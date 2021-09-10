Нововодолазька територіальна громада, яка однією з перших утворилася у Харківській області, сьогодні досягла позитивних змін фактично у всіх сферах життєдіяльності. Побувавши неодноразово у Польщі і пересвідчившись у перевагах децентралізації, жителі Нововодолажчини задіяли всі можливості для налагодження по-справжньому комфортного побуту з якісними сервісними послугами, розвиненою інфраструктурою та насиченим соціально-культурним життям.

Ті галузі, які десятиліттями фінансували за залишковим принципом, зі збільшенням місцевих бюджетів відчули це і стали пріоритетними. Своє європейське перевтілення новостворена ОТГ почала з відновлення всіх будинків культури та бібліотек. Тут провели революційну бібліотечну реформу, створивши у книгозбірні небачений раніше багатофункціональний соціальний простір, де не тільки читають книжки, а й проводять різноманітні майстер-класи, воркшопи, перегляди фільмів і навіть надають послугу бібліоняні.

Досвідом створення такого оновленого бібліотечного простору «Урядовий кур’єр» попросив поділитися директорку публічної бібліотека територіальної громади Нововодолазької селищної ради Тетяну М’ЯЧИНУ.

— Тетяно Миколаївно, а з чого, власне, починалася бібліотечна революція у вашій громаді? Які першочергові завдання та кінцева мета поставали перед реалізаторами проєкту?

— З початком реформи децентралізації позитивні зміни відчули жителі не тільки міст, а й глибинки. І перш за все ці зміни відкрили нові можливості для налагодження комфортного життя людей. Громади стали заробляти більше грошей на розвиток і впровадження у себе кращого європейського досвіду передусім в освітній, медичній та культурній галузях. А щоб не винаходити велосипед, у нашій Нововодолазькій громаді одразу взялися ретельно вивчати досвід європейських країн. Керівник нашої ТГ Олександр Єсін впевнений, що краще один раз побачити, ніж 100 разів почути, тому представники громади їздять на стажування та з навчальними візитами до країн ЄС. На рішучі зміни в бібліотечній справі ми надихнулися після відвідування ґміни Вишневої у Польщі, де побачили, як може працювати сучасна бібліотека, навіть якщо там усього два співробітники.

Так у 2018 році було створено комунальний заклад «Публічна бібліотека ОТГ» Нововодолазької селищної ради, до якого ввійшли дев’ять бібліотек-філій, а у 2021 році приєдналися ще дев’ять бібліотек. Нині об’єдналися 17 бібліотек-філій, які входять у структуру закладу.

Спільнота нашої громади поставила за мету реалізувати проєкт «Бібліотека змін — час дій», який сприяв би модернізації книгозбірень та реально був затребуваний і необхідний громаді. Тепер усі філії стали соціально-культурними осередками, які динамічно розвиваються та надають інформаційно-культурні послуги населенню громади. Першочерговим завданням було створення таких умов, за яких кожна з них стала б простором нових можливостей, ідей і проєктів. Так бібліотеки Нововодолазької громади перетворюються на сучасні культурні центри, куди з радістю приходять користувачі різних вікових категорій, щоб цікаво і змістовно провести дозвілля. Кінцева мета цього проєкту — оновлення матеріально-технічної бази всіх бібліотек громади та підвищення іміджу серед населення.

— Люди говорять, що в Новій Водолазі сьогодні працюють за принципом: бібліотека — для людей, а не для книжок. Можете провести паралелі, як це було раніше, і як зараз? Який нині бібліотечний простір громади?

— Бібліотеки перетворилися на сучасні культурні центри громади, куди з радістю приходять діти займатися в творчих гуртках, клубах за інтересами, тут проходять зустрічі з письменниками, художниками, відомими людьми.

Нещодавно відбулася зустріч з дитячим письменником Сашком Дерманським.

На сьогоднішній день бібліотеки є платформою для неформальної освіти молоді, місцем проведення інтелектуального дозвілля, простором для самореалізації та творчого розвитку.

— Заручившись прикладом польських колег, ви тісно співпрацюєте з європейськими партнерами. Розкажіть, будь ласка, які спільні проєкти реалізовані за цей час? Яку допомогу отримала ваша громада у розвитку бібліотечної сфери?

— Наша громада з початку свого утворення за багатьма напрямами активно співпрацює з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ, іншими зарубіжними партнерами. Вони й допомогли в облаштуванні сучасного бібліотечного простору.

Три роки тому працівники дитячої бібліотеки та дитячої школи мистецтв розробили і подали спільний проєкт «Табір вихідного дня для дітей громади» на конкурс, який проводило німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ. Цей проєкт одержав перемогу. Він передбачав, що 10 відсотків фінансує місцевий бюджет, усе інше — GIZ. За кошти громади в 2019 році було зроблено ремонт приміщення дитячої бібліотеки: замінено вікна, двері, підлогу, стелю, зроблено нове освітлення, оформлено сучасний дизайн та створено бібліотечний простір. А німецьке товариство міжнародного співробітництва GIZ надало сучасні меблі та мультимедійне обладнання.

Крім цього, бібліотеки Нововодолазької громади є активними учасниками у проєктній діяльності Бюджету участі. Так завдяки перемозі проєкту чотири бібліотеки — міська, Ордівська, Староводолазька та Одринська — отримали сучасні меблі, мультимедійне обладнання та було здійснено ремонт приміщення.

