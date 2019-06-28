Вона народилася в ніч з четверга 27 червня на п’ятницю 28 червня 1996 року в залі Верховної Ради. Ухвалена під час запеклих дискусійних баталій Конституція України стала одним із наріжних каменів нашої державності, довгостроковим правовим фундаментом, стрижнем політико-правової системи країни. І хоч би як кому свербіло, багато що в Основному Законі записано навіть не на віки — навіки. Зокрема цілісність і недоторканність території, а також єдина державна мова — українська.

Цього року День Конституції знову припав на п’ятницю, і вона вже — державний вихідний, встановлений з нагоди ухвалення доленосного документа. Та саме сьогодні ми б радили шановним співгромадянам знайти час і почитати Основний Закон України. Закликати до цього спонукають обставини, викладені нижче.

До Дня Конституції України Центр політико-правових реформ у співпраці з Реанімаційним пакетом реформ презентував результати загальнонаціонального опитування щодо ставлення громадян до Основного Закону.

Опитування провели спільно Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва і соціологічна служба Центру Разумкова з 13 по 20 червня 2019 року в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької і Луганської областей, за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту ЦППР «Посилення ролі громадянського суспільства у забезпеченні демократичних реформ і якості державної влади». Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Результати опитування промовисті: на жаль, 46,6% українців ніколи в житті не читали Конституцію і не мають уявлення про її зміст.

Для порівняння взяли результати загальнонаціонального опитування, яке провели Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Київський міжнародний інститут соціології з 15 по 25 грудня 2015 року.

«На жаль, ситуація зі знан­ням Конституції за чотири роки істотно не змінилася», — констатувала на пресконференції «Конституція: нова соціологія, ризики та шляхи захисту» керівниця проєктів з питань конституційного права Центру політико-правових реформ Юлія Кириченко.

Приміром, на питання «чи читали ви коли-небудь Конституцію?» пропонували варіанти відповіді: «читав окремі розділи», «про це чув у засобах масової інформації» і «не читав, ніколи не відкривав, не знаю, що там написано». Так от «ні, не читав ніколи» нині відповідають 46,6 відсотків респондентів. «До того ж це цифра, яку треба поєднати із 9,6%, адже 9,6% людей кажуть, що «читав про Конституцію в засобах масової інформації», — наголосила експерт.

Як зазначено в результатах опитування, близько третини (32%) відповіли, що читали лише окремі розділи. Майже такі самі дані були й у 2015 році: 50% Конституцію не читали, а 33% громадян — тільки окремі підрозділи. З усіма розділами знайомі лише 11% населення (у 2015 році — 12%). З-поміж тих, хто зі змістом Конституції знайомився, половина (як і у 2015 році) робила це для того, аби знати свої права.

Якщо порівняти з 2015 роком, то в мотивах зацікавлення громадян Конституцією відбулися певні зміни: у 2015-му 40% читали Конституцію, бо потребували цих знань для навчання чи роботи, тоді як нині це головна мета для 32%. Натомість тепер громадяни частіше звертаються до Конституції, щоб перевірити, чи діють вищі органи влади відповідно до Основного Закону (22% у 2019 році й 10% у 2015-му). Дещо зріс інтерес і до того, якою є в Україні політична система (з 11% у 2015 році і до 18% у 2019-му).

Майже половина опитаних (46%) знають, що, згідно з Конституцією, носієм суверенітету та джерелом влади в країні є народ України, тоді як 34% вважають, що таким суб’єктом є… Президент.

Порівняно з 2015 роком відбулися й такі зміни: на 5% побільшало тих, хто вважає, що згідно з Конституцією єдиним джерелом влади в Україні є Президент, і, відповідно, на 4% поменшало тих, хто бачить таким суб’єктом народ.

Як і 2015-го, більшість опитаних (58%) розглядають Конституцію як засіб закріплення прав та свобод людини, і водночас лише 17% респондентів вважають, що Основний Закон має встановлювати обов’язки для громадянина.

З повними результатами опитування можна ознайомитися за посиланням:

https://dif.org.ua/article/konstitutsiyni-zmini-shchodo-pravosuddya-dumka-gromadyan-ukraini-cherven-2019