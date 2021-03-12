Після п’яти з половиною років реконструкції після пожежі відчинив двері Черкаський музично-драматичний театр

Черкащани встигли засумувати за світлом рампи, за тією особливою атмосферою театрального дому, яка налаштовує на неповторний душевний лад, коли ви залишаєте десь далеко позаду звичну міську суєту й похмурість і опиняєтеся під владою Талії й Мельпомени. І не тільки через карантинні заходи. На жаль, приміщення академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка більш як п’ять років тому постраждало від пожежі. Тривали реконструкція та відновлення.

Не можна сказати, що на цей час черкащани залишилися зовсім без сценічного мистецтва. Театральна трупа напружено працювала, давала вистави в місцевому будинку культури імені Івана Кулика, в центрі дитячої творчості, гастролювала. Проте такий бажаний для акторів, усіх театралів рідний дім усе відкладав оновлення.

Будівельники взялися за реконструкцію нібито з ентузіазмом. Роботи в погорілому театрі виявилося багато. Довелося будувати вщент пошкоджений дах, піддашшя, відновлювати фоє другого та третього поверхів, сцену, глядацьку залу, кулуари трьох поверхів, а також кабінети в адміністративній частині будівлі, виконувати цілий комплекс робіт для налагодження комунікацій, облаштовувати прилеглу територію. Однак потім роботи пригальмували: то коштів бракувало, то різні неузгодженості давалися взнаки, то обласне керівництво змінювалося — а без нього, як відомо, не сіється й не жнеться.

Так і дотягли з 2017-го до березня 2021-го. І ось нарешті довгоочікувані миті відкриття. Будинок сяє блиском люстр, пахне новими сучасними меблями, тим особливим запахом куліс, що незмінне в кожному театрі.

Перший концерт в оновленому закладі присвячено дню народження Кобзаря. Піднімається завіса, і з оновленої сцени у промені прожектора злітає у Всесвіт проникливе Шевченкове слово.

На відкриття театру запросили ветеранів АТО, лікарів, які протистоять пандемії коронавірусної хвороби, працівників культури. У заході взяли участь міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Олексій Чернишов, заступник міністра культури, народні депутати України. Завітала народна артистка України Ольга Сумська і заслужений артист України Віталій Борисюк.

Тепер черкащанам є чим похвалитися: сучасний глядацький зал із новими кріслами й сценою, балетною студією, паркетною підлогою. Набув привабливих рис закладу високої духовності світлий, в оксамиті й люстрах, вестибюль другого поверху.

Директор театру заслужений діяч мистецтв України Петро Ластівка, радісний і схвильований, ніби іменинник, показує оновлені приміщення та численне сучасне приладдя, яке тепер працюватиме на повніше сприйняття глядачами сценічного дійства.

Оновлені гримерні припали до душі акторам. Олена Ластівка, приміром, дуже задоволена. Каже, що дуже скучила за затишком та зручностями театральних кулуарів.

За історію театр поставив сотні вистав. Нині в його репертуарі понад 40 спектаклів. Він може задовольнити найвибагливішого глядача, адже не обмежує себе певними жанрами. Передовсім це українська класика, вистави за творами сучасних вітчизняних та закордонних авторів. Яскраві спогади про свою творчість залишив народний артист України Алім Ситник, який 38 років очолював художнє керівництво закладу. Його виставам, а їх було майже 90, притаманне філософське осмислення дійсності, психологічна глибина, художня довершеність. Його останні спектаклі «Вишневий сад», «Варавва», «Любов під в’язами», «Князь Ярослав» надовго запам’яталися глядачам.

Творчо збагатили афішу й інші режисери-постановники. Колектив театру вже в осучасненому приміщенні прагне розвиватися, оновлювати й без того багатий репертуар.

За свідченнями фахівців, рівень нинішнього закладу з точки зору архітектури, технічного оснащення, дизайну сягає міжнародного класу. На його ремонт після пожежі загалом витрачено 185 мільйонів гривень. Зрозуміло, що й рівень безпеки в закладі має бути високим.

Як розповів начальник управління ДСНС у Черкаській області Андрій Даник, сучасна протипожежна система, якою тепер обладнано театр, потребувала ретельної перевірки. Її тестували в різних режимах, зокрема аварійному. Підсумок позитивний: театр готовий працювати.

За словами першого заступника голови обласної ради Романа Сущенка, завдяки твердій принциповій позиції ради та керівництва театру служби, відповідальні за працездатність усіх його життєзабезпечувальних систем та систем гасіння пожежі, за минулий тиждень доклали максимум зусиль, щоб усе знову запрацювало. Відповідні дозволи видано, акти підписано.

Проте не обійшлося й без ложки дьогтю. Річ у тому, що систему піднімання сценічних декорацій вдалося відремонтувати лише частково. Вона поки що не дає змоги рухати декорації й застосовувати різні сучасні ефекти, використовуючи комп’ютерну техніку. Цілком очевидно, вважає директор, що недоробку потрібно усунути вже найближчим часом, адже це обмежує творчі можливості. А ще планують гастролі європейських театрів. Як додав актор Олександр Гуменний, така «дрібничка» може загрожувати безпеці тих, хто перебуває на сцені. Проте представники місцевої влади пообіцяли допомогти усунути недоробку і знайти для цього 20 мільйонів гривень.

Хай там як, а Черкаський академічний знову розпочинає повноцінне життя, у його планах — реалізація нових творчих задумів. Тож побажаймо йому успіхів і вдячного глядача.