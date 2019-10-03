Тернопільські бібліотекарі вдев’яте організували масштабний захід «Бібліофест». Начальник управління культури та мистецтв міської ради письменник Олександр Смик каже, що ніде в Україні, крім Тернополя, немає фестивалю, який вшановував би книжки, бібліотечних працівників і читачів. Упродовж трьох днів у його межах відбулося 64 заходи, місцем проведення яких стали всі книгозбірні міста.
Щороку «Бібліофест» обирає для себе певне гасло, програму дій. Нинішньої осені визначили фестивальну тему: «Бібліотеки — громаді. Відкритий простір».
На захід з’їхалося чимало письменників не лише з Тернопільщини. На них чекали теплі зустрічі з читачами, репрезентації книжок, автограф-сесії, літературна битва.
Оксана Мергут за перо не береться. Вона педагог, вирішила опанувати своєрідний стиль образотворчого мистецтва — сипучу анімацію. П’ять років тому відкрила першу професійну школу пісочної анімації в рідному місті Хмельницькому і динамічні студії в містах країни. 2015 року заснувала іменний Міжнародний центр анімаційних мистецтв. На «Бібліофест» привезла пісочну композицію на бібліотечну тематику. На склі вона наживо творила з піску зображення першої у Київській Русі бібліотеки Ярослава Мудрого, першу в Україні друковану книгу «Апостол» Івана Федорова.
Бібліотекарі всіх 12 тернопільських книгозбірень теж першими в нашій країні взялися власноруч активно виготовляти особливі мистецькі книжки — артбуки. Світлана Козелко, директор міської централізованої бібліотечної системи, каже, що творять їх за допомогою різних технік виконання — від граттажу до вишивки, використовуючи й розмаїті матеріали. Зрозуміло, що вони є лише по одному примірнику.
Форми артбуків обирають найрізноманітніші, тож деякі з них набули вигляду скрині, кобзи, бандури, колиски й навіть Тернопільського замку.
На теперішньому «Бібліофесті» представили серію артбуків, пов’язаних з українським кінематографом. Серед іншого ці мистецькі книжки присвятили фестивалю «Кінохвиля», який уже кілька років поспіль відбувається в Тернополі, а також його титулованим гостям — режисерові та актору Вікторові Андрієнку, письменникові, кіносценаристу Андрієві Кокотюсі. Артбука удостоїлися й кінематографічна родина Іллєнків, видатний актор-краянин Ярослав Геляс.
Працівники бібліотеки-музею «Літературне Тернопілля» створили вже шість таких книжок. Остання з них називається «Степан Шагайда. Ім’я, повернуте із забуття». Як каже провідний бібліотекар Оксана Лехіцька, про уродженця Тернопільщини, актора театру й кіно Степана Шагайду мало інформації, збирали її дуже ретельно. Відомо, що він був українським січовим стрільцем, грав у театрі Леся Курбаса «Березіль», знявся в майже 20 кінострічках. Зокрема, зіграв у фільмах Олександра Довженка «Іван» та «Аероград». 1938 року комуністичний режим розстріляв його в Києві. В артбуці відобразили життя славетного краянина від раннього дитинства до останніх днів.
Тернопільські бібліотекарі виготовили вже 69 артбуків і встановили аж два рекорди в номінації «Найбільша колекція артбуків». На «Бібліофесті» отримали сертифікати від Книги рекордів Тернополя та Національного реєстру рекордів України.
«Бібліофест» потурбувався і про організацію різних виставок-інсталяцій, майстер-класів, дефіле українського вбрання й представлення колекції флористичних екокостюмів.