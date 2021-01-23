Через загибель у пожежі в Харкові 15 людей Президент оголосив сьогодні всеукраїнський день жалоби

Страшна трагедія струснула Харків, відлунюючись в усіх куточках України. У західній частині міста на вулиці Нижній Гієвській, 150-б, на Залютиному, серед білого дня виникла пожежа у двоповерховому житловому будинку, який господарі переобладнали під реабілітаційний центр-госпіс «Золотий час». На той час у приміщенні на невеликій площі мешкали понад 30 літніх людей, які потребували особливого догляду.

Безвідповідальність призвела до трагедії

Займання, як встановили пожежники, сталося на другому поверсі. Мешканці сусідніх будинків кинулися на допомогу персоналу — визволяти з вогняного полону людей із першого поверху. Це було пекло.

«Усю будівлю оповило димом. Звідти до нас долинали такі крики, що словами розказати неможливо. Людей на сніг виносили на ковдрах. Роздягнених, у самих памперсах. Усі, хто жив неподалік, зносили до палаючого будинку хто що міг: ковдри, одяг, взуття», — розповідали жінки, які одними з перших прибігли на місце трагедії.

Як розповів «Урядовому кур’єру» начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи центру забезпечення діяльності Головного управління ДСНС у Харківській області Ігор Лупандін, до служби з надзвичайних ситуацій повідомлення про пожежу надійшло о 15.03 в четвер.

«Коли на місце події прибули наші підрозділи, там був відкритий вогонь і на покрівлі, і на другому поверсі. Було дуже багато диму. На місце події спрямували вісім відділень на автоцистерні і два — на автодрабині. Площа пожежі вже сягала 100 квадратних метрів. Джерело горіння була на другому поверсі», — зазначив посадовець.

Перекриття між поверхами були дерев’яні, як і між другим поверхом і покрівлею, а міжкімнатні простінки — з гіпсокартону. Там утворилися суцільні прогари. Це спричинило дуже швидке поширення вогню. О 16 год. 14 хв. пожежу локалізували, а о 16.53 — ліквідували.

«Загинуло 15 людей, які перебували на другому поверсі, п’ятьох госпіталізовано. Там проводять огляд місця події працівники правоохоронних органів, працювала наша пожежно-технічна лабораторія. Щодо причин загорання, то їх встановлюють правоохоронці. За попередніми висновками наших фахівців, це може бути несправність електрообігрівальних приладів», — розповів Ігор Лупандін. Він уточнив, що на другому поверсі мешкали неходячі пацієнти госпісу.

Прикуті віком і недугами до ліжок мешканці будинку не могли нічого вдіяти для свого порятунку. Та й навіть якби хтось спробував вибратися з палаючого будинку, це йому не вдалося б: усі вікна в госпісі було загратовано.

Як зазначив секретар Харківської міськради Ігор Терехов, у будинку не було дотримано жодних протипожежних заходів, зокрема шляхів евакуації: «За цією адресою реабілітаційний центр і будинок для людей похилого віку працювали нелегально. Тут не дотримувалися жодних норм, були дерев’яні перекриття й решітки на вікнах, тому люди задихнулися».

Про це сказав і директор департаменту соціального захисту Харківської облдержадміністрації Юрій Шпарага, зазначивши, що у жодному реєстрі України закладу за цією адресою немає.

«Є певний порядок, який регламентує створення таких закладів: внесення в реєстр, дотримання протипожежної безпеки, обов’язковий набір послуг, які мають там надавати, виконання Закону «Про соціальні послуги» та інших», — наголосив Юрій Шпарага, повідомивши, що за потреби постраждалих після надання медичної допомоги розселять в інтернатні заклади області. Це й зробив профільний департамент Харківської ОДА.

Нині оперативно встановлюють прізвища загиблих та їхніх родичів для вирішення питання про допомогу з похованнями.

Харків перевірятимуть

Причини пожежі в Харкові встановлює посилена слідчо-оперативна група Нацполіції, розпочато кримінальне провадження. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років. Досудове розслідування триває.

За словами начальника слідчого управління Головного управління поліції Харківської області Сергія Чижа, в день пожежі правоохоронці встановили причетних до надзвичайної ситуації державного рівня осіб. І вони вже давали свідчення.

Наступного після пожежі дня, за повідомленням Ігоря Терехова і глави Нацполіції Ігоря Клименка, приватний будинок на вулиці Нижній Гієвській, де в нелегальному пансіонаті перебували літні люди, належить Славіку Акопяну. За словами секретаря міськради, за Акопяном закріплено ще кілька «схожих об’єктів», що підтверджує інформація з відкритих джерел. У трьох будинках за різними адресами облаштовано пансіонат для людей похилого віку «Турбота», наркологічний центр «Ренесанс» і приватний будинок для літніх «Оберіг».

У зв’язку з трагедією, щоб запобігти її повторенню, в Харкові, заявив Ігор Терехов, буде проведено перевірки, аби виявити реабілітаційні центри, будинки для людей похилого віку, госпіси, які працюють незаконно.

«Протягом двох тижнів ми виявимо всі такі незаконні об’єкти, і їх діяльність буде жорстко припинено. Людей, які допустили, щоб такий об’єкт працював, буде покарано. Однозначно буде проведено перевірки, має бути жорстке реагування всіх правоохоронних органів», — запевнив Ігор Терехов.

На ранок 22 січня встановлено власника приватного пансіонату, його завідувача, працівників. Усіх доправлено до місцевого відділу поліції. Слідчі, оперативники, прокурори проводять з ними слідчі дії.

У Харкові у зв’язку з пожежею, яка призвела до численних людських жертв, 22 січня оголошено днем жалоби.

ОФІЦІЙНО

«Ми зробимо все, щоб причини пожежі було об’єктивно вивчено, а винних покарано згідно із законом»

Увечері того трагічного дня уряд був змушений зібратися на позачергове засідання, де було створено комісію для з’ясування обставин і причин жахливої події. Очолив комісію міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, який разом з командою увечері терміново вилетів до Харкова для проведення виїзного засідання.

«Ми зробимо все, щоб причини пожежі було об’єктивно вивчено, а винних покарано згідно із законом», — наголосив Олексій Чернишов. Комісія має прозвітувати про підсумки роботи не пізніше, ніж за місяць.

Для запобігання таким трагедіям у майбутньому Прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав доручення: ДСНС — провести позачергові перевірки виконання вимог протипожежної безпеки на об’єктах підвищеного ризику: готелях, пансіонатах, гостелах; місцевим органам виконавчої влади та Міністерству соціальної політики — встановити законність створення приватних будинків для літніх людей та виявити інші аналогічні об’єкти.

«Цей заклад функціонував не у правовому полі, його немає в реєстрі надавачів соціальних послуг. Відомостей про нього немає в департаменті соціального захисту, — сповістила міністр соціальної політики Марина Лазебна. — Тому ми організовуємо роботу з виявлення таких закладів, яких немає в реєстрі надавачів соціальних послуг».

В областях також перевірять законність функціонування всіх будинків для літніх людей, умови їхнього проживання. Буде виявлено заклади без даних у реєстрі надавачів соціальних послуг, перевірено умови проживання та перебування в них людей похилого віку.

Висновки з пожежі в Харкові слід робити негайно

ВІДЛУННЯ. На місце трагедії вчора прибув і Президент Володимир Зеленський. «Ще раз висловлюю свої співчуття усім рідним і близьким загиблих, усім харків’янам», — сказав глава держави. Згідно з його указом, 23 січня оголошено в Україні днем жалоби за загиблими в харківській пожежі.

Володимир Зеленський відвідав той зловісний будинок для літніх людей, де сталася пожежа. Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий доповів главі держави про обставини надзвичайної ситуації та перебіг порятунку людей і ліквідації пожежі, як там працювали 13 одиниць техніки й 50 рятувальників.

На запитання Президента, чому не вдалося врятувати людей, Сергій Яровий відповів, що вогонь поширювався дуже швидко, а на другому поверсі всі люди були маломобільними чи мали хвороби, пов’язані з ментальними розладами.

«Люди були лежачими, але хто встановив у будинку на вікнах ґрати?» — запитав глава держави.

На це Володимирові Зеленському доповіли, що будинок для літніх людей був приватним і працював без належно оформлених документів на такий вид діяльності. Люди перебували тут фактично нелегально, за їхнє утримання платили родичі.

Володимир Зеленський коротко поспілкувався з тими, хто живе по сусідству з будинком, який згорів. Вони розповіли, як давно функціонував цей будинок і які кроки намагалися здійснити для припинення його діяльності, а також про трагічні події, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

На думку Президента, потрібно провести аудит подібних об’єктів в Україні, у яких потенційно можуть трапитися такі трагічні ситуації, як у цьому будинку для літніх людей.

«Це питання не врегульоване в державі, тому що ми бачимо такий випадок. Таких об’єктів у Харкові наша Національна поліція вже знайшла шість. Вони різні, деталі також з’ясовують, і будуть нам доповідати. Думаю, що треба ставити завдання по всій країні знайти такі об’єкти, щоб ми про них знали, а не дізнавалися в такі трагічні моменти, коли стаються пожежі і втрачено 15 людей», — сказав Президент під час спілкування з журналістами.

«Треба зробити все для вирішення й запобігання подібним ситуаціям, — заявив він після відвідання Харківської міської багатопрофільної клінічної лікарні №17, де перебувають постраждалі. — Просто врегулювати харківську ситуацію замало. Ми не знаємо, скільки таких об’єктів у державі. Тому будуть законодавчі ініціативи. Люди мають отримувати нормальні, якісні послуги. Як приватні, так і державні. Хоч як би це звучало, але ми маємо відкрити такий ринок справедливих соціальних послуг в Україні».

У межах розпочатого кримінального провадження, за даними Нацполіції, вже затримано власника будівлі, який здавав його в оренду, орендарів, що організували нелегальний будинок для літніх людей, і його адміністратора.

Серед версій слідства — необережне поводження з приладами для обігріву будівлі та займання проводки. Адже за попередньою інформацією, із 17 січня в будівлі не працював газовий котел і її обігрівали електроприладами.

Як зазначили голова урядової комісії міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов та голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, остаточно причини трагедії буде встановлено після завершення роботи експертів.