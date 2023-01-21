У Києві Президент Європейської ради Шарль Мішель провів зустрічі з керівниками держави та наголосив на незмінній підтримці українського народу

Вітаючи ПрезидентаЄвропейської ради, Президент Володимир Зеленський зазначив, що Шарль Мішель — справжній друг нашої держави, а переговори були змістовними та важливими.

За його словами, крім оборонних питань, обговорено подальше посилення санкційного тиску на російську федерацію, кроки для реалізації української формули миру, де Євросоюз може стати одним з потужних лідерів та допомогти розширити коло партнерів, а також двосторонню взаємодію з ЄС та процес європейської інтеграції України, що є пріоритетом для кожного громадянина нашої держави.

Ішлося про конкретні рішення, які можуть посилити тиск на росію та її спільників, зокрема іран, який поки що продовжує постачати дрони для терору. Володимир Зеленський висловив сподівання, що десятий санкційний пакет Євросоюзу буде ще ефектнішим.

«Настав час для санкцій проти російської ядерної галузі, проти всіх її галузей, організацій, усіх суб’єктів, які працюють на російську ракетну програму. Також — нові кроки в енергетиці, зокрема ембарго на російські енергоносії», — акцентував Президент.

Співрозмовники обговорили конкретні заходи, які могли б забезпечити реалізацію української формули миру. Володимир Зеленський висловив сподівання, що не лише країни-члени ЄС, а й держави-кандидати будуть залучені до її реалізації та підтримки відповідних міжнародних зусиль, зокрема майбутньої резолюції Генеральної асамблеї ООН.

Від саміту очікуємо конкретних результатів

Володимир Зеленський подякував Шарлю Мішелю за високу оцінку виконання нашою державою рекомендацій Єврокомісії для набуття членства в Європейському Союзі: «Я поінформував пана Президента, які рішення ухвалила Україна, якого прогресу ми досягли, і зазначив, що вже цьогоріч маємо вийти на початок переговорів. Це наша мета щодо членства України в ЄС. Для цього є всі необхідні передумови. У нас велика мотивація, велике бажання, ми йдемо вперед».

У цьому контексті йшлося про підготовку до 24-го Саміту Україна — ЄС, який відбудеться на початку лютого.

«Очікуємо на дуже конкретні результати, очікуємо на домовленості, — сказав Володимир Зеленський. — Дякую панові Президенту, дякую всім європейцям, суспільству, лідерам Європи за всю ту підтримку — військову, політичну, фінансову, гуманітарну, — яка надається нашій державі, нашим людям і допомагає нам зберігати життя, стійкість нашої оборони та соціальну стабільність».

Шарль Мішель зазначив: «Ми мобілізували підтримку вибору вашого вільного, суверенного народу стати членом Європейського Союзу. Кілька місяців тому ми надали вам статус кандидата на вступ до ЄС і рішуче налаштовані безпосередньо й тісно співпрацювати з тобою, Володимире, з нашими командами, щоб рухатися вперед. Щоб кожен виконував свою частину роботи якомога швидше».

На його думку, ще один важливий аспект підтримки України — відновлення справедливості. Для цього потрібно діяти на рівні всіх міжнародних організацій, збирати докази, мобілізувати всі правові установи, щоб було відновлено справедливість, заморожено активи всіх осіб, зацікавлених у російській агресії проти України. «Я сподіваюся, що це заморожування активів допоможе у відбудові України після війни. Для цього Європейська рада також працює», — наголосив Шарль Мішель.

Табличка на алеї Сміливості

Володимир Зеленський і Шарль Мішель після завершення переговорів у Києві відвідали алею Сміливості на площі Конституції та взяли участь у відкритті іменної таблички, присвяченої європейському лідеру. Глава Української держави нагадав, що на алеї викарбувано імена тих, хто був з Україною та підтримував українське суспільство у складні часи повномасштабного російського вторгнення.

Глава держави вручив Президентові Європейської ради орден «За заслуги» І ступеня. Так було відзначено особистий внесок Шарля Мішеля у зміцнення міждержавної співпраці, підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та популяризацію Української держави у світі.

«Дякую за лідерство й лідерську підтримку України, нашої стійкості, нашої незалежності й нашого народу», — зазначив Президент України під час вручення нагороди в Маріїнському палаці.

Подяка за макрофін

Під час зустрічі Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля із Президентом Європейської ради сторони скоординували подальший рух нашої держави в Європейський Союз у контексті 24-го Саміту Україна — ЄС.

Український Прем’єр і Шарль Мішель обговорили оборонну підтримку для посилення міцності ЗСУ й захисту українського неба, а також подальшу фінансову допомогу від європейських партнерів.

«Дякуємо ЄС за фінансову підтримку: перші 3 мільярди євро з пакета макрофінансової допомоги на 18 мільярдів євро надійшли цього тижня», — зазначив глава уряду.

Денис Шмигаль висловив сподівання на подальші спільні зусилля щодо посилення тиску на росію. Конфіскація російських активів, створення спеціального міжнародного трибуналу та посилення санкцій проти рф, за його словами, — пріоритетні кроки. Очільник уряду підкреслив необхідність запровадження санкцій проти галузі ядерної енергетики росії.

«Керівництво росії повинно заплатити за злочини проти України. А конфісковані активи росії — піти на відбудову, зокрема зруйнованого житла», — наголосив Прем’єр-міністр.

Про подальшу підтримку України Президент Європейської ради говорив і під час виступу у Верховній Раді, й на зустрічі зі спікером парламенту Русланом Стефанчуком.

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