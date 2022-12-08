Житлова проблема, й без того гостра у багатьох регіонах, під час війни загострилася ще більше. Наслідком російської агресії стали тисячі зруйнованих будинків і мільйони людей, які були змушені залишити місце свого проживання. Очевидно, вже зараз слід здійснювати весь необхідний комплекс заходів для кращого забезпечення українців житлом. І на перспективу, і сьогодні.

Перші кроки у розв’язанні цієї проблеми роблять на Черкащині. І прикладом цього може бути допомога підприємців Золотоноші в будівництві квартир для сімей військових та переселенців. За словами начальника ОВА Ігоря Табурця, це будівництво фінансують 15 підприємців, які створили благодійний фонд і зібрали мільйон доларів на цей дім. Забудовник — теж один із благодійників. Втілюваний проєкт і є початком впровадження спільної ініціативи обласної військової адміністрації та соціально відповідального бізнесу. Це перший в області проєкт соціального житла.

Проєкт перший, але не останній

Спочатку ініціатори хотіли споруджувати будинок новий, але з огляду на нагальну потребу вирішили реконструювати незайняті готові приміщення. Порожню споруду, якій уже років із 50, обстежили фахівці, й, за висновком експертів, визнали придатною до реконструкції.

І вдень, і вночі тепер тут гудуть машини, які підвозять будматеріали, спалахують вогні електрозварки. Реконструкція цього двоповерхового житлового будинку на 20 квартир триває третій місяць. Підсилили фундамент, демонтували окремі стіни та почали утеплювати. Нині, попри зиму, будівельники не уповільнюють темпів роботи, усвідомлюють відповідальність і намагаються не гаяти часу. Стіни кожної з майбутніх одно- та двокімнатних квартир будують із матеріалів, які добре утримують тепло. Перестінки виконують з газобетону — екологічно чистого утепленого матеріалу.

Будівельні та опоряджувальні роботи планують завершити вже наступної весни. Квартири будуть повністю готові до мешкання, їх навіть умеблюють та обставлять побутовою технікою. Дім буде інклюзивним, матиме автономне опалення, надійне бомбосховище, розраховане на 50 людей. Розподіл житла вестиме благодійний фонд, який створили інвестори будівництва. Отримають комфортабельні квартири родини загиблих воїнів ЗСУ, важкопоранені на війні військовослужбовці, сім’ї вимушених переселенців з дітьми, котрі перебувають в особливо кризовій ситуації.

Соціальне будівництво житла в області планують продовжувати, адже фахівці нарахували майже сотню споруд на замку, які можна легко перетворити на добротні квартири.

Старі будівлі сяють новими вікнами

Під житло для переселенців у Черкасах перебудовують колишній дитсадок, який уже не працює зо два десятки років. Із міського бюджету на будівництво спрямували 18 мільйонів гривень. Завдяки реконструкції тепер тут буде 24 нові квартири. Загалом же приміщення розраховано на 120 людей. У майбутніх квартирах буде спальня, кухня та ванна кімната, встановлять кондиціонери.

Будівля перебуває на балансі департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради. Як розповів його керівник Богдан Бєлов, реконструкцію планують завершити до кінця цього року. Тож Новий рік новосели відзначатимуть у нових квартирах. Нині у приміщенні тривають опоряджувальні роботи.

«Сподіваємося, що війна скоро закінчиться нашою перемогою, багато переселенців повернуться до себе додому. А потім це житло використовуватимемо з іншою метою: для освітян, працівників культури та спорту», — зазначив Богдан Бєлов.

Як пояснили в департаменті освіти та гуманітарної політики, в обласному центрі є ще кілька приміщень, які можуть слугувати житлом для переселенців. Варто лише докласти рук для їхньої реконструкції.

До речі, це вже не перший приклад повернення до життя неробочого приміщення для розв’язання житлової проблеми переселенців. Перебудувати один з колишніх дитсадків під житло для сімей, які переїхали в Черкаси, допомогли волонтери громадської організації «Черкаський інститут міста». Вони зібрали однодумців через соцмережі. Прибрали територію, за кошти благодійних організацій закупили необхідні речі, зокрема ліжка, матраци, душові кабіни, бойлери, мийки, плити, холодильники. Допомогли з облаштуванням житлових кімнат. Нині тут мешкають чотири десятки сімей із різних областей, де досі гримлять гармати, зокрема сюди переїхав будинок сімейного типу із Запорізької області.

Під житло переобладнали й будівлю, де раніше функціонувала дитяча поліклініка. Чотириповерхову будівлю за призначенням не використовували близько року. Тепер тут на кожному поверсі по 20 житлових кімнат. Їх укомплектовано меблями, зазначила керівниця тимчасового притулку Людмила Євтушевська. Жити безоплатно переселенці зможуть тут пів року. Крім даху над головою, вони отримають соціальний супровід. Із кожною сім’єю оформлять окремий договір. Перший поверх обладнали для людей з інвалідністю з усіма необхідними зручностями. Це не гуртожиток у класичному вигляді, а структурний підрозділ центру соціальних служб, у якому одночасно перебуватимуть близько 350 осіб. Тут працюватимуть і чергові соцпрацівники, і психологи, і фахівці із соціальної роботи, пояснили в міській раді.

Біженців прихистило село

90 місць для переселенців облаштовують у приміщенні колишньої школи в одному із сіл Тальнівщини. Нині завершують санвузли та душові кабіни.

Старі будинки лагодять для людей, які були змушені тікати від війни, в багатьох інших селах Черкащини. У селі Саморідня на Корсунщині подружжя Піскових облаштовує для гостей житло, де не жили понад 10 років, нині це безплатний прихисток для евакуйованих. Волонтери допомагають продуктами, посудом та побутовою технікою. Десять пустих будинків готові надати безплатно переселенцям у селі Лип’янка на Шполянщині. Про це розповіла соцпрацівниця громади Аліна Масляна.

У селі Зелена Діброва безплатно пропонують цілі будинки для родин, які через війну не мають де жити. З пожитками на Черкащину на запрошення старости Ігоря Щербака приїхала родина із Гуляйполя Запорізької області. До війни у Зеленій Діброві було приблизно 400 місцевих жителів. Усі вони не проти сусідів-переселенців й навіть на початку готові допомагати всім. Але староста попереджає: тим, хто приїде, потрібно буде працювати самим.

Отож досвід черкасців міг би стати у пригоді й іншим, хто прагне допомогти вигнанцям війни.

Насамкінець. Житло для переселенців — тема настільки ж актуальна, як і гостра. Уряд визначив, як буде сформовано такий фонд житла: держава може викуповувати наявне чи будувати нове. Розпоряджається коштами Міністерство розвитку громад та територій. Уряд обіцяє забезпечити людей, які покинули домівки під час війни, житлом у мобільних містечках, гуртожитках, нових квартирах. А ще є компенсація за проживання переселенців та пільгові кредити під 3% річних. Місцева влада аналогічним чином вишукує кошти та можливості для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб.