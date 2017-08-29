Мобільний зв’язок в Україні запроваджено у 1993 році. Зараз у нас уже більше ніж 51 мільйон абонентів різних мобільних операторів. З 2015 року в Україні розпочалося масштабне розгортання мережі 3G, на черзі — запровадження зв’язку 4G, який має запрацювати у 2018 році.

На сьогодні в країні є три найбільших мобільних оператори, які обіймають понад 70% на ринку мобільного зв’язку. Частки абонентської бази у мобільних операторів у кожній області України різні. В одному регіоні один оператор може мати домінуючу позицію, а в іншому — інший. Та про те, що до ідеального обслуговування ними абонентів ще далеко, свідчать звернення громадян, що надходять на урядову «гарячу лінію».

Так, у 2017 році на урядову «гарячу лінію» з питань якості мобільного зв’язку та з питаннями щодо тарифів і оплати за послуги звернулося понад 1000 громадян. 60% звернень стосувалися мобільного оператора «Київстар», 28% — «МТС-Україна» (Vodafone), 9,6% — Lifecell та інших.

За регіональним розподілом найбільше звернень від абонентів компанії «Київстар» надійшло з Дніпропетровської, Івано-Франківської областей та м. Києва, від абонентів «МТС-Україна» (Vodafone) — із Херсонської, Запорізької та Львівської областей, від абонентів Lifecell — із Запорізької, Київської та Херсонської областей.

Звернення свідчать, що маючи домінантні позиції на ринку мобільного зв’язку, компанії мобільних операторів подекуди зловживають таким становищем, завищуючи тарифи, при цьому не звертаючи уваги на якість послуг та надаючи ті, які зовсім не потрібні абонентові, знімаючи при цьому плату.

Переважну більшість звернень, що стосувалися діяльності мобільних операторів, було надіслано для розгляду й вирішення питання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ). Інформація, надана заявниками щодо неналежної якості мобільного зв’язку, перевіряється для подальшого вдосконалення роботи операторів.

Так, житель Київської області звернувся зі скаргою на погану якість мобільного зв’язку Lifecell у м. Ірпінь у ЖК «Пушкінський квартал». Заявник зазначив, що покриття немає як у приміщеннях на поверхах, так і у подвір’ї житлового комплексу. Неодноразові звернення мешканців до центрів телефонного обслуговування питання не вирішили. Він просив допомоги в найкоротші терміни й надати письмову відповідь. За повідомленням НКРЗІ, покриття у цій місцевості перевірено технічними фахівцями Lifecell, і в результаті з’ясовано, що технічне обладнання працює у штатному режимі. Інформація, викладена у зверненні, взята до уваги та передана фахівцям для подальшого вдосконалення якості зв’язку і складання плану розширення мережі Lifecell у м. Ірпінь Київської області.

Киянин поскаржився на урядову «гарячу лінію», що мобільний оператор «Київстар» нав’язав та активував йому новий тариф «Вільний смартфон», який йому не підходить, оскільки він не має смартфона. За повідомленням НКРЗІ, «Київстар» запропонував заявникові перейти на інший тарифний план безкоштовно.

Заявник із м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області обурюється тим, що всі мобільні оператори, які діють на території України, від початку 2017 року ввели абонентську плату за послуги мобільного зв’язку в значному розмірі. Він запропонував оштрафувати всіх мобільних операторів України на багатомільйонну суму на підставі того, що вони порушили Антимонопольне законодавство, вступивши в зговір щодо введення абонентської плати. Однак, за повідомленням НКРЗІ, у переліку тарифних планів, які оператор-провайдер встановлює самостійно та пропонує на вибір споживачу, обов’язковість тарифних планів без абонплати законодавством про телекомунікації не передбачено.

За період з 21 по 27 серпня 2017 року на урядову «гарячу лінію» надійшло 47 730 дзвінків, а також 741 звернення зареєстровано через інтернет.

Отримати відповідь, роз’яснення чи довідкову інформацію можна, звернувшись на урядову «гарячу лінію» за номером телефону 1545 у цілодобовому режимі та безкоштовно з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів «Київстар», «Vodafone Україна», Lifecell.

Для підприємців діє «гаряча лінія» за номером: 0-800-503-045.

Для громадян України, які перебувають за кордоном,номер телефону урядової «гарячої лінії»: +38(044)284-19-15.

Оформити звернення можна також через веб-сайт Урядового контактного центру за адресою: www.ukc.gov.ua

Інна КОСЯНЧУК,

«Урядовий кур’єр»