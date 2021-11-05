Останніми роками, коли йдеться про аграрну Сумщину, неодмінно згадують таку культуру як коноплі. Традиційно її звинувачують у наркотичних властивостях. Утім, наука не стоїть на місці, і вже виведено ненаркотичні сорти, які зберігають корисні якості цієї чудодійної рослини. Тепер коноплі поступово відвойовують своє законне право на поширення, а Сумська область стає центром її виробництва та переробки.

Як справедливо наголошує голова Сумської ОДА Дмитро Живицький, настав час об’єднати різноманітні вектори коноплярства, створивши у краю сучасний аграрно-туристичний кластер. Це буде якісно нове формування, яке комплексно презентуватиме економічно-екологічний та гастрономічно-туристичний напрями розвитку краю.

Що зараз є…

Аби братися за таку масштабну справу, насамперед потрібно проаналізувати наявну базу, матеріально-технічні ресурси, напрацювання, а вже потім на їхній основі вибудовувати фундамент майбутнього кластеру. За визначенням директора департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА Олександра Маслака, Сумщина має якщо не все, то майже все, що дасть змогу втілити задумане на практиці.

По-перше, край традиційно належить до лідерів вирощування технічних конопель. Зокрема нинішнього року кожен п’ятий гектар, або 22,2 відсотка від загальної площі в Україні, зайнято саме цією культурою в області. А це майже 500 гектарів, що на дві третини більше порівняно з минулим роком.

По-друге, неухильно зростають обсяги виробництва насіннєвого матеріалу, а отже, в найближчі роки посівні площі можна розширити щонайменше вдвічі і довести до тисячі гектарів. Тобто йдеться про вагому сировинну базу, що гарантуватиме належний рівень переробки і виготовлення відповідних видів продукції у харчовій, фармацевтичній, будівельній, легкій та інших видах промисловості.

По-третє, Сумщина справжній «ваговик» у потенціалі аграрної науки — на її території розташовано і успішно працюють дві потужні наукові установи НААНУ. Це Інститут сільського господарства Північного Сходу, де займаються насінництвом цієї культури, та Інститут луб’яних культур у Глухові. Останній — унікальний за своєю суттю і один із небагатьох закладів на пострадянському просторі, де виводять сучасні сорти ненаркотичних конопель.

По-четверте, на базі Інституту сільського господарства, який очолює справжній ентузіаст вирощування конопель доктор сільськогосподарських наук Віктор Кабанець, проводять щорічний аграрно-етнічно-фольклорний фестиваль коноплярства «HempFest», який став уже традиційним і збирає учасників не тільки з різних куточків України, а й з-за кордону.

І до фестивалю, і загалом до роботи на конопляній ниві неухильно долучаються фермери, бізнесмени, представники переробних підприємств, установ та організацій, що додає заходам особливої значущості, потрібності, перспективності.

Як своєрідний організаційний підсумок виконаної роботи, проєкт зі створення агротуристичного кластеру став одним із переможців конкурсного відбору Міністерства розвитку громад і територій України, отримавши з державного бюджету фінансування на суму понад 14 мільйонів гривень. Так Сумська ОДА є не тільки одним з організаторів фестивалю, а й своєрідним гарантом розвитку коноплярської галузі як однієї зі стратегічних у найближчій перспективі.

…і що потрібно?

Утім, все це ще не означає, що справу зроблено. Так, конопляної сировини на сьогодні вдосталь, тож закономірно постає питання її первинної та вторинної переробок. Але тут поки що явно вузьке місце. Так, зараз в області функціонує по одній стаціонарній та мобільній лінії, де сировину переробляють на коноплеволокно, а вторинну переробку здійснюють лише в ТОВ «Сумикамволь», потужностей якого недостатньо.

Днями голова Сумської ОДА Дмитро Живицький побував у товаристві та індустріальному парку «Суми», де разом із представниками зацікавлених установ, підприємств та організацій вивчав можливості і перспективи відкриття нового переробного підприємства. За попередніми розрахунками, варіанти є, їх необхідно проаналізувати і вже на основі результатів братися за практичну роботу.

Взагалі під час створення конопляного кластеру неабиякого значення набувають індустріальні та наукові парки. За словами першого заступника голови Сумської ОДА Тараса Савченка, сьогодні на території Сумщини створено та функціонують індустріальні парки «Свема» у Шостці, «Суми», а також промисловий парк «Тростянець» загальною площею близько півтори сотні гектарів. Їх внесено до реєстру індустріальних (промислових) парків.

Кожен із них має працювати на розвиток місцевих громад. А саме формувати сприятливі умови для інвестиційних залучень, розвитку інженерно-транспортної та логістичної інфраструктур, створення нових робочих місць, збільшення податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів тощо.

Крім того готують до реєстрації індустріальний парк «Патріот». Тож в області вправі розраховувати на ще один індустріальний парк, який не тільки розширить економічну, екологічну, туристичну тематику, а й стане основою розвитку конопляного напряму діяльності.

Як підсумовує Дмитро Живицький, кластер — це живе багатовекторне динамічне формування, що передбачає різноманітні види діяльності. Зокрема розширення площ під ними, популяризацію виробництва і споживання продуктів із конопель, нові гастрономічні маршрути для туристів тощо. А ще — створення Центру українського коноплярства та етномузею, які стануть хранителями історії, сьогодення та майбутнього цієї цінної культури.

Так на Сумщині сформували каркас майбутнього кластеру, який уже почали заповнювати конкретною роботою.