Різдвяні свята для українського генія Івана Франка були найулюбленішими. Дослідник його творчості директор Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка Богдан Тихолоз каже, що вся творчість славетного письменника складається у велику святвечірньо-різдвяну серію, духом цих святкувань пронизана вся Франкова літературна праця. Адже «Опись зими» та «Опись Святого Вечора» він створив ще гімназистом, а його останній поетичний цикл «Пісна вечеря» теж стосується теми Святвечора. Іван Якович зворушливо згадував такі Святі вечері в хаті батька — «заможного селянина», коваля з Нагуєвич, якого він втратив дев’ятирічним. Потім, уже ставши батьком чотирьох дітей, Іван Франко завжди збирав їх за святошним столом у рідному домі.
Зрозуміло, що необхідно було зважити на ці сторінки з життєпису та літературної творчості великого українця — видатного письменника, науковця, громадського й політичного діяча. І Богдан Тихолоз, три роки тому очоливши Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка, взявся втілювати в закладі проєкт «Різдвяні містерії». У Домі Франка готують у межах цієї культурно-соціальної ініціативи заходи, починаючи від андріївських вечорниць, свята Миколая й закінчуючи різдвяною тематикою. Спрямовано їх на різні вікові й соціальні аудиторії, а також доброчинність, аби, як каже пан Богдан, і діти, й дорослі гуртувалися біля Дому Франка.
Нинішні Різдвяні свята у Франковому будинку розпочали із занесення дідуха. Як і годиться за народними звичаями, вніс його господар, тобто директор Богдан Тихолоз. Він нагадав, що дідух — це символ нашої історичної пам’яті, знак, який походить із прадавніх язичницьких часів, що органічно вплівся у християнство. Двометровий дідух на замовлення Дому Франка виготовив народний майстер Володимир Мишолівський із села Лагодів на Львівщині із жита, пшениці, вівса, льону, прикрасив сухими квітами. Уже втретє його урочисто внесли в музей, виконуючи улюблену Франкову коляду «Бог предвічний народився».
Розповіли і про значення різних символів Різдва, організували майстер-клас. «Прагнемо, щоб відвідувачі нашого закладу не лише слухали про різдвяні народні звичаї та обряди, а й власноруч творили ці символи», — зазначив Богдан Тихолоз. Тож минулими роками всі охочі робили різдвяних павука, зірку, букети, деревця, а нинішнього січня — дідухи. У музеї організували благодійний волонтерський вертеп, під час якого зібрали кошти на допомогу учасникам АТО/ООС.
Між старим новим роком, святом Василя та Водохрестям запросять на лекцію, де дослідники Франкового життєпису Богдан і Наталія Тихолози розкажуть про особливості, дух і смак різдвяних традицій у родині Івана Франка. Під час цього заходу освятять і Божу стаєнку, яку спеціально для Дому Франка виготовив іконописець Роман Зелінко з Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. Ця шопка матиме форму самого будинку видатного письменника. Вона стане ексклюзивним експонатом національного літературно-меморіального музею Івана Франка.