Асфальтобетонний завод, що працює з використанням найсучасніших та екологічно чистих технологій, порівняно швидкими темпами збудувала у Маріуполі компанія з Туреччини «Онур Конструкціон Інтернешнл», яка працює в Україні вже 14 років. Сучасне потужне підприємство за умови повного завантаження здатне виробляти щодоби майже 4 тисячі тонн високоякісної продукції. Фахівці запевняють, що такої кількості цілком вистачить не тільки для того, щоб заасфальтувати всі автомобільні дороги у приморському місті, а й траси за його межами. А про суцільну автоматизацію заводу свідчить красномовний факт: наявне тут сучасне обладнання обслуговують всього двоє осіб — оператор та робітник (для порівняння: на підприємстві такого самого профілю в ККП «Маріупольавтодор» працюють 14 персон).

Закономірно, що участь у відкритті сучасного підприємства взяв і заступник голови Донецької обласної державної адміністрації Віктор Ремський, оскільки послугами заводу для виробництва асфальту, схоже, скористаються не тільки в Маріуполі. Тим більш, що на Донеччині значно пожвавили темпи ремонту автомобільних шляхів. «Раніше на ремонт доріг в області передбачали 80—120 мільйонів гривень на рік, а нині ми ухвалили спеціальну програму в два етапи, на першому з яких на ці роботи буде передбачено 2 мільярди 300 мільйонів гривень, на наступному — ще 2 мільярди, — підтвердив серйозність намірів заступник голови облдержадміністрації. — Це дасть нам змогу відремонтувати траси Маріуполь — Запоріжжя, Маріуполь — Бердянськ, Маріуполь — Волноваха і навіть автошлях у напрямку Краматорська».

Такі плани в області втілюватимуть у життя з урахуванням досвіду Маріуполя, де продукцію асфальтобетонного заводу спершу використовуватимуть для ремонтів тутешніх доріг. За словами міського голови Вадима Бойченка, першим кроком до виправлення непривабливої ситуації стало створення ККП «Маріупольавтодор», а далі взялися не за одноразовий, а капітальний ремонт, після якого автошляхи обслуговуватимуть не менш як 10 років.

«Коли мене обрали міським головою, то побачив, що в Маріуполі 650 кілометрів автомобільних доріг, які фактично нікому не належать, — згадує він. — Ми вирішили діяти планомірно і зробити так, щоб у доріг з’явився господар. А для капітального ремонту почали шукати досвідчених партнерів і запрошували до співпраці поляків, литовців, турків. Насамперед намагалися їх переконати, що Маріуполь — безпечне місто. Партнери з Туреччини нам повірили, виграли тендер і вже почали ремонт міських доріг».

Ідеться про намір відремонтувати насамперед усі центральні автошляхи, де роботи виконуватимуть досвідчені професіонали, а потім вже магістралі другого рівня. За попередніми розрахунками, щороку в приморському місті ремонтуватимуть майже 17 кілометрів центральних доріг і 10 кілометрів другорядних. А на завершальному етапі ремонтники візьмуться за путівці чи польові шляхи.

У Маріуполі майже завершили відповідний ремонт на ділянці проспекту Будівельників, а затим працівники компанії «Онур Конструкціон Інтернешнл» стелитимуть асфальт до вулиці Митрополитської, а далі — до бульвару Шевченка. А тим часом на протилежному боці Донеччини, біля міста Лиман, ввели в експлуатацію капітально відремонтований міст через електрифіковані залізничні колії. Замовником ремонту стала Служба автомобільних доріг у Донецькій області: виконано значний комплекс відновлювальних робіт, зокрема заміну та зміцнення конструкцій і плит, укладення асфальту, завдяки чому вдалося збільшити габарити і вантажопідіймальність шляхопроводу.

Як уточнив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Жебрівський, капітальний ремонт мосту завершили на два тижні раніше, ніж планували, а згаданий об’єкт уже четвертий із 12, запланованих відремонтувати до закінчення року. Проте й надалі ремонтникам вистачить роботи, адже, за висновком фахівців, ремонту потребує 70% дорожньо-мостового господарства прифронтового краю. Дедалі активніше тутешні дороги латають з використанням сучасних технологій, що подовжують строки експлуатації.

Наприклад, у Мар’їнському районі за маршрутом Новоселидівка — Курахове тривають роботи з посилення несучої здатності дорожнього покриття автошляху загального користування державного значення Михайлівка — Селидове — Курахове. За інформацією Служби автомобільних доріг у Донецькій області, на певній ділянці вже виконано регенерацію конструктивних шарів дорожнього покриття за сучасною технологією холодного ресайклінгу, тобто влаштування додаткового шару з органо-мінеральної суміші. А після регенерації на цьому об’єкті стелять нове асфальтобетонне покриття.

А ТИМ ЧАСОМ

Із Запоріжжя до Дніпра — з вітерцем

Євген ЛОГАНОВ, «Урядовий кур’єр»

Голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль перевірив перебіг виконання середнього ремонту автотраси Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя. Він зазначив, що, згідно з проведеними відкритими торгами в системі ProZorro, виконавцем робіт визначено підрядну організацію ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл». Сума договору становить майже 470 мільйонів гривень. Загальна протяжність об’єкта — 23,74 кілометра. Планом робіт на поточний рік передбачено введення в експлуатацію 8,2 кілометра дороги, на що буде витрачено 31,7 мільйона гривень. На 1 листопада 2017 року профінансовано 31 мільйон гривень, з яких 21 мільйон — це кошти облбюджету в межах митного експерименту.

Очільник краю зауважив, що в Запорізькій області чимало уваги приділяють асфальтобетонним заводам, щоб робота дорожників не гальмувалася. Наприклад, матеріали для виконання ремонтних робіт з використанням гарячого асфальтобетону на відновлення ділянки траси Запоріжжя — Дніпро постачає місцевий асфальтобетонний завод «Онур Конструкціон Інтернешнл».

Начальник Служби автомобільних доріг у Запорізькій області Володимир Кухта повідомив, роботи на цьому об’єкті розпочали 20 вересня 2017 року. За цей час виконано фрезерування 103 000 кв. м асфальтобетонного покриття, виконано роботи з облаштування вирівнювального шару асфальтобетону загальною протяжністю 8,2 кілометра. Уже відкрито рух правим боком дороги, на всю осьову лінію нанесено дорожню розмітку за новітніми технологіями із застосуванням холодного термопластику.

Підвищеними темпами ремонтують лівий проїзд. Роботи з фрезерування асфальтобетонного покриття вже виконано на площі 1,3 кілометра. Підрядники розпочали вирівнювати поверхневий шар асфальтобетону. Так уже облаштовано 5000 кв. м траси.

— Нас задовольняють якість і темпи виконання робіт підрядником, — коментує ситуацію Костянтин Бриль. — Ми вкладаємось у заплановані строки. Наступного року продовжимо співпрацю з цим підрядником. Думаю, з такою швидкістю за рік приведемо до ладу всі головні дороги регіону. Кожен відремонтований кілометр дає сотні робочих місць. Ідеться не лише про будівельників і ремонтників, адже вздовж оновлених доріг будують заправки, кафе тощо. Наступного року держава планує передати на баланс Запорізької області 5 тисяч кілометрів доріг. Фінансування з держбюджету становитиме 540 мільйонів гривень. Ми звернемо увагу на центральні дороги і сполучення між районами.