Президент Європейської ради Антоніу Кошта, висока представниця ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас і комісар ЄС із питань розширення Марта Кос 1 грудня відвідали Україну.

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі зазначив, що такий символічний початок роботи відображає основні пріоритети Європи.

«Мир — це фундамент, і ми робитимемо все й надалі, щоб якнайшвидше закінчити цю війну, розв’язану росією не тільки проти України, а й проти об’єднаної Європи, закінчити цю війну справедливо й посилити нашу Європу — інституції Євросоюзу та політику підтримки кожної європейської країни», — сказав Президент.

Одна із ключових тем зустрічі — посилення ППО. Володимир Зеленський передав конкретні потреби для зміцнення повітряного щита. Окремо обговорили ситуацію на фронті, серед іншого реалізацію чеської та загальноєвропейської ініціатив щодо забезпечення українських воїнів артилерійськими снарядами та розвиток оборонної промисловості України. Глава держави подякував усім партнерам, які інвестували у проєкти з виробництва сучасної зброї.

«Важливо збільшувати закупівлю зброї в українських виробників, зокрема за рахунок доходів від заморожених російських активів. Більшу частина коштів від другого траншу цих доходів із європейської частини внеску, тобто щонайменше мільярд євро, буде спрямовано на підтримку української оборонної промисловості», — сказав Президент.

Він зазначив, що в січні мають запрацювати конкретні механізми використання доходів від заморожених російських активів.

Під час зустрічі також обговорили посилення санкційної політики та затвердження чергового пакета санкцій найближчим часом.

Глава держави подякував усім партнерам, які підтримують роботу України для вступу в Євросоюз та одержання запрошення в НАТО.

«І за грудень, і в наступному році ми маємо зробити якнайбільше, щоб просунутись у перемовинах з ЄС. Це абсолютно реально — відкрити перші два переговорні кластери вже на початку наступного року та решту переговорних кластерів — протягом року. Ми б цього дуже хотіли», — наголосив Президент.

Антоніу Кошта запевнив, що Європа зробить усе можливе, щоб Україна стала членом ЄС якомога швидше.

«Той прогрес, який ви показали, вражає. Українці пишуть нові настанови, як упроваджувати глибокі реформи в умовах війни за своє виживання», — сказав він.

Президент Європейської ради засудив ядерні погрози з боку рф та обстріли енергетичної інфраструктури. Він зазначив, що ЄС долучиться до ремонту генерувальних потужностей, пошкоджених унаслідок ударів, і продовжить надавати допомогу.

«Цього місяця Європейський Союз надасть Україні додаткові 4,2 мільярда євро, щоб підтримати український бюджет. На додачу до цього з наступного місяця надаватимемо ще цілий рік щомісяця 1,5 мільярда євро допомоги. Ці кошти ми отримуємо від використання заморожених російських активів, і їх можна використати для військових цілей», — зазначив Антоніу Кошта.

Він наголосив, що Європа продовжить тиснути на російську економіку, щоб послабити спроможність країни-агресора вести війну. За словами Президента Європейської ради, ЄС готує 15-й пакет санкцій.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, зустрічаючись з Антоніу Коштою, Каєю Каллас та Мартою Кос, наголосив, що перший візит у перший день на нових посадах — жест непохитної підтримки та солідарності керівництва Євросоюзу з нашою державою в боротьбі з російською тиранією. Прем’єр-міністр зауважив, що ключова складова стійкості України — послідовна й вчасна фінансова допомога партнерів. Він подякував ЄС за ініціативу Ukraine Facility, зазначивши, що Україна продовжує виконувати свої зобов’язання.

«Також дякуємо за готовність взяти на себе частину коштів країн G7 на 50 мільярдів доларів за рахунок заморожених російських активів. Очікуємо, що перший транш буде надано на початку січня 2025 року», — сказав глава уряду.

Денис Шмигаль підкреслив, що Україна потребує достатньо зброї для перемоги, а не лише для стримування. Тому важливою темою розмови стало питання оборонної підтримки.

«Україна істотно збільшила потужності ОПК. Потрібно забезпечити необхідні інвестиції, зокрема за прикладом данської моделі, щоб продовжити нарощування української оборонної спроможності», — наголосив Прем’єр.

Серед іншого сторони обговорили важливі деталі до 15-го пакета санкцій ЄС. Як зазначив Денис Шмигаль, Україна розраховує, що всі суверенні активи рф на території ЄС буде конфісковано, а санкційний тиск на агресора надалі посилюватиметься. Такі рішення, за його словами, стануть сигналом для росії та решти світу, що союзники чітко налаштовані на перемогу нашої держави.

Учасники зустрічі зосередилися на подальших кроках з євроінтеграції. Зокрема, на початку 2025 року заплановано відкриття перших переговорних кластерів. Сторони обговорили інтеграцію України із внутрішнім ринком ЄС на стадії переговорів, зокрема питання лібералізації торгівлі з ЄС.

Джерела: Офіс Президента

Департамент комунікацій Секретаріату КМУ