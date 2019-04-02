Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

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Розташований на території Національного музею-заповідника Миколи Гоголя нововідкритий культурно-мистецький центр його імені світлий і величний, сяє на сонці як справжній палац. Після реконструкції він має глядацький зал на 218 посадкових місць, у тому числі там є місця для людей з інвалідністю, виставковий, конференц-зали, зал для проведення урочистостей, бібліотеку. Усі приміщення центру укомплектовані сучасними обладнанням і меблями. Будівельники здійснили комплексний благоустрій території: виконали вимощення, облаштували квітники й газони, встановили малі архітектурні форми. Будівля центру екологічна, опалюється від сонячних батарей.

Як повідомив голова Шишацької ОТГ Олександр Тутка, кошторисна вартість реконструкції становить понад 55 мільйонів гривень. Реконструкцію здійснили на умовах співфінансування. Певну суму коштів залучили й із Державного фонду регіонального розвитку.

Відкривши такий центр, полтавці довели, що при бажанні такі масштабні проекти можна реалізовувати не тільки у містах-мільйонниках, а й на селі.

Про безмежний туристичний потенціал Національного гоголівського музею-заповідника, центру його імені, Шишацького району і всієї Полтавщини розповіла присутня на святі народний депутат України, голова підкомітету з питань розвитку туризму, курортів та рекреаційної діяльності ВР України Анна Романова.

– Приємно, що на день народження мого улюбленого письменника Миколи Васильовича Гоголя, до нього на малу батьківщину приїхали гості не тільки з Полтави, а й з-за кордону. Гоголівський містицизм, іронія не старіють. Два тижні тому я була в Чернігові на спектаклі «Докудрамі Вій», який у 2018 році отримав усі можливі нагороди. Що таке «Докудрама»? Це осучаснений «Вій». І я була настільки вражена, що закладені Гоголем майже 200 років тому, ідеї, досі живі.

Мені сказали, що в минулому році гоголівський музей відвідали 15 тисяч людей. Фактично в цьому полтавському краї можна будувати свій туристичний бренд на основі Гоголя. На основі ось цього містицизму. Звичайно, ще додати гастрономічний туризм,і потягнуться у цей регіон туристи з усієї України. Тому, що вже «Інтер-сіті» в Полтаву постійно їздить. А для туризму що потрібно? Цікавий туристичний продукт. А у вас для цього все є. І транспортне сполучення. Дороги ми будемо пробивати, щоб вони побудувалися, і щоб нормальна дорога була до Гоголево, до Диканьки. А все решта, це цікава реклама. І, до речі, у мене є пропозиція до «Укрзалізниці», яку я буду озвучувати. Коли я їхала сюди в «Інтер-сіті», у вагоні постійно крутили ролики з ю-тубу. Треба створити класний промо-ролик про ці місця, і крутити постійно у поїздах «Інтер-сіті». Нехай українці, іноземці, які користуються нашою Укрзалізницею, дізнаються, що тут можна побачити. А буде туризм, будуть робочі місця, інвестиції, відродиться малий і середній бізнес, заживуть прості українці. Тому я хочу побажати цьому чудовому краю заробляти на туристах, процвітати, і треба, щоб про вашу гостинність знали у всьому світі.

Щасливий від того, що побачив у Гоголевому, на Полтавщині й мер італійського міста Сандона пан Андреа Черезер, який здійснив сюди візит на запрошення полтавців, які у минулому році відвідали Венецію, Венето і його рідне Сандона.

– У нас є таке прислів’я, сказав він: «Якщо ми з тобою подаруємо один одному по євро, то не станемо від цього багатшими. Але якщо ми подаруємо один одному ідею, то в кожного з нас буде по дві ідеї. Ви мені подарували багато ідей».

А ось доцент кафедри слов’янської філології національного університету міста Хоккайдо, Японія, пан Тайсуке Аначі приїхав на день народження до Гоголя через велику повагу до його творчості.

– В Японії Микола Гоголь дуже популярний. Це один із найважливіших письменників світу. Багато японських письменників перекладають його твори і пишуть під його впливом. Я теж вивчаю його творчість і дуже радий бачити, що великий письменник Гоголь з’єднав Україну, Японію і увесь світ.



Сьогодні день його народження, і я сподіваюся, що він стане і днем народження нашої з вами дружби й співпраці, – сказав японський гість.

– Я сьогодні стою на рідній землі велетня української духовності, велетня світової літератури, із шинелі якого виросла уся світова класика. Микола Гоголь своїми темами, сюжетами, не тільки далеко випередив, а й об’єднав напрями, течії, авангарди світової літератури, – говорить директор музею української культури Словацького національного музею пан Ярослав Джаганик. – І я дуже радий, що і моя мала батьківщина – історична Пряшівщина та Закарпаття, може, зробили свій внесок у розвиток духу, таланту Миколи Гоголя. Адже мій земляк із Свиднинщини Михайло Балудянський став першим ректором Петербурзького університету. А його слідами пішов інший закарпатець Іван Орлай. Який, будучи директором Ніжинської гімназії, навчав Миколу Гоголя.

Я зичу новоутвореному Гоголівському культурно-мистецькому центру не тисячі, а мільйони відвідувачів, а головне – цінителів і читачів творів Гоголя. Слава Україні!

Щасливої долі і процвітання Україні, Полтавщині, Шишаччині бажали усі іноземні гості, з якими пощастило поспілкуватися. Зокрема й представники Польщі пани Анджей Ярош та Ігор Саламон, президент Асоціації «Україна плюс» пані Тамара Позднякова, професор кафедри української мови і літератури Пряшівського університету, Словаччина, Світлана Пахомова.

Після стількох побажань можна не сумніватися, що з відкриттям у Гоголевому культурно-мистецького Центру дуже скоро на Полтавщині виникне потужний туристичний кластер.