Прем’єр-міністр Володимир Гройсман з перших хвилин закликав громадськість та експертне середовище об’єднатися навколо формування й виконання Середньострокового плану пріоритетних дій уряду до 2020 року. Мета у всіх одна — забезпечити стійкий економічний розвиток і якісні секторальні реформи в державі. Він також нагадав, що торік уряду вдалося досягти макроекономічної стабілізації та, відповідно, вийти на позитивні сигнали щодо економічного зростання. Володимир Гройсман навіть відповів на запитання, як посилювати цей економічний прогрес. Передовсім слід розпланувати заходи на наступні три роки й прописати шляхи їхньої реалізації у Середньостроковому плані пріоритетних дій.

«Системна робота, пов’язана з розвитком національної економіки, дасть змогу нам пришвидшити це зростання. Його одразу відчують українські громадяни: робота, зарплата, продукція, вища купівельна спроможність. Для цього нам треба зробити низку конкретних речей», — зауважив Прем’єр.

Документ має бути реальним

Глава уряду зазначав: «Я б дуже хотів, щоб це був не план уряду чи Гройсмана, а план дій України. Він має бути об’єднавчий, щоб усі, хто справді вболіває за Україну, долучилися до його формування і виконання. На момент завершення обговорення ми маємо отримати об’єднавчий документ».

Саме тому міністерства, які проводять відповідні «круглі столи», повинні запрошувати до участі більше учасників. «Це не якийсь черговий документ, який хтось напише, хтось затвердить, презентує і потім залишить на узбіччі. Це реальний документ, у якому дуже чітко буде визначено, що кожне міністерство має зробити у своєму секторі відповідальності, щоб забезпечити і економічне зростання, і соціальну справедливість у нашій країні. Секторальні реформи мають надважливе значення для нашої держави», — пояснив глава уряду. Він переконаний, що вже за 3—4 роки країна вийде на вищі заробітні плати, створить нові робочі місця, матиме гідну інфраструктуру, пишатиметься якісною освітою та сферою охорони здоров’я.

Рік стратегічних змін на залізниці

Однак найтривалішою була дискусія навколо роботи ПАТ «Укрзалізниця». Її керівник Войцех Балчун розповів про намір до кінця березня нинішнього року завершити розроблення стратегії розвитку компанії разом зі стратегією оновлення рухомого складу.

За його словами, Укрзалізниця послідовно викорінює «внутрішню протидію реформам». «Багато чого не вдалося, але в тих умовах, у яких нам довелося працювати, я вважаю, що нам вдалося зробити дуже багато, Укрзалізниця не зупинилася», — наголосив посадовець. До речі, збитків у компанії від корупційних схем нині мільярд гривень. 500 мільйонів гривень компанія змогла заощадити завдяки торішнім тендерам, проведеним через ProZorro.

Войцех Балчун повідомив, що в 2017-му компанія переходить на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. Інвестиції в рухомий склад становитимуть 27,5 мільярда гривень. Це в 4,5 раза перевищує показник 2016 року. На ремонт рухомого складу буде спрямовано 9 мільярдів гривень. Посадовець пообіцяв придбати чи виготовити протягом року 9 тисяч вантажних вагонів, відремонтувати — 33 тисячі. 50 пасажирських вагонів планують закупити. «Ми очікуємо, що цей рік буде прибутковим. Якщо ми виконаємо цю інвестиційну програму, то 13 мільярдів гривень спрямуємо на закупівлю вагонів у вітчизняних виробників. Це дасть змогу створити близько 10 тисяч робочих місць», — пояснив керівник Укрзалізниці.

Окрім цього, у 2017-му планується продати 130 тисяч тонн металобрухту. Паливо закуповуватимуть на основі формульного ціноутворення. Компанія орієнтована на виконання норм угоди з Європейським інвестиційним банком. Один із проектів оцінюється в 300 мільйонів євро. На першому етапі нам нададуть 150 мільйонів євро на електрифікацію залізничного напрямку Долинська — Миколаїв — Колосівка. Наприкінці року, якщо ЄБРР погодиться надати 150 мільйонів доларів, можна буде закупити 5890 піввагонів. Також протягом року на вокзалах з’являться квиткові термінали й безкоштовний вай-фай. Анонсовано й запуск залізничного сполучення з Польщею, Австрією, Болгарією.

Долучився до розмови перший заступник міністра інфраструктури, голова наглядової ради Укрзалізниці Євген Кравцов. Він заявив, що компанія згідно з програмою корпоратизації повинна до кінця 2017 року завершити формування вертикально інтегрованої структури. «2017 рік має стати роком стратегічних змін», — наголосив він. Важливо поповнити склад наглядової ради компанії незалежними фахівцями.

А міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що корпоратизація Укрзалізниці зупинилася. Відсутня й боротьба з корупцією. «Я бачу чітко, що навіть задекларована керівником Укрзалізниці економія 7 мільярдів гривень, яку очікували внаслідок зниження корупційного ресурсу, насправді не дає результату. Показники — відвертий блеф».

Цій дискусії не дав перерости у сварку Володимир Гройсман. Він поцікавився у профільного міністра, чому той так довго приховував викривальні факти від громадськості, а потім порадив звернутися з даними до НАБУ. Насправді Прем’єр підтримує роботу керівництва Укрзалізниці. Доказ — підписання ним рішення КМУ щодо підпорядкування державного оператора залізниць безпосередньо уряду, зокрема, аби Укрзалізниця не була схожа на заручницю особистих стосунків і амбіцій посадовців різних рангів.