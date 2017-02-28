Новий тиждень Президент Петро Порошенко розпочав у Дніпрі, де взяв участь у відкритті після реконструкції будівлі діагностичної поліклініки й відділення анестезіології та інтенсивної терапії для новонароджених комунального закладу «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня». Цей захід став святковим не лише для міста і області. Адже він засвідчив позитивні зміни, які відбуваються у всій країні на державному й місцевому рівнях.

«Можу наголосити, що таких лікарень в Україні поки що одиниці. Тут усе, як у найкращих лікарнях Європи: нові обладнання, технології. Для відділення купили надсучасний апарат штучної вентиляції легенів. Подбали про незалежну систему живлення: три джерела електрики — у будь-якій ситуації відділення буде зі світлом і зможе працювати. Приміщення обладнане надсучасною системою клімат-контролю й вентиляції, які забезпечують температуру повітря і вологість, необхідну немовлятам. Система нейтралізує і запобігає поширенню бактерій», — вдався до подробиць глава держави. Після цього передав у подарунок медичному закладу апарат для проведення екстракорпоральної мембранної оксигенації.

Область відкрита для інвесторів

Роботу медиків у відділенні повністю комп’ютеризовано. Упроваджують електронний документообіг і навіть швидше, ніж в уряді чи Адміністрації Президента. Завдяки цьому всі дані й аналізи з медичного обладнання надходитимуть на комп’ютери лікарів. Пацієнтам не потрібно буде витрачати час і ходити по результати аналізів. Медики лікарні в режимі реального часу зможуть консультуватися з колегами з усього світу.

Президент нагадав, що в межах передвиборчої кампанії наголошував на децентралізації, коли кошти з центру передають місцевим територіальним громадам. І вони насправді надійшли, «і з Києва ніхто не втручається, як громаді розподіляти ці кошти. Так само, як і обласна рада», — додав Президент.

40% коштів на реконструкцію центру надійшли з Державного фонду регіонального розвитку, 60% — з місцевого бюджету. Загалом на ремонтні роботи було надано 100 мільйонів гривень. А до 85-річчя області тут реалізують десятки важливих проектів: будують дитсадки, лікарні, житлові будинки, дороги, водоводи.

Окремо увагу Петро Порошенко звернув на будівництво доріг: «Ми проговорили з головою обласної державної адміністрації, що мільярд гривень буде залучено за рахунок коштів місцевих бюджетів і майже три область розраховує отримати за рахунок коштів Укравтодору», — уточнив Президент, сподіваючись, що пріоритетом стане якісний ремонт дороги на Кривий Ріг і будівництво об’їзної.

Область відкрита для інвесторів, упроваджує інновації й задає вектор розвитку всієї країни. Тож, спираючись на поточні статистичні дані, які демонструють макрофінансову стабілізацію та відновлення економічного зростання, можна зробити висновок, що найгірше в економіці позаду, повідомляє департамент прес-служби АП. Цей висновок підтверджує і підтримка наших міжнародних партнерів.

«Своїм пріоритетом вважаю забезпечення політичних умов для реформ і відновлення економіки. Як Президент усіма доступними законними способами протидіятиму спробам дестабілізувати країну і звести нанівець перші дуже важкі, але вагомі результати, які забезпечила влада і буквально вистраждав український народ», — переконано заявив Петро Порошенко.

Надійний форпост українства

Дніпрянам і жителям області Президент подякував за внесок у захист України, її суверенітету, територіальної цілісності й незалежності.

«Саме тут, у Дніпрі, хвилі так званої руської вєсни розбилися об тверді й міцні дніпровські пороги українського патріотизму. Саме ваша рішуча позиція не залишила ворогові жодного шансу на реалізацію так званого проекту «Новоросія». Саме тут, у Дніпрі, його було поховано нашими об’єднаними зусиллями. І зараз ніхто про нього навіть не згадує», — наголосив Петро Порошенко.

Не можна не погодитися з тим, що саме в навколишніх козацьких степах розвіялися путінські плани, спрямовані на розчленування нашої держави. Саме в цих краях Україна виграла генеральну битву за свої цілісність і соборність.

Близько 21 тисячі військовослужбовців мобілізовано в області за шість хвиль, з яких майже кожен п’ятий був добровольцем. Торік з області за контрактом пішли служити понад 4 тисячі бійців, ще сотні приєдналися до них з початку 2017-го.

Побував Президент і в місцевому військовому госпіталі. Боротьба за нього була тривалою, але нині його зареєстровано у Фонді державного майна як державну власність.

Міністрові оборони Степанові Полтораку доручено надати необхідні кошти на фінансування проекту з поліпшення умов роботи шпиталю. Ідеться про 10 мільйонів гривень. Президент особливо акцентував увагу міністра на необхідності встановлення тут нового обладнання.

Тисячі військових за 2,5 року пройшли лікування у шпиталі, а лікарі продемонстрували героїзм, рятуючи життя важкопоранених, що сміливо можна назвати подвигом.

Ознайомився Президент і з ходом будівництва метро в обласному центрі, про що ми розповімо окремо.

Михайло ЮРЧЕНКО

для «Урядового кур’єра»