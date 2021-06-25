На стадіоні сотні спортсменів — місцевих та приїжджих показували майстер-класи в різних видах спорту. Був тут і джампінг, і гімнастика, шахи, волейбол, футбол, дартс, і навіть вправи на пілоні. А ще всіх прихильників здорового тіла зі сцени розважали співочі гурти та артисти. Все це було організовано ТОВ «НВФ «Урожай» та Благодійним фондом «МХП — Громаді».

Серед тих, хто йшов три кола на стадіоні, був і Борис Тихонюк, якому вже виповнилося 90. Він одним із перших п’ять років тому почав займатися скандинавською ходьбою в Катеринополі. Його запросили на сцену, де він висловив радість, що цей корисний вид спорту нарешті сприйняли його односельці, а п’ять років тому дехто лише пальцем показував — мовляв, що за дивак ходить на стадіоні з палицями?

Одна з найстарших учасниць встановлення рекорду — 84-річна Галина Король. Вона на місцевому стадіоні щодня о 5-й ранку. Пані Галина до 8-ї займається вправами. Каже, що швидко в неї вже не виходить, тому часу потрібно більше. Після скандинавської ходьби (а це шість кіл стадіону) йде на вуличні тренажери, намагається підтягуватися і віджиматися.

Керівник національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова розповіла, що у 2010 році в Києві був зареєстрований схожий рекорд. Тоді в акції взяли участь 147 учасників. А тепер лише в Катеринополі зареєстрували 212. Загалом цього дня 1500 осіб із 118 населених пунктів України взяли участь у флешмобі.

— Ми опрацюємо відеоматеріали по всіх тих населених пунктах, які беруть участь у встановленні рекорду. Хотілося, щоб учасники досконаліше володіли технікою такої ходьби, але вже добре, що стільки людей долучилося до фізкультури. Засвідчую, що попередній рекорд перевершено. Цей вид спорту дуже популярний у світі й лише нещодавно прийшов до нас. Світові рекорди дуже масштабні, думаю, нам ще рано говорити про світовий рекорд, але потихеньку до цього йдемо.

Президент національної федерації скандинавської ходьби Ігор Єфіменко проводив майстер-класи для всіх охочих, показував, як правильно рухатися в цьому виді спорту. Пояснив, що завдяки використанню палок крок робиться трохи більшим. Він повідомив, що українська школа цього виду спорту діє з 2010 року.

А ось у Катеринополі поштовх до масового розвитку цього спорту надала аграрна компанія. Група жінок із містечка звернулася до благодійного фонду «МХП — громаді» й до товариства «Урожай» із проханням підтримати їхнє починання у скандинавській ходьбі. Коли до них завітав керівник «Урожаю» Олександр Воскобойник, він побачив, як натхненно ці люди займаються обраним видом спорту, відзначив і досягнення у здоров’ї, і колективний дух спортсменів-аматорів. Тож вирішив підтримати катеринопільців.

— Дуже приємно, коли ініціатива йде не згори, а знизу — із таких містечок, як Катеринопіль, Канів, Миронівка, — розповів один із організаторів Юрій Романча. — Людей, які тут займалися, ніхто не змушував, це їхнє вподобання. У 80—90 років вони серйозно цим займаються та розповідають, наскільки це корисно.

Він спрогнозував розвиток на Черкащині й в Україні такого виду спорту. Зараз до спонсорів вже звертаються багато людей із сіл, що хочуть займатися скандинавською ходьбою, їм видають спеціальні палиці.

— Але є одна умова — не курей ними ганяти, а справді займатися спортом, — напівжартома відзначив Юрій Михайлович. — Важлива й складова популяризації — ми викладаємо фотографії у соцмережі не для того, щоб назбирати лайків, а щоб поширити корисну людям інформацію. І якщо старша людина розповідає, що до занять спортом мала низку хвороб, а тепер почувається краще, то треба до цього дослухатися. Хочемо, щоб розвивалися не тільки скандинавська ходьба, а й інші чудові види спорту, як-от футбол (в області за підтримки благодійників грає чудова команда атовців). А щодо скандинавської ходьби, то наша організація видала більш як 650 пар палиць. Запитали у катеринопільців: чи готові вони стати центром такого руху, і вони з радістю погодилися. Активно також долучаються Канів, Леськи, Мошни та жителі інших населених пунктів. Підтримка спортивних та екологічних ініціатив має стати стратегією всіх потужних підприємств.