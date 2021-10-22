Рівно чверть століття тому Ужгородський національний університет розпочав підготовку фахівців з нової на той час спеціальності — соціальна робота. Нині кафедра, в назві якої є це словосполучення, належить до найвідоміших науково-педагогічних осередків, де готують фахівців із цих спеціальностей в Україні.

Добрий початок — запорука успіху

Засновник кафедри Іван Мигович пригадує, як нелегко було створювати кафедру фактично з нуля. Труднощі виникали через брак напрацювань у новому на той час напрямі діяльності. Водночас доводилося налагоджувати навчальний процес, його методичне забезпечення, ліцензування й акредитацію спеціальності, відкриття аспірантури тощо. Слід дякувати професорам Василеві Яремі, Владиславу Опіярі, Юрієві Остапцю, які в час становлення колективу зробили багато для його згуртування, наукового зростання.

У той час посібниками для студентів стали видання «Соціальна робота», «Теоретичні засади соціальної роботи», «Закарпатський соціум: етнологічний аспект», «Соціальна робота у вищій школі», що підготував Іван Мигович. Велику роль відіграли проєкти Євросоюзу «Тасіс-Темпус», до яких кафедра тоді долучилася. Позитивно позначилися і відносини з інститутами соціальної роботи в містах Брюссель і Намюр (Бельгія), Данді (Велика Британія), співпраця з Національним університетом «Києво-Могилянська академія».

Надалі контакти з іншими вишами в Україні й за кордоном набули ще більшого розвитку. Нині серед пріоритетних — співпраця із двома проєктами в США. Перший — ТOUCH, спрямований на допомогу дітям-сиротам із порушеннями інтелектуального розвитку, другий — із благодійним фондом імені Фреда Роббі, що сприяв поповненню бібліотеки кафедри енциклопедичними виданнями та науковою літературою із соціології, соціальної роботи, психології, політології. Фонд надає стипендії найуспішнішим студентам із малозабезпечених сімей.

Понад пів тисячі випускників

Після обрання Івана Миговича народним депутатом України (працював у третьому й четвертому скликаннях парламенту) тривалий час кафедру, в назві якої додалося слово «соціології», очолювала доктор педагогічних наук професор Ірина Козубовська. А з 2015-го колективом керує доктор філософських наук професор Федір Шандор. Наукові дисципліни майбутнім соціальним працівникам і соціологам викладають чотири доктори наук, професори, 11 кандидатів наук, доцентів, п’ятеро старших викладачів. До навчального процесу залучають і запрошених докторів наук, професорів з інших провідних вітчизняних, закордонних вишів.

За час існування кафедри соціології і соціальної роботи вона підготувала понад 500 бакалаврів і магістрів, 15 кандидатів і докторів наук із соціальної роботи, філософії та педагогіки. Випускники кафедри, за словами її завідувача, не мають жодних проблем із працевлаштуванням. Вони працюють в органах місцевого самоврядування, де стали важливою ланкою у відносинах влади із населенням громад. Випускників хочуть бачити в освіті, де вони викладають соціологію та інші предмети, пов’язані з функціонуванням соціуму. А ще з огляду на знання з комунікації вчорашні студенти знаходять роботу в галузі зв’язків із громадськістю та в інших, де потрібні фахівці з комунікацій.

Наука узгоджується із практикою

Кафедра активно співпрацює з територіальними громадами, створюючи для них соціальні паспорти. Уже дев’ять громад Закарпаття скористалися цією послугою освітян. Укладаючи відповідні договори, фахівці заробляють кошти, що дають змогу підвищувати рівень матеріально-технічного забезпечення. І це перспектива надовго, адже в області понад 60 територіальних громад.

Однак головне завдання — підготовка фахівців із соціальних дисциплін. Один з індикаторів того, що цей процес відбувається на належному рівні, — видання «Науковий вісник. Серія: Педагогіка. Соціальна робота». Він входить до переліку фахових видань, затверджених Міністерством науки і освіти України, і має міжнародний індекс. Вийшли друком вже 40 випусків. Кафедра видала майже 100 монографій і посібників, навчальних програм, довідників, методичних рекомендацій на допомогу студентам і працівникам соціальних служб.

Кафедра започаткувала все-український конкурс студентських наукових робіт із соціальної роботи. Другий рік поспіль влаштовують конкурс із соціології в Україні.

Допомога в адаптації

Останнім часом до традиційних напрямів діяльності додалася робота з особливими інклюзивними категоріями, а також учасниками бойових дій. Спеціалістів залучено до перепідготовки і соціальної реабілітації учасників АТО і ООС, звільнених у запас військовослужбовців і членів їхніх сімей. Під час тримісячних курсів учорашні військовики і правоохоронці опановують ази підприємницької діяльності в галузі, що найперспективніша для Закарпаття, — туризмі й готельній справі.

Нині професійну перепідготовку в цьому напрямі проходять учасники вже восьмого набору за п’ять років існування на Закарпатті спільного українсько-норвезького проєкту. Щоразу сертифікати про закінчення курсів, підтверджені Ужгородським національним університетом і університетом Nord у Норвегії, отримують приблизно 30 осіб з різних куточків області. Багато з них розпочинають власну справу.

Почавши новий навчальний рік у звичному режимі, кафедра цими днями переходить на дистанційну форму. Однак її працівники роблять усе можливе, щоб онлайн-режим не позначився на якості викладання і студенти засвоювали знання, потрібні фахівцям із важливою соціальною мі-сією — служити людям.