Провідна медична установа Києва в галузі лікувальної косметології — Інститут краси — створена 1949 року. Це був єдиний в Україні косметологічний центр з лікування вроджених і набутих косметичних вад шкіри. 1979 року Інститут краси став центральним закладом для навчання кадрів для роботи у відповідних закладах. Азами косметології в ньому оволодівали лікарі-дерматовенерологи і медичні сестри.

«На жаль, у багатьох косметологічних кабінетах працюють фахівці без медичної освіти. Це неприпустимо. Косметологія — проблема лікарська, і тільки фахівець здатен розібратися в ній і зорієнтувати пацієнта до потрібного закладу або лікаря», — каже головний лікар інституту Інна Волощенко.

Нині тут працюють понад 60 фахівців, зокрема 20 лікарів-дерматологів вищої атестаційної категорії. Із заслуженим лікарем України, віце-президентом Асоціації дерматовенерологів і косметологів України Інною ВОЛОЩЕНКО, яка очолює цей медзаклад уже 40 років, «УК» поспілкувався напередодні Міжнародного жіночого дня.

— Інно Іванівно, Інститут краси — це заклад, де працюють жінки і для жінок...

— Не зовсім так. Співвідношення наших клієнтів — жінок і чоловіків — 60 на 40%. Тепер до нас стали звертатися значно більше чоловіків. Хоч іще 15 років тому вважалося, що косметологія — це галузь для жінок, для краси. Насправді косметологія важлива для всього населення незалежно від статі.

Наш заклад працює як медичний центр. Бо стан шкіри свідчить, яке здоров’я має людина. У медичній номенклатурі не існує фаху «косметолог», є дерматовенеролог (фахівець із хвороб шкіри). Шкіра — зовнішня оболонка організму, яка не лише очищає його і захищає, а й бере участь у диханні, регулюванні температури.

— Чи впливають кризи й війна на бажання людей бути красивими?

— Знову вживаєте слово «красивими». Я б сказала, здоровими. Не можу стверджувати, що відвідувачів стало менше. Обслуговуємо багато приїжджих. Нам довіряють. А ми в разі потреби орієнтуємо пацієнтів і спрямовуємо до потрібного закладу. Запобігти хворобі значно простіше, ніж потім її лікувати. Але, на жаль, і досі зустрічаємось із задавненими формами раку.

Наприклад, днями звернувся киянин з новоутворенням у ділянці грудей завбільшки з яблуко. Він вважав це папіломою і займався самолікуванням. Ми направили пацієнта до онкодиспансеру. За новоутвореннями на шкірі потрібно стежити, а в разі необхідності своєчасно видаляти.

— Як ставитеся до татуажу?

— Надаємо послугу лише косметичного татуажу у разі корекції брів та губ. А коли тату наносять без медичних знань, це неприпустимо.

— Буває, що після татуажу в пацієнтів виявляють СНІД або гепатит С.

— Це характерно не тільки після такої процедури. Таким може бути результат діяльності нефахівців. Тому в косметологію не можна допускати людей без медичної освіти. До нас люди звертаються з ускладненнями, що бувають після втручання подібних «спеців». Наприклад, задавнені форми раку після видалення новоутворень.

— Як змінюється поняття краси для людини з роками?

— Якщо говоримо про красу, то, здавалось би, маємо на увазі молодих людей. Але наші пацієнти — малюки з пологового будинку і літні люди до 100 років. У дітей трапляються вірусні захворювання (контагіозний молюск, бородавки, вродженні дефекти), які потрібно лікувати. У підлітків це вугрі. Люди старшого віку також хочуть бути красивими, і ми маємо багато методик, спрямованих на омолодження.

Для людей поважного віку характерні новоутворення на шкірі. До будь-якої косметичної проблеми потрібно підходити комплексно. Не обмежуватися місцевим лікуванням, визначити, які фахівці мають прийти нам на допомогу.

— Чи є серед ваших клієнтів іноземці?

— Так. Порівняно з європейськими країнами в нас ціни нижчі. Також в інституті навчання пройшли фахівці, які нині працюють у Канаді, США, країнах Африки, Польщі, Чехії. У багатьох країнах є наші учні, які там відкривають власну справу.

— Що порадите нашим читачам?

— Звертайте увагу на новоутворення. Піклуйтеся про чистоту шкіри. Своєчасно робіть очищення організму, печінки, шлунково-кишкового тракту тощо. Головне — не занедбати хворобу.

Вікторія КОВАЛЬОВА

для «Урядового кур’єра»

ДОСЬЄ «УК»

Інна ВОЛОЩЕНКО. Народилася на Луганщині 1936 року. Закінчила Київський медичний інститут. Працювала в Інституті геронтології лікарем і молодшим науковим співробітником. З 1977 року — головний лікар Інституту краси в Києві.