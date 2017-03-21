Поряд із давньою традицією влаштовувати веселі проводи зими на Донеччині люди дедалі частіше збираються для сумного прощання з асфальтом, який зникає з настанням весни. Такі акції протесту недавно пройшли у Лимані та Покровську, де вже з’явилися ознаки добре організованого протестного дійства. Приміром, активісти встановили у місті величезні білборди інформаційно-саркастичного змісту: «Мером і його командою в 2016 році у Покровську витрачено 42 000 000 гривень бюджетних грошей на ремонт доріг. Катайтеся і отримуйте задоволення!!!»

Спершу аварійний, а далі поточний

Жителі добре обізнані із суто місцевою прикметою настання весни: стають довшими не тільки дні, а й проміжки часу, проведені на зупинках громадського транспорту. Пояснюється це незадовільним станом доріг, які після зими на деяких ділянках нерідко нагадують спеціальний полігон для випробування техніки. У цих умовах бусики змушені рухатися із мінімальною швидкістю, але часом не рятує навіть це. Наприклад, нещодавно на пожвавлений маршрут Слов’янськ — Миколаївка вийшло значно менше автобусів, ніж завжди. І як пояснили невдовзі у приватному підприємстві «Пасажир», що обслуговує згаданий маршрут, відразу кілька машин стали на ремонт після пошкоджень, яких зазнали на ділянці вулиці Вокзальної, де дорожнє покриття не витримує жодної критики.

До речі, у Миколаївці, яка свого часу потерпіла під час бойових дій, вже визначилися з капітальними ремонтами дорожнього покриття місцевих доріг, опікуватися якими береться Служба автомобільних доріг у Донецькій області.

«Дороги Миколаївки комунальні, з огляду на те, що у місті немає профільних спеціалістів, замовником визначено Службу автодоріг, — розповідає начальник підприємства Дмитро Обухов. — Ми проводитимемо тендер, визначатимемо підрядника і здійснюватимемо технічний контроль за ремонтом». Відомо, що ремонтники візьмуться за ділянки на вулицях Молчанова, Музичній, Михайла Петренка, Миру, Українській та інших — всього десять об’єктів. Загальна вартість робіт — 7 мільйонів 496 тисяч гривень, а гроші на ремонт цих доріг надасть Донецька облдерж­адміністрація, перерозподіливши кошти, передбачені для тимчасово окупованих територій краю.

Тендери на визначення компанії-підрядника, що капітально ремонтуватиме дороги в місті на півночі Донеччини, відбудуться в середині березня, а тим часом на протилежному боці області вже розпочалися такі роботи. Дочірнє підприємство «Донецький облавтодор» навіть практикує використання власних асфальтобетонних заводів, що забезпечують відповідними сумішами ямковий ремонт автошляхів. Насамперед використовувати гарячий асфальтобетон розпочали в південній частині краю: із настанням березня шляховики усувають локальні руйнування тих автодоріг, покриття яких вже підсохло під весняним сонцем. Продукція асфальтобетонних заводів стала у пригоді під час ремонтів шляхів Слов’янськ — Донецьк — Маріуполь, Кременівка — Ялта, Запоріжжя — Маріуполь та Маріуполь — Урзуф.

Як повідомили у Службі автодоріг у Донецькій області, поки що для усунення пошкоджень та безпечного проїзду транспорту триває тимчасовий, точніше, аварійний ремонт. А поточну, тобто плановану ліквідацію ямковості чи просідання, тріщин та інших деформацій розпочнуть вже після завершення весняного комісійного огляду доріг загального користування.

Усього з початку року ремонтники ДП «Донецький автодор» вже ліквідували понад 6 тисяч квадратних метрів зруйнованого ямами шляхового покриття, із яких значну частину площі — на дорогах загального користування державного значення. У 2017 році на Донеччині запланували ввести в експлуатацію 35,3 кілометра автошляхів, відновлених поточним середнім ремонтом.

Бракоробів притягують до відповідальності

Висока ямковість — типове сезонне загострення хронічної хвороби, від якої потерпають тутешні дороги. Причиною її зазвичай називають важкі погодні умови. Цього року в Службі автодоріг Донеччини нарікають на дуже руйнівну зиму: перепади температур, часті дощі, снігопади. Проте існує й альтернативна версія: асфальтопад рік у рік спостерігається через вкрай низьку якість ремонтних робіт, які до того ж нерідко проводять за абсолютно несприятливих для цього погодних умов — наприклад, під час дощу.

Щоб покласти край такій негативній практиці, контролювати якість виконаного ремонту автомобільних шляхів беруться місцеві правоохоронці. Про такі наміри вже повідомив начальник управління патрульної поліції у Слов’янську і Краматорську Олександр Малиш. «Аварійність на дорогах збільшується пропорційно до збільшення ям, і від водіїв надходять звичні скарги: погнуті диски, розрізані колеса, інші пошкодження, — розповідає він. — Самі ми засипати ці ями не зможемо, але звертатимемося з цього приводу до владних структур, щоб притягувати до відповідальності комунальників. Так уже було у Краматорську, де сталася дорожньо-транспортна пригода із представниками ОБСЄ і на місце аварії викликали служби, відповідальні за цю ділянку шляху. Також хочемо долучитися до контролю за ремонтом доріг».

Співробітники поліції з огляду на те, що збільшення аварійності прямо залежить від непривабливого стану доріг і недбалого виконання обов’язків відповідними службами, і раніше відповідно реагували на такі випадки. Як повідомили у головному управлінні Національної поліції України в Донецькій області, було проведено позапланові цільові обстеження доріг і зібрано матеріали стосовно посадових осіб, які мають підтримувати ці шляхові ділянки в належному стані. А власників тих доріг, що перетворилися на майже бездоріжжя, притягують до адміністративної відповідальності. Крім того, місцеві поліцейські разом із представниками Укртрансбезпеки та Укравтодору здійснюють постійний нагляд за дотриманням вантажними перевізниками норм встановлених вагових параметрів, щоб запобігти руйнуванню покриття автошляхів. Саме таке на початку березня сталося у Великоновосілківському районі, де перевантажена зерном фура буквально розчавила дорожнє покриття.

Попри встановлені дорожні знаки, що забороняють рух вантажівок загальною вагою більш як 24 тонни, водій виїхав на місцеву дорогу, де колеса причепа провалилися в асфальт. Завдані збитки буде визначено після повного обстеження зруйнованої ділянки.

ДОВІДКА «УК»

З огляду на розподіл та обсяг видатків державного бюджету за програмою «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування» на поточний середній ремонт автошляхів Донецької області у 2017 році передбачено понад 51 мільйон гривень.