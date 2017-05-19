Цьогорічний «Книжковий Арсенал», здається, перевершив себе. І не тільки в обсягах друкованої продукції. А в своєму подальшому становленні як явище. Адже лінивий навіть не дочитає до кінця програму, що її організатори наситили подіями, для яких зазвичай відводиться в рази більше часу, як і наступного осмислення.

Для підтвердження загальних вражень наведу слова авторитетного експерта, філософська освіта якого і належність до письменницького цеху не дає підстав сумніватися в правильності зроблених узагальнень. Отже, Оксана Забужко, першого дня фестивалю розповідаючи журналістам, «чому я тут», почала цю відповідь «трохи здалеку й околясами», сказавши: «Україна починає входити до числа книжкових націй». І пояснила, чому: «На фестивалі представлено понад 1000 новинок, наш ринок ожив, заграв, з’являються нові жанри, пішла своя оригінальна література».

На фестивалі письменниця вирішила з’ясувати, «що може література в сучасному світі глобального непорозуміння», коли в суспільствах все ще панують настрої, що ваші проблеми нас не стосуються, з нами такого трапитися не може — війни, тероризму, викручування рук. Саме в ці настрої може увімкнутися література про впізнавання себе в іншому. Саме про це говоритиме письменниця з гостями в авторській спецпрограмі, яку назвала «Розкажи мені про мене».

Наскільки важливе таке спілкування, жива розмова, відчула на короткій зустрічі-презентації виставки з нагоди Року Джозефа Конрада, де головними дійовими особами стали міністр культури Євген Нищук, посли Великої Британії Джудід Ґоф і Польщі Ян Пєкло. Їх зібрав на одній сцені талант видатного письменника Джозефа Конрада, якого подарувала світові, за образним висловом Дмитра Павличка і Юрія Щербака, українська земля, велич англійської мови і сила польського духу. Трьома мовами посадовці прочитали уривки з його творів, і всі вони звучали напрочуд органічно, бо те, що йде від серця, позбавлене пихатості й фальші возвеличення себе перед іншими.

За масштабністю впізнаваності фестиваль порівнювали з Євробаченням, адже про перебіг книжкового форуму поділяться зі світом 70 відомих письменників, літературних діячів та митців з 23 країн. Джосеф Макелрой зі США і Мартін Поллак з Австрії, Віктор Єрофєєв з Росії і Франц Голер зі Швейцарії, Ерік Смаджи із Франції й Джонатан Коу з Великої Британії.

У майстер-класах візьмуть участь не менш відомі ілюстратори і коміксисти. Написала цей рядок, а перед очима постав помітний і за обсягом, і наповненістю стенд «Українські комікси» — напрям, якого донедавна в нас не існувало. Ідеться ще про одну особливість «Книжкового Арсеналу», на якій наголошували куратори: фестиваль стає локомотивом у книговиданні. Скажімо, тільки торік у дискусіях ішлося про недостатню увагу до людей з вадами зору, а нині для них уже є пропозиції.

Серед іншого — великий перелік подій зі словом «уперше». Так, від цього року історичні стіни «Арсеналу» бачитимуть не тільки світових письменницьких знаменитостей — для обміну досвідом запрошуватимуть найбільші літературні фестивалі. Першою ластівкою став Бірмінгемський.

Насамкінець. Фокус-темою фестивалю обрали «Світ. Страх. Сила». Нам потрібні сили для цього непростого часу. Сильні сміються і тому долають страх.