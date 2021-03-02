Twitter розглядає можливість упровадження нового способу монетизації — функцію Super Follow. Користувачі зможуть оформити передплату на блогерів в обмін на ексклюзивний контент. Про те, що Twitter планує впровадити функцію Super Follow, повідомив портал Mashable.

Минулого тижня Twitter оголосив про плани дозволити блогерам отримувати плату з підписників за доступ до ексклюзивного контенту. Іншими словами, в американській соціальній мережі з’явиться аналог спонсорської передплати, що вже є на YouTube або сервісі Patreon, де користувачі стають покровителями улюбленого автора і платять йому гроші за доступ до контенту. Ця новина викликала неоднозначну реакцію серед користувачів Twitter. Консультант із соціальних мереж Метт Наварра запитав фоловерів, чи готові вони заплатити гонорар за улюблені акаунти. 85% відповіли, що ні.

Super Follow буде доступною за допомогою місячної передплати за 5 доларів США (майже 140 гривень), завдяки якій передплатник отримуватиме доступ не тільки до унікального контенту, а й матиме інші переваги, наприклад значок прихильника або доступ до товариства. Також передбачено спеціальні твіти для суперфоловерів. Але такі пости зможуть переглядати та відповідати на них тільки передплатники Super Follow. Нагадаємо, що фоловер — це користувач соцмережі, що стежить за оновленнями статусу чи новинною стрічкою іншого користувача. Поки що не відомо, кому саме буде доступна нова функція і коли буде відкрито Super Follow.

«Вивчення можливостей фінансування аудиторії, як Super Follows, дасть змогу авторам ексклюзивного контенту одержувати фінансову підтримку аудиторії, і це стимулюватиме їх створювати контент, який подобається передплатникам», — пояснив прессекретар Twitter. Представник корпорації поділився з порталом метою проєкту: так Twitter вивчає і переосмислює політику сервісу.

«Наша мета — підтримувати суспільний діалог», — заявили в компанії.

Однак такий спосіб монетизації контенту може зіткнутися з нерозумінням користувачів, вважають експерти. «Проблема з монетизацією полягає в тому, що людям складно платити за контент, який завжди був безплатним», — пояснює ситуацію керуючий партнер комунікаційного агентства B&C Agency Марк Шерман. За словами експерта, такий підхід працює не на всіх платформах. Якщо йдеться про сервіс Patreon, де користувачі платять за авторський контент, то там таку модель монетизації було передбачено спочатку і вона не викликає питань користувачів. Однак Twitter був безкоштовним, тому, за словами експерта, деяким користувачам запровадження Super Follows може не сподобатися.

«Питання в тому, що унікального можна запропонувати у Twitter і за що платити блогерам. Можливо, мета платного сервісу — формування співтовариства із зірковими спікерами, щоб платити за доступ до тредів за їх участю. Але чи сподобається це самим спікерам, які люблять платформу саме за можливість спілкуватися з великою аудиторією?» — міркує Марк Шерман. За словами експерта, 2021 року акції Twitter показали максимальне зростання з моменту IPO 2013-го, а на відновлення своїх позицій на фондовому ринку в компанії пішло понад сім років.

«Очевидно, впроваджувати нові рішення Twitter спонукає конкуренція з Clubhouse і Facebook. Потрібні нові джерела монетизації, але наскільки ініціатива виконає свою місію, не відомо. З одного боку, у Сполучених Штатах Америки звикли платити за контент, з іншого, — платних сервісів дуже багато і поговорити можна будь-де. Напевно, простіше розвивати корпоративні акаунти», — вважає експерт. Інші фахівці визнають, що реалізувати Super Follow можна за допомогою впровадження бонусних твітів, можливості отримати доступ до групи спільноти або одержати значок, який вказує на наявність передплати.

Для мотивації блогерів у Twitter хочуть дозволити авторам контенту отримувати гроші від шанувальників. Такий своєрідний спонсорський гонорар. І що більше у блогера шанувальників, то вищим буде його матеріальне заохочення. А це, на думку фахівців, стимулюватиме блогерів створювати цікавіший, оригінальніший і корисніший контент, який подобається аудиторії. Інструменти прямих платежів стають дедалі важливішими для авторів, особливо останніми роками. Patreon домігся величезного успіху, та й інші платформи, зокрема Facebook та YouTube, запровадили функції прямих платежів авторам. Тому не дивно, що й Twitter не гає часу, а поспішає захопити свою нішу серед лідерів соціальних мереж.

Наприклад, у YouTube функцію платних сервісів реалізовано дуже добре, і якщо Twitter зробить щось схоже, то це буде чудово. Функція монетизації дає користувачам змогу підтримати блогера, чия творчість їм подобається. Сучасні блогери вже давно перестали бути просто людьми, які пишуть. Вони знімають відео, створюють сценарій, монтують відзнятий матеріал. З ними працюють кілька фахівців, яким потрібно заплатити за роботу. Тому цілком логічно, що соціальні майданчики надають різноманітні форми монетизації, щоб компенсувати ці витрати.