Того, що інклюзія поступово, невпинно й успішно підкорює Харків, не заперечити. Про це свідчать облаштовані пандусами вхідні групи приміщень медзакладів, соціальних служб, місцевої влади та інші нововведення, надаючи рівні можливості для кожного жителя міста. Внаслідок цього дедалі більше видно роль людей з інвалідністю в житті мегаполіса. Вони створюють робочі місця, інклюзивні дитячі майданчики та зони відпочинку, театри, беруть ініціативну участь в управлінні містом, реалізують десятки проєктів у найрізноманітніших сферах життєдіяльності Харкова.

Але для втілення всіх ініціатив і задумів передовсім потрібна мобільність, можливість пересуватися містом у будь-яку пору року і час доби. У цьому на власному досвіді переконалися у громадській організації інвалідів «Креавіта», яка, за визнанням Харківської міськради, стала ініціатором не одного починання. Зусиллями активістів «Креавіти» у партнерстві з місцевою владою було започатковано проєкт інватаксі. Він чи не єдиний в Україні, що стабільно працює в Харкові вже більш ніж десятиліття.

Проте, як розповідає Олена Шингарьова, президент ГО «Креавіта», член виконавчого комітету Харківської міської ради, харківська тенісистка-візочниця, відома спортивними досягненнями за межами рідної країни, поїздки на інватаксі, які оплачують з міського бюджету, мають обмеження. Його послугами мають право скористатися тричі на місяць лише інваліди, а для тих людей з інвалідністю, хто зумів зберегти активну життєву позицію, цього замало. Тож у «Креавіті» з’явилась ідея створити унікальну для України службу перевезень для маломобільних громадян.

У ритмі життя

Кажуть, як корабель назвеш, так він і попливе. Тож над назвою нової послуги думали не лише всім колективом «Креавіти», а й залучали до цього активістів громадської організації, проводили конкурс серед потенційних клієнтів. Зійшлися на «Пульсі». Бо це, каже Олена Шингарьова, відповідає ідеології й концепції послуги. Пульс — це ритм життя, що відображено й на логотипі таксі.

Зі своєю ідеєю і готовим бізнес-проєктом представники «Креавіти» звернулися по допомогу до соціально відповідального бізнесу Харкова і знайшли дієву та широку підтримку. Міська влада теж підтримала ініціативу, адже вона розуміє, що сприяє розширенню транспортних перевезень маломобільних категорій харків’ян.

Торік у липні служба таксі «Пульс» запрацювала в тестовому режимі. «Планували, що наше таксі обслуговуватиме лише візочників, але в перший період роботи стало очевидно, що така послуга потрібна і літнім людям, і тим, хто зазнав травм і тимчасово не може користуватися ні громадським, ні власним транспортом, батькам з немовлятами, яких прогулюють у дитячих візках», — розповідає Олена Шингарьова.

Послуга стала затребуваною не лише серед жителів Харкова, а й серед гостей з інвалідністю.

«Нашим клієнтом може бути і харків’янин, і житель області чи іншого населеного пункту країни. Тобто кожен, хто має інвалідність, чи людина похилого віку, що пересувається в колясці, маломобільна особа або та, що погано ходить, — каже диспетчер служби «Пульсу» Інна Ярошенко. — Усі, хто має потребу, можуть зателефонувати нам і замовити таксі. За бажанням клієнтів забезпечуємо їх спецтранспортом на тепер, і цю заявку виконуємо протягом пів години. Або ж клієнти можуть залишити заявку на конкретний час».

Зручність, комфорт, опіка

В автопарку служби чотири спеціально обладнані машини, серед яких невеликий «фольксваген кадді», розрахований на перевезення однієї людини в інвалідному візку. Цей автомобіль, як і всі інші, обладнано заводським пандусом. Є заводська сертифікація.

Розкриваючи тонкощі роботи служби «Пульсу», Інна захоплено розповідає про своє господарство. А воно налічує, крім «кадді», ще два великі мікроавтобуси «фольксваген крафтер» з електричними підйомниками, кожен з яких може одночасно перевозити по три людини в інвалідних візках. Є ще «форд транзит», обладнаний для перевезення лежачих хворих або однієї людини на інвалідному візку.

