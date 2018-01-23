Група бойовиків, озброєних вогнепальною зброєю та гранатами, напала на фешенебельний готель Intercontinental в афганській столиці суботнього вечора, коли постояльців і відвідувачів, переважно іноземців, було багато. А в неділю в готелі мала відбутися конференція, організована міністерством телекомунікацій та інформаційних технологій, на яку приїхало чимало чиновників і представників телекомунікаційних компаній.

За даними афганської влади, нападники відкрили хаотичний вогонь, а згодом підпалили один з поверхів, не гребували брати заручників. Один з гостей готелю Абдул Рахман Насері, який перебував у залі, розповів Reuters, що бачив чотирьох чоловіків у військовій формі, які стріляли і кричали: «Стріляйте і вбивайте їх усіх!» Після цього Насері намагався втекти: «Я побіг до свого номера на другому поверсі. Відчинив вікно і спробував вибратися, вхопившись за дерево, але гілка зламалася і я впав на землю. Я пошкодив спину і зламав ногу».

Зрештою після кількагодинного протистояння правоохоронцям вдалося знешкодити всіх терористів, але лиха вони наробили багато. Відповідальність за теракт взяло на себе радикальне ісламістське угруповання «Талібан». Кількість жертв нападу бойовиків зросла протягом доби майже до півсотні. За офіційними даними, серед загиблих 14 іноземців, зокрема семеро українців. 11 із 14 загиблих були співробітниками приватної афганської авіакомпанії KamAir.

За уточненими даними, серед загиблих у Кабулі українців 5 чоловіків і дві жінки, особи яких уже встановлено, повідомив директор департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев. На місці працює консул, якого відрядили з посольства у Таджикистані для оперативного вирішення питань, а уряд розпорядився відправити по тіла спецборт Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У зовнішньополітичному відомстві повідомили, що в Кабулі перебуває 19 українців, яких разом з іншими постояльцями врятували у готелі.

Президент України Петро Порошенко доручив Кабінетові Міністрів надати всю необхідну допомогу сім’ям українських громадян, які загинули в Афганістані, й висловив співчуття родинам усіх загиблих.

Украй негативну реакцію у зв’язку з терактом, який прогримів в афганській столиці й забрав життя зокрема громадян України, висловили Сполучені Штати Америки. У заяві держсекретаря США Рекса Тіллерсона, яку поширив у неділю Держдепартамент, ідеться: «Сполучені Штати рішуче засуджують атаку на готель Intercontinental у Кабулі. Ми вшановуємо пам’ять усіх, хто загинув під час цього нападу, — афганців та громадян інших країн». Офіційний Вашингтон висловився на підтримку заходів реагування на теракт афганських національних сил оборони та безпеки. «Ми перебуваємо в контакті з афганською владою у процесі їх розслідування», — зазначили в Держдепі.

В американському уряді підкреслили, що бачили заяви «Талібану», який узяв на себе відповідальність за напад, і наголосили, що засуджують терористичні угруповання «за насильницьку кампанію проти афганського та іноземного персоналу, який працює над поліпшенням життя в Афганістані».

У США наголосили, що поділяють скорботу уряду та громадян Афганістану й надалі підтримуватимуть зусилля, спрямовані на досягнення миру, безпеки й процвітання в цій країні. «Насильству, подібному до того, що ми бачили вчора, немає місця в Афганістані чи будь-де у світі», — підкреслили в Державному департаменті США.

Готель Intercontinental потерпає вже не вперше: нападу терористів-смертників він зазнав у червні 2011 року. Тоді загинула 21 людина, серед яких 10 цивільних. У 2018 році це вже третій теракт у столиці Афганістану. 2 січня загинуло троє поліцейських внаслідок вибуху в авто. 4 січня терорист-смертник підірвав 20 людей. Наймасштабнішим терактом за останні роки став вибух у дипломатичному кварталі Кабула у травні 2017-го, внаслідок якого загинуло 150 людей. Влада Афганістану називає головну мету терактів: продемонструвати недієздатність прозахідного уряду і президента країни. А серед тих, хто постачає зброю талібам, експерти дедалі частіше помічають руку, яка докладається і до конфлікту на Донбасі.