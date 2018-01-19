Рада національної безпеки і оборони на засіданні схвалила проект закону «Про національну безпеку України». Після ухвалення парламентом його норми стануть основою для розроблення та оновлення законодавства у сфері національної безпеки і оборони.

Президент Петро Порошенко вважає, що цей національний законодавчий акт має забезпечувати реформування всього сектору безпеки і оборони та сприяти поліпшенню співпраці з країнами НАТО. «Проект закону «Про національну безпеку України» ставить завдання членства України і в Європейському Союзі, і в Північноатлантичному договорі», — наголосив глава держави. Документ розробляли в тісній взаємодії з експертами НАТО, США та Європейського Союзу, щоб гармонізувати українську законодавчу базу із стандартами держав-членів НАТО.

Ішлося й про державне оборонне замовлення на 2018 рік. Глава держави говорив про намір збільшити кількість протитанкових ракетних комплексів. Його слова цитує департамент прес-служби АП: «Я мав можливість безпосередньо поспілкуватися з командувачами АТО, з командирами бригад і можу сказати про пріоритети, поставлені переді мною. Це мають бути новітні протитанкові комплекси українського виробництва «Стугна» та іноземного виробництва. Кількість протитанкового озброєння збільшується в чотири рази. Усе це має бути в АТО».

Глава держави акцентував на тому, що завдяки продуктивній роботі влади Україна отримає протитанкові ракетні комплекси від США. Передовсім ідеться про протитанкові комплекси «Джевелін». Окрім цього, вітчизняним воїнам потрібні засоби радіоелектронної боротьби. «У нас має бути можливість захистити українські позиції від ворожих безпілотних літальних апаратів і забезпечити радіоелектронну підтримку діяльності наших військ», — переконаний Президент.

У державному оборонному замовленні втричі збільшено витрати на закупівлю найсучасніших засобів радіоелектронної боротьби. На думку Петра Порошенка, ефективно напрацьовано технологію використання безпілотних літальних апаратів, координацію із системами артилерії та розвідки. «Кількість БПЛА буде збільшено у 4,5 раза, — сказав глава держави, додавши, що цей напрям також серед пріоритетних. — Можу наголосити, що забезпечення антиснайперськими комплексами буде збільшено вдесятеро».

Нагадав Президент і про дуже вдалі випробування ракетного комплексу «Вільха» й наголосив: поставлено завдання у 2018 році завершити випробування і розпочати виробництво «Вільхи», щоб різко підвищити точність і відстань, на яку можна завдавати ударів. Згідно з його даними, основні показники державного оборонного замовлення цьогоріч значно збільшено. «Гадаю, це дуже переконливо свідчить про ту відстань, яку наша держава пройшла з 2014—2015 років. У 2018 році фінансування державного оборонного замовлення збільшено до понад 21 мільярда гривень, — резюмував він, додавши, що порівняно з 2017-м це фінансування зросло на 37%. — Це і є характеристика тих пріоритетів, які я як Президент і Верховний Головнокомандувач, парламент, уряд демонструємо для збільшення обороноздатності нашої держави». Підсумовуючи, він наголосив: відремонтовану техніку, яка дісталася у спадок в небоєздатному вигляді, Україна зможе потроху замінити на нові види озброєнь.

На сайті РНБО зазначено, що під час засідання затверджено Основні показники Державного оборонного замовлення на 2018—2020 роки. Вони базуються на фінансовому ресурсі, визначеному в держбюджеті-2018, та показниках, передбачених Основними напрямами бюджетної політики на 2018—2020 роки. Також ідеться про те, що трирічна система Державного оборонного замовлення (чинна з 2017 року) дала змогу державним замовникам і виконавцям чітко планувати їхню роботу та ресурси. Так, Збройним силам торік поставлено майже 2,5 тисячі зразків озброєння, військової техніки та спеціальних виробів і понад 27 тисяч ракет і боєприпасів. Пріоритетними напрямами ДОЗ у 2018 році стане забезпечення ЗСУ сучасною ракетною і бронетанковою технікою; засобами радіоелектронної боротьби, протиповітряної оборони, безпілотними авіаційними комплексами та антиснайперськими системами.

«Наш ОПК вже спроможний забезпечити виконання складних і масштабних програм. У цьому році заплановано збільшення фінансування Державного оборонного замовлення до рівня 21,3 мільярда гривень», — наголосив Секретар РНБО Олександр Турчинов.