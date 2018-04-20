Валентин Фречка, який навчається в 11му класі загальноосвітньої школи села Стеблівка, що в Хустському районі на Закарпатті, кілька років поспіль перемагає в національних олімпіадах з екології та біології. Щойно він повернувся з Міжнародної учнівської олімпіади з екології Golden climate, яка проходила в столиці Кенії — місті Найробі. Юні науковці з різних країн презентували й захищали тут власні дослідницькі проекти.
Юний закарпатець представив винахід, який міжнародне журі визнало унікальним. Він стосується виробництва паперу з опалого листя. Школяр разом зі своєю вчителькою збирав опале листя, відсортовував його в місткості, в яких проходили хімічні процеси. Проміжним результатом стало отримання целюлози, а кінцевим — висушений аркуш паперу.
За свій винахід і вмілий його захист на міжнародній олімпіаді школяр здобув золоту нагороду та Гран-прі для України. Раніше Валентин у складі делегації від МАН переміг у Міжнародному фестивалі інженерних наук і технологій «І-Fest» у Тунісі. Звідти він також привіз золоту медаль.
Успіхи юнака помітила «доросла наука»: хлопець уже отримав запрошення до США. Там у разі успішного захисту технології виготовлення паперу з опалого листя Валентин Фречка може отримати стипендію з можливістю подальшого навчання у Сполучених Штатах.
А на VII Європейській математичній олімпіаді для дівчат, яка проходила у Флоренції, харківська школярка Аліна Гарбузова завоювала золоту медаль. У престижних математичних перегонах брали участь 195 школярок із 51 країни. Нашу державу представляли чотири учениці: Аліна Гарбузова, учениця 11 класу Харківського фізико-математичного ліцею №27, і три киянки — Катерина Горох, Карина Нечипорук та Анастасія Руденко.
Як повідомили в департаменті освіти Харківської міської ради, Аліна набрала максимальну кількість балів (42) і стала переможницею. Тепер на неї чекає відбірковий етап на Міжнародну математичну олімпіаду. За умовами змагання, учасниці «дівчачої» олімпіади розв’язували кілька завдань, які за складністю не відрізняються від завдань Міжнародної математичної олімпіади.
Василь БЕДЗІР,
Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»