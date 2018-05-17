Цьогорічну фінальну частину ЧС з футболу краще дивитися по телевізору. Здоровіші й ціліші будете

Що ближче до нас початок фінальної частини світової футбольної першості, місцем проведення якої ФІФА свого часу з якогось дива обрала Росію, то більше проймають дрижаки вболівальників і гостей мундіалю. Величезні відстані між містами, де проходитимуть матчі; нестача звичної для більшості інфраструктури й комфортних умов перебування; славнозвісна (читай сумнозвісна) російська гостинність, що тісно межує з проявами расової й національної нетерпимості; агресія проти України; систематичні порушення громадянських прав і свобод; конфронтація з цивілізованим світом — усе це разом створює не вельми привабливу картинку для тих, хто таки наважиться побувати цього літа на теренах однієї шостої земної суші.

Лише два роки минуло від останнього чемпіонату Європи з футболу, де натовпи російських так званих фанатів зчиняли масові бійки й п’яні дебоші, що призвело до пожиттєвого каліцтва англійського вболівальника і травмування інших, хто потрапив під гарячу й добре натреновану руку скрепних. Ще тоді було зрозуміло, що то діяли організовані групи під керівництвом російських спецслужб, чиє завдання полягало, по-перше, у створенні атмосфери страху, а по-друге, — у випробовуванні на міцність європейської демократії. Випробували, отримали серйозне попередження, вгамувалися.

На клубній арені під час континентальних змагань подібна картина стає чимось звичним і буденним. Вихиляси неадекватних росіян, яких розпирає від невиправдано роздутої величі своєї країни, добряче псують нерви громадянам інших країн, додають клопоту європейським інституціям і правоохоронцям.

А чи не забули ви прояви расизму й ксенофобії, які супроводжують російську повсякденність, зокрема й на футбольних полях? Образливі вигуки, мавпяче улюлюкання на адресу спортсменів, кидання на поле бананів і шкірок від них. З усім цим доведеться зіткнутися командам та їхнім шанувальникам на неозорих просторах Росії-матушки. І все це їм слід неодмінно врахувати, плануючи поїздку в РФ.

Тож не викликає здивування чергова заява вітчизняного МЗС, в якій дипломати наполегливо рекомендують громадянам України «утриматися від поїздок до Російської Федерації для відвідання змагань фінальної частини чемпіонату світу з футболу, яка відбудеться з 14 червня по 15 липня 2018 року».

Останні роки, позначені прикладами незаконних затримань наших громадян, красномовно засвідчують: їхнє перебування в РФ пов’язане із серйозними загрозами для особистої безпеки. «Російські силові структури й каральні органи вдаються до затримань і звинувачень у шпигунській або терористичній діяльності, вчиняють проти українців інші провокативні дії. На порушення своїх зобов’язань за Віденською конвенцією про консульські зносини 1963 року Росія вдається до ганебної практики обмеження або взагалі відмови в доступі до затриманих громадян України консулів і адвокатів. Можливості консульського захисту громадян України на території держави-агресора на сьогодні обмежені», — йдеться в документі.

Крім того, постійне розпалювання кремлівською пропагандою антиукраїнських настроїв створює додаткові ризики для українців. «Будь-яка демонстрація своєї належності до України може спровокувати цілеспрямовану агресію російських фанатських угруповань, більшість із яких не приховують свого ворожого ставлення до українців», — застерігають дипломати.

А закордонних партнерів МЗС закликає політично бойкотувати мундіаль. Бо світ уже має сумний досвід сочинської олімпіади і трагічних подій після її завершення. Екс-заступник міністра інформаційної політики, а нині експерт зі стратегічних комунікацій ГО «Інформаційна безпека» Тетяна Попова через УНІАН окремо застерігає наших журналістів: «Треба бути дуже обережними тим українцям, які поїдуть висвітлювати чемпіонат світу з футболу в РФ. На тлі цього загострення я не радила б їм це робити. У безпеці можуть почуватися хіба що українці, які працюють з іноземними ЗМІ. А українським журналістам слід бути дуже обережними. Тим, хто не пройшов спеціального тренінгу, що може відбуватися в Росії, не варто туди їхати».

ОФІЦІЙНО

У разі вимушеної поїздки до РФ та виникнення під час перебування в цій країні обставин, що потребують негайного консульського реагування, МЗС рекомендує співгромадянам невідкладно звертатися до:

• Посольства України в Російській Федерації за номером телефону: +7 (495) 629-19-88, 629-34-22, 629-28-04, 629-69-22, 629-42-44, 629-14-57, номер «гарячої лінії» +7 (919) 768-77-96 або за адресою електронної пошти: gc_ru@mfa.gov.ua;

• Генерального консульства України в Ростові-на-Дону за номерами телефонів: +7 (863) 262-57-89, 227-05-51, 227-05-49, номер «гарячої лінії» +7 (918) 587-99-93 або за адресою електронної пошти: gc_rur@mfa.gov.ua;

• Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі за номером телефону: +7 (812) 331-51-66, номер «гарячої лінії» +7 (921) 304-05-72 або за адресою електронної пошти: gc_rus@mfa.gov.ua;

• Консульства України в Єкатеринбурзі за номерами телефонів: +7 (343) 282-92-10, 282-92-14, номер «гарячої лінії» +7 (953) 000-02-07 або за адресою електронної пошти: gc_rue@mfa.gov.ua;

• Консульства України в Новосибірську за номерами телефонів: +7 (383) 319-00-16, 319-00-66, номер «гарячої лінії» +7 (913) 379-12-93 або адресою електронної пошти: gc_nov@mfa.gov.ua.