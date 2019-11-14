Наприкінці минулого тижня в Ужгороді відбувся форум Карпатського єврорегіону. Його робота розпочалася із загальних зборів Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна», в яких узяли участь 50 представників органів місцевого самоврядування Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.
— Наша асоціація — чи не єдина інституція місцевого самоврядування Західної України, яка демонструє реальні результати, перспективи, проєкти, що втілюють у життя з користю для громад. Наш здобуток і унікальність у тому, що ми шукаємо точки дотику для об’єднання зусиль, намірів і прагнень заради сильної, мирної, щасливої України», — наголосив під час відкриття голова Закарпатської обласної ради Михайло Рівіс.
Учасників вітав керівник правління Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати-Україна», голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.
Однією із ключових тем стало обговорення та внесення пропозицій до Державної програми розвитку регіону українських Карпат на 2020—2022 роки. Було підтримано пропозицію керівництву країни передбачити в держбюджеті на наступний рік кошти обсягом 2 мільярди гривень, оскільки без фінансування виконання програми зведеться до декларацій. Ішлося й про нові ініціативи, можливості для територіальних громад, втілення в життя проєкту «Карпатська мережа регіонального розвитку».
Другого дня на конференції «Історико-культурна спадщина Карпат: інструменти підтримки проєктів у сфері промоції територій і підвищення їх туристичної привабливості» учасники форуму обговорили розбудову автомобільного туристично-рекреаційного кластера «Бойківське коло», осереддя якого — розташований у самому серці Українських Карпат Міжгірський район.
Втілення в життя перспектив «Бойківського кола» дасть змогу здолати репресивність у розвитку гірських населених пунктів Карпатського регіону і врешті-решт підвищити рівень добробуту жителів кількох областей на заході України.
У виступах учасників ішлося про підвищення туристичної привабливості українських Карпат. З-поміж них чільне місце займає Музей лісу і сплаву, що на Міжгірщині, пошкоджений паводками 1998-го та 2001 років. Нині завдання — якнайшвидше завершити реконструкцію унікальної, єдиної в Європі водної споруди.