Життя не стоїть на місці. Сучасні технології входять у повсякдення звичайних людей, щоб полегшити його, зекономити час і сили. Так дідусям і бабусям, щоб вирішити певні питання стосовно своїх пенсій, відтепер не обов’язково особисто приїздити навіть до найближчого управління ПФ. Поспілкуватися з його фахівцями можна телефоном або через інтернет.

Літнім людям у чергах важко

Та ніде правди діти, літній людині складно освоювати сучасну техніку. Та й не кожному з них вона по кишені. Тож хоч як важко долати неблизькі відстані до територіальних управлінь, більшість пенсіонерів надають перевагу особистому спілкуванню з фахівцями ПФ. Отже, їдуть до місцевих управлінь. Особливо після запровадження першого етапу пенсійної реформи й осучаснення пенсій, коли в людей з’явилося чимало різних запитань. І саме тому під кабінетами фахівців, а надто у столиці, почали створюватися черги з тих, хто бажає потрапити на прийом. А робочий день фахівців іноді став перетворюватися на ненормований. У той час, як фахівці технічних служб, бухгалтери і юристи таких управлінь не знають, чим по півдня себе зайняти. Некомфортно всім, і щось із цим слід було зробити.

Розв’язати проблему вирішили через реорганізацію територіальних управлінь, створення агентських пунктів і віддалених робочих місць для фахівців ПФ в об’єднаних територіальних громадах.

Про це розповів заступник міністра соціальної політики України Микола Шамбір. За його словами, у п’яти областях — Херсонській, Черкаській, Хмельницькій, Кіровоградській та Львівській — такі перетворення почалися ще з минулого року.

Ця реорганізація відбувається планово, за затвердженою Кабінетом Міністрів ще у вересні 2016 року Стратегією модернізації та розвитку Пенсійного фонду України до 2020 року. Вона має на меті узгодити якість надання пенсійних послуг із європейськими стандартами.

— Відбудеться зміна організації структури територіальних управлінь Пенсійного фонду, буде ліквідовано зайві служби. Якщо, наприклад, у кожному управлінні був бухгалтер, то питання бухгалтерії, юридичної, можливо, господарської служби буде організовано централізовано. Вивільнений так ресурс буде спрямовано насамперед на поліпшення обслуговування громадян, — пояснив заступник міністра.

Він акцентував на тому, що жодне відділення Пенсійного фонду, яке обслуговувало людей за місцем їхнього проживання, не змінить адреси. Тобто літнім людям не доведеться блукати в пошуках відділення ПФ. А ще кожен пенсіонер за бажання й потреби зможе звернутися із запитаннями чи по допомогу до агентського пункту, розташованого в будь-якій місцевості, а не лише до найближчого з огляду на місце реєстрації. І тамтешні фахівці обов’язково нададуть повний пакет необхідних людині послуг.

Генеральний директор директорату розвитку соціального страхування відомства Валентина Кудін зауважила, що завдання з оптимізації обслуговування громадян щодо пенсійних питань актуальне роками. І саме тому в пенсійну реформу закладено процес децентралізації та створення так званих прозорих офісів — центрів з надання адміністративних послуг, адже обслуговування пенсіонерів — це один з різновидів послуг. І щоб надавати їх прозоро і доступно саме на місцевому рівні, тривають зміни в організації роботи осередків ПФ в регіонах.

Кияни вимагають покращення

Фахівці Пенсійного фонду уточнили, що перетворення відбуваються не лише в регіонах, а й у столиці, де багато нарікань на великі черги до кабінетів, а також на брак належних умов обслуговування, інколи і на неповажне ставлення працівників територіальних управлінь.

Про невдоволеність киян рівнем надання послуг свідчать і звернення до контакт-центру Пенсійного фонду України. У 2017 році із загальної кількості скарг на фахівців фонду понад 18% надійшло від жителів Києва. Із цього приводу є і письмові звернення відвідувачів, громадських організацій, депутатів.

Саме тому в 2017 році уряд ухвалив постанову про зміни структури органів фонду в столиці. Нині саме завершується реорганізація головного управління Пенсійного фонду України у місті Києві. Замість двох управлінських ланок діятиме одна, де будуть зосереджені всі адміністративно-управлінські функції: кадрова, юридична, бухгалтерська служби тощо. Натомість колишні місцеві управління функціонуватимуть як підрозділи з обслуговування громадян.

Із часом кількість таких підрозділів зростатиме. Вони з’являтимуться там, де місцевим пенсіонерам буде зручніше — на житлових масивах, поблизу транспортних розв’язок тощо. Зростатиме і кількість віддалених робочих місць та агентських пунктів, де можна буде отримати якісні пенсійні послуги. Їх організовуватимуть на базі підприємств, ЖЕКів, бібліотек тощо.

Такі перетворення дадуть змогу максимально наблизити пенсійні послуги до громадян, зменшити черги, у більш стислі терміни обробляти заяви на призначення, перерахунок пенсій тощо. Отже, кожен житель міста зможе скористатися послугами фахівця фонду в зручному для нього місці.

Звичайно, процес реорганізації столичних органів фонду передбачає і кадрове перезавантаження. Загальна чисельність працівників скоротиться, але покращаться умови їхньої роботи і підвищиться рівень заробітної плати. Оголошено конкурс на всі посади в органах Пенсійного фонду Києва. Проте більшість спеціалістів, які мають належний фаховий рівень, працюватимуть і надалі.

Як зауважили у прес-службі ПФ, деякі кияни не сприйняли таких новацій і змін. Вони не хочуть, щоб пенсійна система осучаснювалася. Тому і лунають подекуди у ЗМІ заяви про «розвал системи» та «ліквідацію» управлінь фонду, що не відповідає дійсності.

А розпочатий процес змін задля покращення умов обслуговування громадян обов’язково триватиме. Тож уже за кілька місяців у столиці планують налагодити плідну роботу мережі відділів обслуговування і значно покращити якість надання пенсійних послуг.