Одне з головних завдань Координаційної платформи донорів для України — забезпечення прогнозованої, ритмічної бюджетної підтримки у 2023 році. Допомога у фінансуванні дефіциту бюджету критично необхідна для України, щоб мати змогу забезпечувати соціальні видатки. На цьому наголосив учора Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у виступі під час першого засідання Керівного комітету багатосторонньої Координаційної платформи донорів для України, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату КМУ.

«Ми вдячні Європейському Союзу за надання 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Ми вдячні США за майже 10 мільярдів доларів бюджетної підтримки. Розраховуємо, що різницю між дефіцитом бюджету та вже обіцяною допомогою ми профінансуємо завдяки новій програмі співпраці з Міжнародним валютним фондом», — зауважив очільник уряду.

Друге завдання платформи, за словами Дениса Шмигаля, — спланувати та забезпечити початок відновлення України. Для цього уряд визначив чотири пріоритетні напрями фінансування.

«Перший. Відновлення енергетики та компенсація втрачених потужностей генерації. Ми потребуємо обладнання, допомоги в децентралізації нашої енергетики, розширення імпорту. І для цього необхідні кошти.

Другий. Гуманітарне розмінування. В Україні мінами засмічено 250 тисяч кв. км, це територія більша за Велику Британію. Замінованість зупиняє розвиток бізнесів, обмежує наш агарний потенціал, робить неможливим повернення багатьох українців на деокуповані території», — зазначив Прем’єр.

Третій напрям, як сказав Денис Шмигаль, — відновлення пошкодженого житла. Завдання уряду — дати людям можливість повернутися додому та відремонтувати свої будинки.

«Четвертий. Відновлення критичної та соціальної інфраструктури. В Україні зруйновано чи пошкоджено сотні мостів, тисячі кілометрів доріг, лікарні та освітні заклади, в багатьох регіонах пошкоджено водо-, тепло- та газопостачання. Ми намагаємось оперативно ремонтувати такі пошкодження. Для цього потрібен додатковий фінансовий ресурс. Маємо також врахувати потреби територій, які буде деокуповано протягом 2023 року», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр зауважив, що ресурси на відновлення заплановано залучати з чотирьох джерел: конфісковані російські активи, кошти держбюджету, кошти міжнародних партнерів та донати приватних осіб і бізнесу. І саме конфісковані російські активи мають стати основним джерелом відновлення.

І ще одне ключове завдання платформи, за словами Прем’єр-міністра, — координація фінансових інструментів підтримки економіки та приватного сектору (страхування воєнних ризиків для потенційних інвесторів, державно-приватне партнерство, допомога із фінансування проєктів підтримки малого бізнесу, який забезпечує велику кількість робочих місць).

Денис Шмигаль подякував країнам-партнерам за підтримку та допомогу в пошуку нових дієвих форм солідарності з нашою державою.