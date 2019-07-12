Одна зі змін, що відбуваються в системі охорони здоров’я, стосується принципів надання медичної послуги. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман у Харкові під час відвідання Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності. Володимир Гройсман відвідав заклад в межах робочої поїздки в регіон.

Два роки тому Прем’єр вже був тут, і тоді разом з керівництвом інституту була напрацьована програма переоснащення і запровадження нових принципів надання послуг. Загальний обсяг коштів, наданих інституту з державного бюджету, становив майже 150 мільйонів гривень. Відтак закуплено унікальні прилади, які дають змогу проводити надскладні операції і багаторівневі процедури відновлення як для пацієнтів після травм і бойових поранень, так і для дітей з ДЦП.

В інституті опанували технології виготовлення протезів, які значно кращі за європейські аналоги, і готують фахівців-протезистів для інших медичних закладів, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«У нас уже є наукова база, але не було обладнання, аби давати найкращі вироби для людей, які цього потребують. Два роки тому ми визначили, які існують проблеми і яке потрібно обладнання. Тепер маємо сучасний центр, — сказав Володимир Гройсман. — Ми змінили систему задоволення потреб у специфічній допомозі — протезуванні. Раніше було так: окремо замовлення для підприємств, окремо потім забезпечення людей. По факту хтось щось отримував і нерідко непотріб. Тепер у центрі уваги — потреба конкретної людини. Для неї підбирають протез. Нагадаю, що цього року на програми протезування загалом спрямовано 1,2 мільярда гривень».

Відвідавши у Харкові телеканал «Р-1», у його ефірі глава уряду розповів, що пропонує в майбутньому скоротити кількість міністерств з нинішніх 19 до 12 — для оптимізації роботи Кабінету Міністрів: «У мене є чітке бачення того, якою має бути взаємодія міністерств. Зростання кількості міністерств — це втрата якості їхньої роботи».

Комунальних баронів повернуть на землю

Не оминув увагою Прем’єр-міністр і питання комунальних тарифів. У зв’язку із цим він назвав запровадження урядової ініціативи «Чесна платіжка» ефективним способом повернути на землю всіх комунальних баронів, які завищують ціни на тепло і гарячу воду для споживачів. Глава уряду запропонував міським головам, які вважають чесний рівень вартості тепла в 1,4 тисячі гривень за Гкал заниженим, вийти на трибуну уряду і пояснити свою позицію.

«Питання тарифів — чутливе для людей. Це серйозна проблема, яку треба розв’язувати. Зауважте: в травні я змусив НАК «Нафтогаз України» знижувати ціни на газ. І що ми побачили? Що ціна на газ знижується! Але ціна на тепло не знижується, — сказав Володимир Гройсман. — Відтак ми почали аналізувати формули теплокомуненерго й побачили, що багато ТКЕ належить офшорам — і це якась нова реальність! Є штучно завищені ціни. Тому ми вирішили запровадити «Чесну платіжку». Обмежили вартість Гкал в 1,4 тисячі гривень. Я кажу мерам: якщо ви бачите, що це мало — будь ласка, виходьте на трибуну Кабміну і переконуйте, чому ціна у вашому місті має бути вищою. Та я наголошую: всі дії уряду спрямовані на те, щоб захистити простих людей. І ми це зробимо».

Переваги об’єднання громад — для всіх

Звісно, йшлося і про децентралізацію. Адже це одна з найбільш успішних реформ уряду та запорука розвитку громад, відповідальності їхніх керівників і виконання програм зміни якості життя людей.

«Децентралізація — це будувати дороги, школи і дитсадки, розвивати культуру тощо. Якщо громади об’єднані — вони розвиваються, та якщо роз’єднані — це стагнація, — висловив своє переконання Прем’єр-міністр. — Усі мають використовувати переваги децентралізації. Всі 100% українців».

Любов ДМИТРЕНКО

для «Урядового кур’єра»