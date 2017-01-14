Найзахідніший обласний центр країни почав збагачуватися міні-скульптурами з 2010 року. Задум, який втілюють зусиллями двох авторів — скульптора Михайла Колодка і коваля Василя Криванича, призвів до появи майже трьох десятків маленьких пам’ятників, присвячених різним подіям в історії міста, а також людям, які залишили в його минувшині слід.
Першою в бронзі було втілено Свободку. Це не копія величного монумента, який височить над Гудзоном, а зменшений його варіант. Ужгородська статуя Свободи — мабуть, найменший у світі діючий маяк: фігурка заввишки 17 сантиметрів тримає в руках світильник, усередині якого світлодіод. Її встановлено на перилах пішохідного мосту через річку Уж.
Свободку одягають у різні шати залежно від того, яке свято наближається. У дні святкування Незалежності України її прикрашало українське національне вбрання, вона також була школяркою, нареченою, угоркою, юдейкою. Такі часті зміни одягу навіть спонукають до створення рейтингів її найцікавіших образів.
Фантазія авторів надалі лише розгоралася, і неначе з рогу достатку посипалися інші міні-скульптури. Наступним з’явився пам’ятник маленькому Миколайчикові: якщо потерти йому носика і загадати бажання, то воно неодмінно здійсниться.
Улюблені серед туристів скульптурки бравого солдата Швейка та угорського композитора Ференца Ліста. Першого з них ввів у закарпатський контекст у романі письменник Ярослав Гашек, а видатний угорський музикант і композитор бував на Закарпатті.
Згодом на перилах мосту через Уж з’явився Вузол Кротона, який нагадує про найдужчу людину планети Івана Фірцака-Кротона — прототипа героя роману про Івана Силу. Ілюзіоніст і гіпнотизер початку ХХ століття Гаррі Гудіні знайшов прихисток біля одного з готелів. Його бабуся мала закарпатське коріння. А ось розбійник Микола Шугай родом із Колочави, що на Міжгірщині, — місцевий Робін Гуд знайшов свій дім біля кав’ярні.
Судно «Карпатія», екіпаж якого першим відгукнувся на сигнали «SOS» із «Титаніка» і врятував частину пасажирів, теж стоїть на березі Ужа. Уночі на його міні-борту світяться ілюмінатори.
Ось мініатюрне зображення Гаврила Глюка — закарпатського художника, який сидить в авто і прямує в гори створювати шедеври. Так само насолоджується музикою та краєвидом легендарний англійський музикант Джон Лорд — учасник гурту Deep Purple. Вшанували автори й засновника поп-арту Енді Воргола: американця українського походження, його справжнє ім’я — Андрій Варгола.
Колодко і Криванич не зупинялися, тож на перилах мосту Масарика з’явилися трійко їжачків — символів Їглави, чеського міста-побратима Ужгорода. Опісля були Ейфелева вежа, а до 40-річчя від часу створення кубика Рубіка — пам’ятник цій головоломці.
Ужгородськими героями стали географ і письменник Жуль Верн (побував на Закарпатті в 1892 році), австрійський імператор Франц Йосиф, граф Міклош Берчені та його дружина Кристина Чакі.
Біля воріт Ужгородського замку встановлено міні-скульптуру засновника міста князя Лаборця. А дитячу музичну школу прикрашає міні-Моцарт. Наш перелік охоплює ще далеко не всі подарунки місту над Ужем від Колодка і Криванича. Їхні твори стали об’єктами деяких екскурсій. У провулку Гірчичне зерно можна ознайомитися з інтерактивною картою: скориставшись вказівниками, рушайте в пошуках міні-пам’ятників. Люди охоче фотографуються біля скульптурок, поширюючи інформацію про них у соціальних мережах. Потік туристів до міста зростає.
Окремі зі скульптурок ставали мішенями збирачів кольорових металів. Прикрощі ставалися з Ференцом Лістом, але зусиллями ентузіастів повертали його. І це знамення, що скульптурки, виготовлені зі щирими намірами і добром у серці, не щезають.
Найголовніше. Звитягу українських воїнів – учасників АТО в Ужгороді теж відзначено твором Колодка й Криванича. А на 25-річчя Незалежності України з’явилася одна з останніх їхніх робіт — міні-панорама з назвою «Єдина».