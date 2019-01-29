Будівництво дитячих садків і тролейбусних ліній, реконструкція спортивних і медичних об’єктів, ремонт мостів, шкіл і мереж водопостачання — такі пріоритети визначено у Перспективному плані розвитку міста на 2019—2021 роки. До плану ввійшло кілька десятків проектів, спрямованих на модернізацію та оновлення різних галузей. Як зазначив заступник Миколаївського міського голови Володимир Криленко, перспективний план розвитку має стати дорожньою картою, згідно з якою визначатимуть фінансування важливих для Миколаєва проектів. Він підкреслив, що департамент економічного розвитку міської ради на підставі пропозицій головних розпорядників коштів підготував 49 об’єктів, які ввійшли до загального проекту.
Проектний портфель має таку структуру: соціальна сфера, житлова, транспортна, мережева, інженерна інфраструктури, енергоефективність комунальних навчальних закладів, благоустрій та розвиток туристичної привабливості, індустріальний парк. Як зазначила керівник департаменту економічного розвитку Тетяна Шуліченко, у розділ «Соціальна інфраструктура» увійшло десять проектів: будівництво дитячої шкільної установи «Північний», реставрація Будинку офіцерів флоту, реконструкція нежитлових приміщень на вул. Спаській під дитячу художню школу, капітальний ремонт будівлі для розміщення міського центру підтримки внутрішньо переміщених осіб і ветеранів АТО, реконструкція Миколаївського міського палацу «Молодіжний», міського палацу культури і урочистих подій та інші.
Також у перспективний план увійшли чотири об’єкти житлової інфраструктури: три будинки, які зводять у межах програми будівництва доступного житла, а також будівля, яку реконструюють під житло для медичних працівників міста. У межах розвитку транспортної інфраструктури планують побудувати дві тролейбусні лінії та велодоріжки у всьому місті. Під програму енергоефективності комунальних навчальних закладів підпадають три школи та дошкільний навчальний заклад.
За бюджетні кошти міська влада має намір завершити реконструкцію спорткомплексу «Надія», а також капітально відремонтувати стадіон «Юність» та стадіон у Корабельному районі. Є також 13 об’єктів, пов’язаних з підвищенням туристської привабливості та благоустроєм міста. Наприклад, це реконструкція водонапірної башти Шухова і Соборної площі. До блоку «Мережева інфраструктура» внесли вісім проектів. Вони стосуються підвищення якості водопостачання та водовідведення, ремонту мереж КП «Миколаївоблтеплоенерго» та оновлення об’єктів зовнішнього освітлення в Корабельному районі.
У розділ «Інженерна інфраструктура» увійшли проекти ремонту Південнобузького і пішохідного Інгульського мостів. Виокремлено індустріальний парк, оскільки це комплексний проект, спрямований на економічний розвиток міста.
Володимир Криленко підкреслив, що перелік можна розширити і доповнити з урахуванням пропозицій членів робочої групи. Остаточну версію перспективного плану винесуть на сесію міської ради для затвердження депутатів.