— За відгуками жителів громади, надзвичайною популярністю користується послуга бібліоняня. Чиє це ноу-хау? У чому його суть?

— У 2019 році в бібліотеках започатковано нову інноваційну послугу бібліоняня, що відразу завоювала популярність у жителів Нововодолазької громади. Ця послуга надає можливість батькам залишити дітей під наглядом бібліотекаря, коли виникає в цьому необхідність. Наприклад, вам потрібно в банк, магазин чи до перукаря, а малечу ні з ким залишити. Тут і стає у пригоді дитяча бібліотека, де дітвора з інтересом і користю проведе час. І сумувати діти точно не будуть. Їх розважатимуть іграми, цікавими розповідями чи майстер-класом, а ще пригостять чаєм. У бібліотеці є спеціальний журнал обліку, де записують координати й контакти батьків та час відвідування закладу. Бібліоняня працює з 9 до 14 години, однак о 14.00 дітей ніхто не виганяє. Буває таке, що жителі сусідніх сіл, які не входять у нашу громаду, на кілька годин залишають дітей у нас. Ми нікому не відмовляємо. Ця послуга безкоштовна. Бувають випадки, що колишні наші читачі приводять до бібліотеки своїх дітей.

Діти проводять час в бібліотеці з користю: читають, малюють, грають в настільні ігри, знаходять нових друзів та вчаться спілкуватися з однолітками. Цією послугою користуються діти дошкільного та молодшого шкільного віку.

— Тетяно Миколаївно, говорять, що нововодолазький бібліотечний простір переріс межі приміщень і вже вийшов на вулиці.

— Бібліотечні працівники вважають, що в спілкуванні з книжкою не повинно бути жодних перерв, тому літні читання продовжуються. Бібліотекарі організовують мінібібліотеки під відкритим небом, на дитячих майданчиках, парках, скверах та дитячих садочках. Ця послуга користується попитом серед населення нашої громади. Заходи різноманітні: книжкові виставки, вікторини, пізнавальні ігри, майстер-класи, бібліопікніки, екомандрівки тощо.

— Настільки зросла завдяки цим нововведенням кількість читачів і відвідувачів бібліотек у вашій громаді?

— Завдяки реалізованим проєктам бібліотеки мають сучасний і привабливий вигляд. При цьому покращився їх імідж у громаді та збільшилася кількість читачів. Користувачам приємно відвідувати оновлені сучасні заклади культури, де можна не тільки взяти потрібну книгу, а й цікаво та змістовно провести своє дозвілля. У нас можна поспілкуватися з друзями, пограти в настільні ігри, почитати та обговорити цікаву книжку, взяти участь у всеукраїнських, міжрегіональних та обласних конкурсах, різноманітних соціокультурних заходах, майстер-класах, бібліоквестах, виставках-вернісажах.

Збільшенню користувачів у бібліотеках також сприяло оновлення книжкових фондів. У 2020 році ми одержали книжки від Українського інституту книги. Фонди дитячої та публічної бібліотеки поповнилися сучасною літературою українських та зарубіжних письменників. А в 2021 році дитяча бібліотека вдруге ввійшла до списку бібліотек, які одержать нові книжки за програмою поповнення книжкового фонду. Саме якісна та сучасна українська література користується попитом серед читачів.

— Тетяно Миколаївно, а які ще послуги, окрім суто бібліотечних, отримують у вас жителі громади?

— Якщо говорити коротко, то серед наших інноваційних послуг можна назвати роботу розмовного клубу з англійської мови, який впроваджено для покращення знань дітей з іноземної мови. Під час занять діти грають в ігри, спілкуються англійською мовою на різноманітні теми. Ця послуга була організована на волонтерських засадах. Також багатьох наших відвідувачів приваблює школа здоров’я, де на базі дитячої бібліотеки сімейні лікарі проводять засідання школи для батьків. Тут фахівці ознайомлюють мам і тат із дитячими захворюваннями та надають консультації щодо основ профілактики багатьох захворювань. При бібліотеках працюють курси комп’ютерної грамотності, ляльковий театр тощо.

— З практики вашої громади стає очевидним, що процес оновлення бібліотечного простору — невпинний та має постійний розвиток. І тільки висококваліфікованому підготовленому бібліотекарю це до снаги. Де черпаєте досвід, знання? Як знаходите нові підходи?

— Бібліотекарі Нововодолазької громади постійно підвищують свій фаховий та професійний рівень. Ми беремо участь у тренінгах, воркшопах, практикумах, в онлайн-конференціях, майстер-класах з промоції читання, які проводять обласні методичні центри. Крім цього, бібліотеки були задіяні в конкурсах «Публічна бібліотека в Фейсбук. Бути там, де читач», «Краща бібліотека Харківщини».

Увесь наш колектив переконаний, що творчість, креативність, цілеспрямованість та наполегливість є складовою успіху в бібліотечній роботі.

Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

ДОСЬЄ «УК»

Тетяна М’ЯЧИНА. Народилася в лютому 1967 року в селищі Нова Водолага Нововодолазького району Харківської області. Одразу після школи вступила на бібліотечний факультет Харківського державного інституту культури, після закінчення якого одержала диплом за спеціальністю бібліотекар-бібліограф. Працювала в Харківській обласній універсальній науковій бібліотеці, потім методистом бібліотечних фондів відділу освіти, шкільним бібліотекарем. З 2018 року очолює КЗ «Публічна бібліотека» Нововодолазької селищної ради.