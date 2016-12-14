Трагедія сталася у Чернігові 12 грудня надвечір. У гуртожитку — чотириповерхівці на вулиці Попудренка, 16, де мешкали 196 осіб, переважно працівники місцевої фабрики «Елегант» — о 16-й годині 20 хвилин завалилися плити перекриття із четвертого по перший поверх (6 квартир) та зруйнувалася фасадна стіна. На місце події, звичайно ж, виїхали рятувальники. До аварійно-рятувальних робіт, як повідомляють у ДСНС, було залучено 68 осіб, а також 27 одиниць техніки. До роботи долучили підрозділи МВС, Мініфраструктури, комунальні служби міста.

Є й постраждалі. Серед них 17-річний Сашко, якого довелося діставати з-під завалів. Підліток був у ванній, коли впала стіна, і його привалило плитами. 13 грудня він ще перебував у реанімації. Не обійшлося й без жертв — дещо пізніше рятувальники знайшли тіло загиблої жінки, 1991 року народження. Сиротою залишилася дівчинка дошкільного віку. На переконання спікера ДСНС у Чернігівській області Олександра Івченка, людей під завалами вже немає. Люди зауважують: якби будинок обвалився вночі, то жертв було б набагато більше.

Аварійно-рятувальні роботи із розбирання завалів тривають. Станом на 10 годину 13 грудня було розчищено та вивезено близько 320 метрів кубічних окремих елементів будівельних конструкцій. Працюють 11 самоскидів, чотири фронтальні навантажувачі та один екскаватор.

Що спичинило надзвичайну подію? Вочевидь, на це запитання ще належить дати відповідь. Фахівці називають дві ймовірні причини: вибух побутового газу та аварійний стан будівлі. До того ж, як повідомив Укрінформ, із торцевого боку гуртожитку після обвалу утворилася довжелезна, на всю висоту будівлі, широка тріщина. За свідченнями мешканців сусідніх будинків і очевидців, тріщина на тому місці була й раніше, але після обвалу стіни вона значно розширилася і візуально тепер має сантиметрів 20, якщо не більше. Мешканці гуртожитку не раз звертали увагу влади на аварійність будівлі. Крім того, місцеві жителі заявляють, що під гуртожитком розташоване велике бомбосховище. Люди вважають, що саме через це будинок давно вважався ненадійним.

А поки що мешканці гуртожитку залишилися без даху над головою. Вночі рятувальники розгорнули намети, де людям роздавали гарячі напої. Втім, тимчасовий прихисток їм надали: 75 осіб відселено до готельно-туристичного комплексу «Придеснянський» Чернігівської ради, 10 осіб — до готелю Федерації профспілкових організацій та 109 — до родичів.

В уряді пообіцяли допомогти постраждалим від обвалу гуртожитку в Чернігові. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив: «Розмовляв із головою ОДА Валерієм Кулічем, який перебуває на місці руйнування. За інформацією на цей момент, унаслідок руйнувань семеро мешканців постраждали. Рятувальники ще продовжують роботи з розбору завалів. Сподіваюся, що ми не матимемо сумних новин. Мої співчуття постраждалим і їхнім родинам. Ми зробимо все необхідне, щоб надати їм допомогу».

Коли верстався номер. Як повідомили в секторі комунікації поліції Чернігівської області, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом обвалу будівлі в обласному центрі, в результаті якого одна людина загинула, інша отримала тілесні ушкодження. Попередня інформація про вибух не підтвердилася. Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 270-1 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства) — карається штрафом від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Триває досудове розслідування.

Інна МИКОЛАЄНКО

для «Урядового кур’єра»