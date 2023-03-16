Селище Вороніж неподалік районного центру Шостка на Сумщині відоме в області та за її межами багатими історичними й культурно-мистецькими традиціями. Тут народився видатний український письменник Пантелеймон Куліш, пам’ять про якого шанують у цьому поліському населеному пункті.

Серед прикладів шани до духовних цінностей можна назвати діяльність жіночого клубу «Відрада». Його створено півтора десятка років тому при місцевій філії Шосткинської центральної бібліотеки. Як каже її завідувачка Ольга Чайка, за 15 років він став осередком взаємної допомоги, підтримки, а з першого дня війни активно долучився до волонтерської роботи. Об’єднавши 20 місцевих активісток, відрадоньки, як лагідно називають їх у Воронежі, не тільки самі культивують здоровий і суспільно корисний спосіб життя, а й долучають до цього земляків. Клуб незмінно очолює ветеран педагогічної ниви колишня директорка місцевої школи, вчителька історії Ніна Полякова.

І кошти, і смаколики

Ніна Полякова показує пожовтілу вирізку з газети «Урядовий кур’єр» від 20 січня 2010 року, в якій ідеться про діяльність «Відради». Тоді активістки розпочали роботу. Це насамперед виставки творів, виготовлених руками учасниць клубу, подорожі до навколишніх міст і визначних місць, заходи до свят чи історичних дат тощо.

Однак нині, наголошує Ніна Полякова, головну увагу зосередили на волонтерській роботі. Торік наприкінці лютого визначилися, чим саме займатимуться. Оскільки Вороніж лежить неподалік українсько-російського кордону, поблизу проходить автомобільна траса Київ — Москва, вирішили взяти під опіку окремі блокпости на цих ділянках. За цей час неодноразово передавали захисникам кошти, власноруч приготовані вареники та млинці, домашню консервацію, городину, шкарпетки, побутові прилади, лампи тощо. Встановили зв’язки із представниками місцевої територіальної оборони, яким також надають допомогу. І надалі вважають за обов’язок турбуватися про захисників, підтримувати тих, хто потребує. За словами активісток, не випадково «Відраду» заснували 21 листопада, на свято Архистратига Михаїла, який вважається охоронцем усіх християн. Тож і вони успішно продовжують цей благородний літопис.

Зцілює душу душа

До складу «Відради» входять жінки різного віку, здебільшого поважного, і різних професій: педагоги, лікарі, перукарі. А всіх об’єднує прагнення бути корисними навіть на заслуженому відпочинку, жити повноцінним життям. Як з’ясувалося, кожна має цікаве захоплення. А те, що всі вправні господині, не потребує доказів: численні виставки підтверджують хист до кухарства, виготовлення різних оригінальних страв, смаколиків. А ще вони вмілі рукодільниці, квітникарки, знавці народних звичаїв і повір’їв. Їхні знання і навички стають у пригоді під час фестивалів, конкурсів, оглядів, творчих турнірів. Воронізькі жінки брали участь у фестивалях «Кролевецькі рушники», «Конотопська битва», «Золоте латаття», «Купальські передзвони на хвилях Есмані», що проходять на Сумщині, в Івано-Франківському «Родославі», майстер-класі «Петриківські обереги» музейного проєкту «Терапія мистецтвом» та багатьох інших.

Тріумфом мистецьких талантів стала недавня виставка виробів декоративно-вжиткового мистецтва «Три Галини — три майстрині», що відбулася в шосткинському артцентрі. Активістки клубу Галини Ворона, Сидоренко і Шкрептієнко, яка нещодавно пішла з життя, представили відповідно вишивки, ручні роботи та ляльки-мотанки. По-своєму талановиті й неповторні у творчості Катерина Сурело та Катерина Рибалко, Ольга Циганок та Галина Андилевко, Тетяна Дорошенко та Валентина Саламатіна, Валентина Лисоконь та інші активістки.

З’явилися серед активістів «Відради» і чоловіки. Олег Головей завжди приходить на допомогу жінкам як автомобіліст, а Володимир Лупик залюбки відгукується, коли потрібен якийсь ремонт у приміщенні клубу. Узявши за гасло і щоденне правило «Твори добро!», «Відрада» стала місцем зустрічі і спілкування споріднених душ, бо, як написала одна з відрадоньок, «серце лікується словом сердечним, зцілює душу душа».