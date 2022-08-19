Під час тристоронньої зустрічі президенти України та Туреччини Володимир Зеленський, Реджеп Таїп Ердоган та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш скоординували позиції та дії з ключових питань. Зокрема вдосконалення безпекових аспектів операції з вивезення зерна з українських портів, врегулювання ситуації на ЗАЕС, захопленій російськими окупантами, а також тиску на кремль з вимогою звільнити українських полонених.

Туреччина візьме участь у повоєнній відбудові

Під час брифінгу, який відбувся після завершення тристоронніх переговорів, Володимир Зеленський заявив, що погодив із Генсеком ООН параметри можливої місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну електростанцію. За його словами, місія МАГАТЕ потрапить на ЗАЕС легальним способом і через вільні від окупантів території.

Реджеп Таїп Ердоган висловив стурбованість ситуацією на Запорізькій АЕС і застеріг від повторення Чорнобильської катастрофи. «Нас хвилюють сутички на АЕС. Ми не хочемо пережити новий Чорнобиль. Ми на боці України і будемо й надалі залишатися на її боці», — заявив Президент Туреччини під час брифінгу. Відповідаючи на запитання про функціонування зернових коридорів, він повідомив, що з 1 серпня з портів України вийшли 25 суден, які сумарно вивезли близько 625 тисяч тонн зерна.

Перед тристоронньою зустріччю Володимир Зеленський провів окремі двосторонні переговори з Реджепом Таїпом Ердоганом та Антоніу Гутеррішем. Це була перша зустріч лідерів України та Туреччини віч-на-віч після початку широкомасштабної збройної агресії росії проти України. Президенти дали позитивну оцінку реалізації зернової експортної ініціативи і обговорили можливість удосконалення ініціативи, посилення безпеки її реалізації, збільшення обсягів відповідного експорту, повідомляє пресслужба ОПУ.

Володимир Зеленський та Реджеп Таїп Ердоган розглянули питання масштабного викрадення росією зерна на тимчасово окупованій території України. Було вказано, що окупанти привласнили майже пів мільйона тонн збіжжя. Лідери погодилися, що будь-яка торгівля краденим неприпустима. Президенти обговорили ситуацію навколо Запорізької АЕС і ядерний шантаж рф, дії якої загрожують катастрофою і Україні, і всьому світу. За словами глави Української держави, місією та обов’язком кожної країни має бути жорстка й послідовна реакція на будь-які вияви ядерного шантажу для його зупинення. «росія повинна вивести свої війська зі станції негайно», — наголосив Президент України.

Лідери торкнулися питань оборонної взаємодії, обговорили перспективи співпраці в цьому напрямі.

У Львові у присутності Володимира Зеленського та Реджепа Таїпа Ердогана було підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо відновлення інфраструктури, який передбачає участь турецької сторони у повоєнній відбудові нашої країни. Він передбачає, що турецькі державні та бізнес-структури зможуть розвивати конкретні проєкти відновлення, а також надавати консультаційну й технічну допомогу.

Як перший проєкт розглядають відбудову мосту в селі Романівка Київської області, який з’єднує Бучу та Ірпінь зі столицею. Його було зруйновано на початку повномасштабного російського вторгнення, і фактично це зупинило наступ агресора на столицю. Найближчим часом буде створено спільну українсько-турецьку робочу групу щодо питань відбудови, у межах якої опрацюють механізми залучення турецьких інвестицій у конкретні проєкти.

В ООН готують місію в Оленівку

ООН та її Генсек Антоніу Гутерріш відіграють важливу роль у розв’язанні проблеми розблокування українських портів для експорту продовольства. На цьому під час спілкування з Генсеком ООН наголосив Володимир Зеленський. «Україна готова й надалі бути гарантом глобальної продовольчої безпеки», — зазначив Президент. Під час переговорів було окреслено можливі напрями подальшого розвитку ініціативи: її вдосконалення та підвищення рівня безпеки реалізації. Збільшення кількості суден, які безпечно експортують українське продовольство, — глобальна потреба.

Окрему увагу було приділено питанню депортації громадян України в рф та захисту українців, яких незаконно утримують у росії. «Прошу вас особисто сприяти отриманню представниками ООН постійного безперешкодного доступу до депортованих українців», — звернувся до співрозмовника Володимир Зеленський. За його словами, ООН має відігравати важливу роль у сприянні звільненню з полону українських військовослужбовців і медиків, яких утримує росія. Він зробив акцент на необхідності дотримання норм Женевських конвенцій щодо військовополонених, особливо в контексті утримання росією людей у так званих фільтраційних таборах.

Глава держави поінформував Генерального секретаря ООН про ядерний шантаж рф на Запорізькій АЕС, зазначивши, що цей свідомий і цинічний терор агресора може мати катастрофічні наслідки для України та всього світу. Володимир Зеленський наголосив, що ООН має гарантувати безпеку цього стратегічного об’єкта, його демілітаризацію та повне звільнення від російських військ. Президент і Генеральний секретар ООН погодили параметри можливої місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію. Її мають здійснити в легальний спосіб через вільну від окупантів територію.

Антоніу Гутерріш повідомив про роботу над відрядженням місії ООН для встановлення фактів у колонії Оленівки, де росія вчинила цинічний теракт із вбивства українських військовополонених. Володимир Зеленський запропонував увести в мандат місії питання дотримання російською стороною домовленостей, досягнутих у контексті виведення українських захисників з Азовсталі, а також передбачити гарантування безпеки та прав усіх наших військовополонених.

Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова взяти активну участь у наступній, 77-й сесії Генасамблеї ООН, яка відбудеться у вересні в Нью-Йорку, і розповів про напрацювання важливих ініціатив. Ідеться насамперед про роботу над правовими механізмами притягнення росії до відповідальності, зокрема створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії, який вчинила держава-терорист проти України, а також нового міжнародного механізму компенсації збитків, що завдала російська агресія

Після участі у тристоронній зустрічі у Львові Антоніу Гутерріш поїде в Одесу, де побуває в порту, звідки зерновим коридором виходять судна із продовольством. Потім на запрошення президента Ердогана вирушить у Стамбул. Там відвідає спільний координаційний центр, який опікується вивезенням зерна та іншого продовольства з портів України Чорним морем.