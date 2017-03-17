Цього року завдяки фінансовим ін’єкціям з міського бюджету набагато привабливішими для харків’ян стануть кредити на енергозбереження у помешканнях. Як повідомив заступник директора департаменту економіки та комунального майна Харківської міськради Дмитро Гармаш, на це у скарбниці обласного центру передбачено 1,5 мільйона гривень, які буде спрямовано на відшкодування фізичним особам відсоткової ставки за «теплими» кредитами. До 2020 року за програмою компенсації відсоткових ставок передбачено 7,5 мільйона гривень.

За словами Дмитра Гармаша, днями було підписано договори про взаємодію до 2020 року з Укргазбанком, Державним ощадним банком України і Державним експортно-імпортним банком про компенсацію харків’янам облікової ставки Нацбанку, яка на сьогодні становить 14%. Такий самий договір планують підписати і з ПриватБанком.

«Люди вже можуть звертатися в банки. Тепер умови видачі «теплих» кредитів стали для них ще вигіднішими. Є державна програма компенсації тіла кредиту, а ми готові частково компенсувати відсоткову ставку. Впровадження енергоефективних заходів — головне завдання для країни і міста з огляду на нинішні тарифи», — сказав керівник профільного департаменту.

Директор Харківської обласної дирекції АБ «Укргазбанк» Алла Пивовар розповіла про умови отримання компенсації. Щоб оформити «теплий» кредит, необхідно лише надати паспорт, ідентифікаційний код, довідку з місця роботи про доходи за останні півроку або декларацію фізичної особи-підприємця, засвідчену у фіскальній службі, а також документ, що засвідчує фактичну поставку товару або надання послуг та їх вартість.

«Дізнатися про обладнання та перелік матеріалів, які можна взяти в кредит, а також інформацію про умови держпрограми можна на сайті Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України», — сказала Алла Пивовар. Вона докладно пояснила, що після того, коли, наприклад, новий котел буде встановлено, потрібно надати банкам акт виконаних робіт, і протягом максимум 60 днів до фінустанови надійде компенсація від держави і міста.

Остаточно в перевагах такої системи компенсації кредитування переконав завідувач сектору кредитної експертизи філії Ощадбанку Дмитро Ярушек: «Якщо котел коштує 20 тисяч гривень, то за фактом людина заплатить 11 700 гривень завдяки компенсації тіла кредиту державою і 500 гривень відсотків за три роки за рахунок допомоги міста».

Обов’язковою умовою для отримання компенсації відсоткової ставки кредиту фахівці назвали єдине: людина, яка оформляє кредит, має бути зареєстрована (прописана) в Харкові, а проживати може як в багатоквартирному будинку, так і в приватному секторі.

Окрім цього, в місті діє програма, за якою передбачено часткову компенсацію тіла кредиту обсягом 20% житлобудівельним кооперативам та об’єднанням співвласників багатоповерхових будинків на такі енергоощадні заходи: утеплення фасадів, ремонт систем опалення, встановлення приладів обліку тепла, заміну вікон на металопластикові тощо.