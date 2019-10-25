Дороги Миколаївщини визнано найгіршими і на державному, і на водійському рівнях. Зокрема Н-11 та Н-14: Миколаїв — Кривий Ріг — Дніпро і Миколаїв — Олександрівка — Кропивницький досі перебувають у пріоритеті ремонтних робіт. А ще є Н-24 Миколаїв — Благовіщенське та М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ. Їх намагаються зробити проїзними.

Якими тільки словами не називають ці дороги водії! Щонайменше, окопи, ями, жах, болота, «хай би хтось із них ними проїхав».

Як зазначив голова Миколаївської облдержадміністрації Олександр Стаднік, за попередніми підрахунками, на вирішення першочергових нагальних завдань з реконструкції автошляхів необхідно понад 8 мільярдів гривень.

Для збереження доріг у Миколаївській області незабаром планують запровадити пілотний проєкт із вагового контролю великовантажного транспорту. Тим часом у Кабінеті Міністрів розглядають можливість зробити проїзд автошляхами країни платним для іноземців. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час робочої наради на Миколаївщині. «Ми зараз плануємо запропонувати Верховній Раді проєкт. Для іноземців буде платний проїзд дорогами України. Адже вони не завжди купують акцизи, і виходить не зовсім справедлива модель, — зазначив міністр. — Українці ж у частини акцизів вкладаються. Наприклад, в Україну заїжджає велика фура з повним баком пального на іноземних номерах, вона проїхала собі тисячі кілометрів по наших дорогах і нічого за це не платить, хоча користується нашою дорожньою інфраструктурою. Тому ми будемо планувати певний механізм і сподіватися, що депутати це підтримають».

Олександр Стаднік дав окреме доручення керівництву Служби автомобільних доріг Миколаївської області та облавтодору до листопада виконати роботи із забезпечення проїзду автодорогою Н-14 на ділянках 175—190 км та 215—225 км.

Це добре з огляду на те, що 19% доріг в області непроїзні, 900 кілометрів зруйновані.

Імовірно, про це знає новий очільник області, як і те, що її територією щодня проїжджають сотні перевантажених фур. І це не рахуючи літнього сезону. Від початку року на Миколаївщині виявили 512 автомобілів, що перевозили вантаж із перевищенням допустимих норм. Упродовж дев’яти місяців обласне управління Укртрансбезпеки нарахувало майже 600 тисяч євро плати за проїзд, а сума адміністративно-господарських штрафів становила понад 350 тисяч гривень.

Анекдотичною на всю країну стала ситуація, коли дачники проклали дорогу матрацами. Дуже смішно. А виявилося, що біля села Гуріївка досі проїжджають перевантажені фури. Олег Гнатів, старший державний інспектор управління Укртрансбезпеки у Миколаївській області каже, що водій хотів уникнути зважування, об’їхавши пункт полем.

«Перевантаження на 3 тонни 950 кілограмів, — каже інспектор. — Він їхав з Мигії Первомайського району. Тож із перевантаженням проїхав 220 кілометрів дорогами Миколаївщини. Сума штрафу становить понад 3 тисячі євро. Попри перевантаження, водій поїхав до Білозерки Херсонської області, де будують дорогу».

Виявляється, що шляхи будують, створюючи бездоріжжя. Водії, які возять асфальт для будівництва магістралей, зазвичай їдуть без номерних знаків, із перевантаженням. Як зазначає Олександр Гринюк, заступник начальника управління Укртрансбезпеки в Миколаївській області, найбільші порушники — компанії, які ремонтують дороги, везуть асфальт і щебінь, не дотримуючись норм, руйнуючи дороги.

Водії фірми СПМК-17 на ваговий комплекс у Гуріївці приїхали без номерних знаків, три фури за годину, із перевантаженням. Вони всі зареєстровані в Одеській області. Миколаївські специ не можуть ухвалити щодо них рішень. Можуть відправити до прокуратури Одеської області, яка має подати до суду щодо примусового стягнення штрафних санкцій на користь держави. Лише за вересень миколаївці склали матеріалів про штрафи щодо цієї компанії на загальну суму 90 тисяч євро.

На Миколаївщині дев’ять майданчиків для ГВК і чотири спеціальних автомобілі, один на балансі Служби автомобільних доріг. На всю область лише шість інспекторів, які здійснюють габаритно-ваговий контроль. Чи може їхнє око вгледіти за всім, що відбувається на дорогах?