«Розмовляючи з клієнтом, як диспетчер цікавлюся, як людина пересувається, яка послуга їй потрібна, їде вона на своєму інвалідному візку чи потрібно, щоб машина була обладнана нашим, — пояснює Інна. — Якщо клієнт лежачий, то, можливо, йому потрібні ноші м’які чи стаціонарні. Така інформація дуже важлива для якісного виконання заявки. Отримавши її, ми відправляємо по клієнта необхідний для його перевезення транспорт. Жодних обмежень немає».

Крім забезпечення клієнтів усім необхідним для пересування, таксі за їхнім проханням надає послугу асистентів, котрі пройшли спеціальний навчальний курс у «Креавіті» й допомагають маломобільним людям здолати можливі перепони на шляху у вигляді сходинок чи інших архітектурних об’єктів, перенести у візку чи на ношах клієнта до машини і місця прибуття.

Відкрито шлюз до повнокровного життя

Як стверджують самі клієнти таксі «Пульс», транспортний проєкт «Креавіти» не просто став незамінним помічником у повсякденних справах для людей з інвалідністю, а й відкрив шлях до повнокровної участі в житті. Віта Расюк із Чернігівщини, яка вкотре супроводжує до харківського центру реабілітації Бубновського чоловіка Олександра, не приховує вдячності до організаторів служби таксі «Пульс». Її 42-річний чоловік улітку невдало пірнув у річку і надовго опинився в інвалідному візку.

Уперше разом із сином вона з Носівського району доправила Олександра до реабілітаційного центру на власному автомобілі. Але це дуже нелегка й недешева справа. Коли ж дізналася про службу таксі «Пульс», під час других відвідин Харкова звернулася туди по допомогу і дуже втішилася від цього. Адже без жодних збоїв з наданням усієї необхідної допомоги вона тепер з Олександром щодня добирається до центру реабілітації на пристосованому автомобілі. І не лише вона, а й двоє сусідів, котрі разом з Расюками орендують квартиру на час курсу реабілітації. Отож трьома візками з допомогою спеціальних підйомників завантажуються в салон таксі з упевненістю, що вчасно і без надмірних зусиль з допомогою асистентів доберуться до центру та потім повернуться у квартиру.

Таких постійних клієнтів з регіонів України, які щодня їздять на курси реабілітації в центр Бубновського, за словами диспетчера Інни, кілька.

Виручалочкою називає «Пульс» 28-річна Фіона, яка на інвалідному візку із п’яти років. Каже, давно мріяла, щоб таке таксі з’явилося в Харкові, адже кількох поїздок на інватаксі недостатньо з її активністю. Треба потрапити на заняття з вокалу, концерти студії, до театру на підготовку вистави «Дванадцять Офелій».

«Це перший в Україні проєкт, започаткований «Креавіта» спільно з театром «Арабески», коли на одній сцені одночасно гратимуть професійні актори і люди з інвалідністю», — пояснює дівчина. Вона часто викликає таксі «Пульс» у вечірні години, щоб провести час із друзями.

«Ми ретельно вивчаємо відгуки про роботу таксі. Люди задоволені, — розповідає Олена Шингарьова. — Адже наші працівники добре розуміють потреби клієнтів і знають, як їх задовольнити».

Нині таксі «Пульс» як суб’єкт підприємницької діяльності, створений ГО інвалідів «Креавіта», працює в повному робочому режимі, виконуючи щомісяця 100—120 заявок. Із початку січня через перебудову роботи швидка допомога вже не виїздить на виклики із травмами, якщо вони не загрожують життю людини, тож кількість заявок на послуги «Пульсу» значно зросла.

З наявним автопарком і працівниками служби нині таксі, за словами президента ГО, може задовольнити майже 360 заявок на місяць. Але оскільки затребуваність на такі послуги існує не лише в Харкові, а й в інших регіонах з огляду на демократичність ціни на проїзд, «Пульс» має амбітні плани розширення географії діяльності та спектра послуг. Служба, за словами Олени Шингарьової, лише вийшла на нульовий рівень окупності, хоч у подальшому частину зароблених коштів спрямовуватиме на розвиток «Креавіти».