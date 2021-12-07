Вихідними у Бельгії відкрився Тиждень картоплі фрі. За його програмою, у містах і селах країни розпочато розважальні заходи на знак пошани до цієї відомої на весь світ бельгійської страви. Адже вважають, що саме в Бельгії винайшли рецепт улюбленої всіма хрумкої картоплі, яку нарізають довгастими скибочками і обсмажують у киплячій олії.

Часто можна почути, що картоплю фрі називають French Fries — французька фрі. Але не раджу вам замовляти так картоплю в Бельгії, бо цим смертельно образите бельгійців. Адже вони наполягають, що friet (фріти, так фламандською мовою звучить назва страви) вперше приготували селяни із селища у долині річки Маас неподалік Льєжа наприкінці ХVІІ сторіччя. Річ у тім, що місцеві жителі цього промислового регіону харчувалися переважно дрібною рибою, яку смажили в олії. Та однієї суворої зими вода в Маасі замерзла, і риби стало обмаль. Тому селяни вирішили смажити замість риби картоплю, яку нарізали на довгасті шматочки, подібні до невеликих рибинок. Вийшло дуже смачно, і цей рецепт приготування картоплі швидко поширився у країні.

А французькими бельгійські фріти стали через американських солдатів. Коли на початку ХХ сторіччя вони на боці бельгійських союзників воювали у Бельгії, то вперше спробували хрумку картоплю, яка їм надзвичайно сподобалася. Але оскільки офіційною мовою бельгійської армії тоді була французька, американські солдати, повернувшись додому, розповіли, яку особливу смачну французьку картоплю фрі вони куштували в Європі.

І хоч нині ледь не в кожній країні картоплю фрі подають і в дешевих забігайлівках, і в ресторанах високої кухні, в Бельгії вона особлива. Її секрет полягає в подвійному обсмажуванні та особливому фритюрі, який наполовину складається з олії та яловичого жиру. Спочатку картоплю, нарізану великими прямокутними скибочками, смажать на повільному вогні, дають її певний час охолонути, а вдруге смажать швидко і за високої температури. Від цього картопля робиться м’якою всередині й золотисто-хрумкою зовні.

До речі, з усього розмаїття соусів, які пропонують до фрітів, бельгійці обирають майонез. Щороку в Бельгії на картоплю фрі, пюре, чипси та пластівці переробляють майже 5 мільйонів тонн картоплі.

Кореспондентка «УК» у Бельгії продегустувала чимало смаженої картоплі: від культового місця у Брюсселі Maison Antoine, де у перерві одного із самітів глав держав ЄС фрітами смакувала тодішня канцлер ФРН Ангела Меркель, до невеличких пересувних вагончиків на сільських ярмарках. І можу з упевненістю стверджувати, що найсмачнішу бельгійську картоплю фрі продають на Ринковій площі міста Брюгге. Вона має неперевершений смак: у міру хрумка, гаряча, з маслянистою м’якоттю всередині і з неповторним запахом яловичого жиру.

Тому зовсім не дивно, що цими вихідними у Брюгге на Ринковій площі в межах Тижня картоплі фрі відкрили скульптуру De Frieteters — «Їдець картоплі фрі».

«Картопля фрі становить частину нашої культурної спадщини. Майже у кожного з нас є ритуал смаження картоплі чи улюблене місце, де ми її їмо, улюблений соус», — заявила під час відкриття міністр сільського господарства та продовольства Фландрії Гільде Кревіц.

Нову статую встановили біля двох кіосків, які торгують фрітами, і скульптурним ансамблем на честь місцевих народних героїв: різника Яна Брейделя і ткача Пітера де Конінка, які 1302 року очолили повстання проти французького короля Філіпа Вродливого. Статуя De Frieteters зображає чоловіка, який сидить на лавочці і їсть із паперова ріжка картоплю фрі.

Тиждень картоплі фрі проводять у Бельгії вже 22-й рік поспіль на початку грудня з ініціативи Фламандського центру сільського господарства та рибальства (VLAM) і Бельгійської асоціації виробників картоплі.

«Наші фріти — це наша національна гордість, яка заслуговує на те, щоб бути в центрі уваги принаймні раз на рік», — наголосила під час церемонії відкриття статуї представниця VLAM Ліліан Дрісен.