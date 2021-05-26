Історія із примусовою посадкою у Мінську літака авіакомпанії Ryanair і затримання опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича шокувала Брюссель. У неділю, щойно стало відомо про цей інцидент, журналісти, акредитовані при євроінституціях, почали бомбардувати групу у Messenger, де вони спілкуються зі спікером Європейської ради, з одним запитанням: коли і як ЄС відреагує на зухвальство білоруської влади.

Варто віддати належне керівництву ЄС, бо реакція була миттєвою. Відповідну заяву зробив голова Європейської ради Шарль Мішель. Він повідомив, що у зв’язку з цими подіями ухвалено рішення розширити порядок денний засідання саміту Євроради, яке завершилося вчора у Брюсселі. Він пообіцяв, що цей «безпрецедентний випадок» не залишиться без наслідків. Із різкою критикою дій білоруської влади виступили очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, верховний представник ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, генсек НАТО Єнс Столтенберг, держсекретар США Ентоні Блінкен, а також лідери багатьох європейських держав.

ЄС закриє свій повітряний простір для Білорусі

Рішення Європейської ради щодо Білорусі було оприлюднено у понеділок увечері після спільної вечері лідерів країн-членів ЄС. У ній міститься заклик до Мінська негайно звільнити Романа Протасевича та його супутницю Софію Сапегу, гарантувавши їм свободу пересування. А Міжнародна організація цивільної авіації терміново розслідуватиме цей «безпрецедентний та неприйнятний випадок». Лідери країн-членів ЄС погодилися, що необхідно скласти нові санкційні списки представників білоруської влади, а також запровадити «точкові економічні санкції» проти Білорусі.

Європейська рада закликає всіх перевізників, що базуються у ЄС, уникати перельотів над Білоруссю і закрити повітряний простір й аеропорти ЄС для білоруських авіакомпаній.

Як повідомив «УК» високопосадовець Євроради, зустріч лідерів ЄС відбувалася за зачиненими дверима, усі присутні мали залишити свої мобільні телефони поза межами зали, де відбувалася вечеря. Про спільні дії ЄС щодо Білорусі європейські лідери домовилися дуже швидко, так само швидко було погоджено текст спільної заяви. Це пояснюється тим, що у ЄС обурені серйозною загрозою для цивільної авіації та пасажирів на борту, яку спровокувала білоруська влада. Співрозмовник «УК» наголосив, що секторальні економічні санкції проти Білорусі, які терміново почне готувати Європейська служба зовнішньої діяльності, будуть дуже жорсткими.

Тим часом національні уряди європейських країн та деякі комерційні авіакомпанії ухвалюють самостійні рішення у зв’язку з діями білоруської влади, які у компанії Ryanair назвали актом повітряного піратства. Британський уряд відкликав дозвіл білоруської авіакомпанії «Белавіа» на виконання рейсів до Сполученого Королівства. Уряд Литви заборонив прибуття у країну і відбуття з Литви літаків, маршрут яких пролягає над територією Білорусі. Латвійська авіакомпанія airBaltic вирішила не літати над Білоруссю, а угорська Wizz Air вже направила рейс Київ — Таллінн в обхід повітряного простору Білорусі. До них долучилися ще кілька провідних європейських авіакомпаній, які зупинили авіаперельоти над територією Білорусі: Air France (Франція), Finnair (Фінляндія), SAS (Швеція), Avia Solutions (Кіпр), LOT (Польща), KLM (Нідерланди) і Lufthansa (Німеччина).

Після закликів до авіаперевізників Євросоюзу про відмову від польотів над повітряним простором Білорусі над нею фактично перестали пролітати літаки, повідомляє УНІАН. Час від часу в повітряному просторі Білорусі з’являються російські літаки й поодинокі судна країн, які ще не ухвалили відмову від здійснення рейсів у цю країну та над нею.

На санкції потрібен час

Попри рішучий тон заяви, в кулуарах євроінституцій говорять, що кроки, які в ній окреслено, буде складно запровадити швидко з огляду на юридичні й практичні тонкощі. Брюсселю вдалося запровадити санкції після фальсифікації президентських виборів у Білорусі й кричущі порушення прав людини лише після тримісячних дебатів між урядами країн-членів ЄС. Тож багато хто в Брюсселі тепер побоюється, що затягування з покаранням режиму Лукашенка знову кине тінь на здатність ЄС ефективно й злагоджено діяти у питаннях зовнішньої політики, особливо тоді, коли йдеться про дієве стримування біля своїх кордонів авторитарних режимів, які нехтують міжнародним правом.

Для формування санкційного пакета слід встановити, якою була роль самого Лукашенка в історії із примусовою посадкою літака. Адже у Брюсселі припускають, що на нього чинили тиск ззовні, і ні для кого не таємниця, хто саме це робив. З огляду на це слід терміново розслідувати, ким були четверо російських громадян, які зійшли разом із затриманим Протасевичем з літака в мінському аеропорту: співробітниками білоруського КДБ чи російського ФСБ. У Брюсселі мало сумніваються, що зухвале примусове затримання літака могло відбутися без участі Росії, а саме без прямого кураторства Володимира Путіна.

Недолугими видаються й спроби білоруського режиму перекласти провину на палестинський рух ХАМАС, який Мінськ устиг звинуватити у нібито замінуванні сумнозвісного літака. Адже ця організація оперативно спростувала заяву Білорусі про міфічні погрози підірвати літак Ryanair. А це вже геть інша історія, яка може мати непередбачуване й доволі неприємне продовження.

Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю

«На позачерговому засіданні уряд доручив Мінінфраструктури, Державіаслужбі та ДП «Украерорух» вжити необхідних для цього заходів», — написав у своєму Telegram-каналі Прем’єр-міністр Денис Шмигаль одразу після закінчення зібрання. Відбудеться це з 00:00 26 травня.

Крім того, українським авіакомпаніям і літакам заборонять виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. «Держприкордонслужба також отримала доручення припинити оформлення пасажирів, які прямують з Білорусі або в Білорусь, у митних пунктах аеропортів. Ситуація із примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську — порушення Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Рішення нашого уряду спрямоване на забезпечення безпеки польотів і пасажирів», — додав очільник уряду.