До кінця 2020-го ставки за гривневими депозитами становитимуть у середньому 10—13%, а за валютними — не більш як 1%

Банкіри дедалі частіше заявляють, що в Україні закріпився стійкий процес падіння ставок за депозитами в різних валютах, зокрема національній. «Урядовий кур’єр» з’ясовував, наскільки надійна така тенденція і якими будуть відсотки за депозитами протягом 2020 року.

Головна винуватиця — облікова ставка

Аналізуючи цей процес, автор вивів ще одну цікаву тенденцію: останніми місяцями (із ІV кварталу 2019 року) зростають обсяги депозитних вкладів населення. За інформацією Нацбанку України, за жовтень — листопад 2019-го в банківську систему було залучено понад 15 мільярдів гривень, що в доларах також чимало — приблизно 600 мільйонів.

Чому ж падають депозитні ставки?

Як вважає президент інвестиційної групи «Універ» Тарас Козак, в Україні протягом 2019 року (і ми про це неодноразово писали) головний фінансовий регулятор постійно знижував облікову ставку. Звісно, цей показник неабияк впливає на відсотки за депозитами і кредитами. Але якщо на перші вони істотно впали, то на других це зменшення відчувається мало.

На сьогодні ставки за вкладами у гривнях терміном на пів року в багатьох українських банках становлять 14,5—17%, у доларах — 0,01—4%, у євро — 0,01—3,5%. Важлива деталь: у більшості фінансових установ цей показник за валютними депозитами становить 2—3%.

Банкіри впевнені, що до кінця 2020 року ставки за всіма вкладами істотно зменшаться. За словами заступника голови правління Банку Форвард Андрія Прусова, у найближчі пів року (тобто до кінця липня 2020-го) відсотки за гривневими депозитами впадуть до 4. Це смілива заява, проте оскільки голова Нацбанку Яків Смолій 30 січня під час брифінгу щодо рішень правління НБУ з монетарної політики. заявив, що цьогоріч облікова ставка регулятора має істотно знизитися (до 7%), можна припустити, що відсоткова ставка за гривнями також стане меншою. Гадаємо, вона навряд чи буде 4%. А ось 10% — так.

До речі, Тарас Козак більш реалістично оцінює цю ситуацію й зазначає, що ставки за депозитами в національній валюті до кінця 2020-го будуть не вищими за 15%. Отже, все-таки цей показник становитиме в середньому 10—13%.

Проте і це прогнозувати важко — чимало подій та інших жвавих тенденцій може бути на українському фінансово-банківському ринку протягом 2020-го.

«Символіка» за валютою

Щодо валютних депозитних ставок, то глава пресслужби ПриватБанку Олег Серга зазначає «Урядовому кур’єру»: вони падатимуть, і більшість банків наприкінці 2020-го встановить вже символічні відсотки за вкладами — 0,01—1%.

«Якщо більшість фінансових установ країни лише кілька місяців тому розпочала процес зниження відсоткових ставок за валютними і гривневими депозитами, то наш банк усе це робив уже протягом двох років. Тут визначу іншу тенденцію, яка простежується в нас останніми роками: чимало наших клієнтів забрали назад доларові та євровклади й потім закупили на ці гроші ОВДП. Як відомо, вони протягом 2019 року мали великий попит не лише серед іноземців, а й серед українських фізичних та юридичних осіб», — зазначає він.

За словами експерта, чимала кількість клієнтів ПриватБанку переоформила валютні вклади на гривневі й так залишилася вірною рідній фінансовій установі.

Щодо ОВДП, то інші банкіри мають протилежну думку. За словами директора департаменту роздрібного бізнесу Укргазбанку Олега Кляпка, останніми місяцями річні й інші ставки за цими цінними паперами значно впали. Експерт вважає, що така тенденція спонукала людей (особливо тих, хто має чималі кошти і їх вклав у ОВДП на незначні терміни) приносити гроші в банки. Тому виник ажіотаж на різні вклади перед новим роком і після новорічно-різдвяних свят.

У такому вигідному для себе становищі (великий попит на відкриття депозитів) банкіри вчасно вхопили бика за роги. І дотепно вирішили, що можуть з великою впевненістю й надалі знижувати ставки за депозитами. Ще б пак: люди й так несуть гроші, чому б не знизити доходність за вкладами?

Взаємна критика

Проте таку політику банків критикують самі ж банкіри. За словами начальника департаменту роздрібного бізнесу банку «Глобус» Дмитра Замотаєва, постійно знижувати ставки не можна, адже люди цього аж ніяк не сприймають. «Надто в січні та лютому, адже це найслабші з точки зору активності бізнесу місяці. Нам уже давно треба зрозуміти, що українці протягом багатьох років звикли непогано заробляти на депозитах. Тому вони можуть думати, що банки, постійно знижуючи відсотки за вкладами, начебто залазять у кишеню клієнтам. Просто треба все робити поступово, і тоді це не буде таким важким ударом для власників вкладів», — зазначає він.

Отже, картина очевидна. Банки й надалі знижуватимуть відсоткові ставки за вкладами. Річ лише в цифрах. Якими вони будуть — 4% чи 10% — покаже час. А ще банкіри визнають, що саме ці процеси підштовхують їх до значного зниження кредитних ставок. Хоч це ще не доволі відчутно.