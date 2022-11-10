Черкащина, як і інші регіони, намагається пристосуватися до життя зі значними перебоями в електропостачанні

Унаслідок удару по одному з об’єктів енергетичної інфраструктури останнього дня жовтня в Черкаській області виникла пожежа, обласний центр залишився без світла. Над ліквідацією пожежі працювали 15 одиниць техніки та 73 працівники ДСНС.

«Російські терористи вкотре завдали масованого удару по об’єктах енергосистеми України. Частину ракет вдалося збити ППО, частина ж влучила в ціль. Служби працюють над ліквідацією наслідків», — повідомив ЗМІ відразу після удару заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«Ракети та дрони вразили 10 регіонів, в яких пошкоджено 18 об’єктів, більшість із них — енергетичні. Знеструмлено сотні населених пунктів у семи областях України. У Київській, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківській області тривають локальні аварійні відключення. Сьогодні, як і в попередні тижні, важливо, щоб усі українці свідомо споживали енергію та знизили навантаження на мережу», — зазначив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Наскільки важлива електроенергія для кожної людини, ворог змусив задуматися навіть тих, хто свідомо готувався до блекауту. Через обстріл енергетичних об’єктів на всій території України запроваджено екстрені відключення електроенергії. Черкаси та область майже на весь день було повністю знеструмлено. У наступні дні світло вимикали в аварійному режимі на кілька годин, енергетики намагалися робити це відповідно до графіків, які змінювалися кілька разів. Але громадяни та підприємства не встигали за таким перебігом подій — спрогнозувати, де й коли не буде світла, майже неможливо.

Без світлофорів та тролейбусів Без світлофорів та тролейбусів

Що це означало для містян? У понеділок не стало води, було зачинено більшість магазинів, не працювали хлібозаводи. По обіді до магазинів, які все-таки намагалися відновити продаж продуктів за готівку, вишикувалися довгі черги: люди купували будь-які хлібні вироби, сухарі, сірники, борошно, цукор. Були проблеми з мобільним зв’язком та інтернетом.

В обласному центрі ускладнився й дорожній рух — не працювали світлофори, а в темну пору не було вуличного освітлення. Це спричинило підвищену аварійність на дорогах Черкащини. Лише в понеділок ще у світлий період доби в області сталося дев’ять ДТП, з них чотири — в Черкасах, повідомили у пресслужбі поліції області. Там наголошують, що тимчасові відключення електроенергії будуть і надалі, тому водіям треба бути максимально уважними на дорогах. На складних перехрестях працювали регулювальники, але деякі водії не розуміли сигналів, які ті подавали, не дивилися на знаки пріоритету. Тому, вважають патрульні, зросла кількість ДТП.

Нерухомі тролейбуси на узбіччях нагадували динозаврів з льодовикового періоду. Міська рада Черкас вирішила зупинити весь електротранспорт у місті з 1 листопада. Про це повідомив Черкаський міський голова Анатолій Бондаренко. «Зупинили роботу електротранспорту, оскільки він потребує великої кількості живлення. Додам, що всі тролейбусні маршрути в нашому місті продубльовано автобусними», — підкреслив він.

5 листопада виповнилося 57 років комунальному підприємству «Черкасиелектротранс» і початку тролейбусного руху в Черкасах. А вже із 7 листопада, початку наступного тижня, влада вирішила частково відновити рух електротранспорту — містом курсують лише 26 одиниць транспорту за графіком вихідного дня.

Потерпають від вимкнень електроенергії й медики. Хірурги Черкаської обласної лікарні провели операцію в умовах, коли не було струму в електромережі. На відмінно впоралася команда відділення інтервенційної радіології на чолі з завідувачем Дмитром Паляничком. Хірурги провели термінову операцію завдяки джерелу безперебійного живлення. Командна робота, фахова підготовка та відсутність паніки — і операція минула успішно. Нині життю пацієнта нічого не загрожує. А команда обласної лікарні вкотре довела, що за будь-яких умов кожен повинен добре робити свою справу, підсумовує пресслужба закладу.

Закликав не економити тепло

Особлива увага цими днями була до теплогенеруючих підприємств. Чи складуть іспит на роботу без електрики? Адже попереду — найскладніша за всі роки незалежності зима, й ворог, імовірно, й надалі обстрілюватиме об’єкти енергетики. Схоже, теплогенеруючі підприємства впоралися, а директор одного з них — Черкаситеплокомуненерго — Павло Карась звернувся з досить неоднозначною ініціативою до керівників ОСББ та комерційних установ із закликом негайно ввімкнути опалення в будинках. На його думку, один будинок, у якому й досі не подали тепло, споживає більше електроенергії, ніж усе вуличне освітлення. Ті будинки, які досі економлять на опаленні, обмежуватимуть в електроенергії. Нині, за словами очільника одного з двох міських теплопостачальних підприємств, у місті без тепла більш як 10% багатоквартирних будинків.

«Ворог сконцентрував обстріли на об’єктах електроенергетики. Тому не розумію тих керівників підприємств чи ОСББ, які не увімкнули опалення. Люди ж не сидять у холоді, а вмикають електрообігрівачі й споживають велику кількість енергії. Якщо ОСББ терміново не ввімкнуть опалення, то там буде обмежено електроспоживання, адже іншого виходу немає. Не може ціле місто залежати від тих, хто хоче щось зекономити. На сьогодні ми подаємо тепло, готові підключити опалення всім споживачам. Абсолютно все працює, й це можливість значної економії електричної енергії».

Керівник у прагненні заощадити електроенергію, здається, забув, що й природний газ, який спалює його підприємство й продає споживачам тепло, на цей час — дуже цінний ресурс у державі, до витрат якого теж треба підходити ощадливо. Та й кишені споживачів не бездонні.

На вулицях світлішає

Рішення частково ввімкнути вуличне освітлення в обласному центрі чиновники ухвалили під час щоденної наради в Черкаській міській раді 4 листопада.

«Із понеділка, коли ворог вразив один з об’єктів енергетичної інфраструктури на Черкащині, вмикати освітлення вулиць в обласному центрі не було змоги. Нині ж завдяки зусиллям енергетиків, спрямованим на відновлення мереж, така нагода з’явилася. Відсьогодні ми з настанням сутінок вмикатимемо освітлення вулиць у тому режимі, який діяв до 31 жовтня, — приблизно на 50% потужності. Підсвічуватимуть пішохідні переходи і працюватиме частина ліхтарів», — пояснив директор КП «Міськсвітло» Черкаси Віталій Терьохін.

За його словами, освітлення вмикатимуть близько 17.00, а на ніч не вимикатимуть, адже вночі немає перенавантаження електромережі. Освітлення можуть вимикати за графіками погодинних відключень електроенергії, які діють у Черкасах.

Готуй сани… хоча б восени

На сесії Черкаської міської ради, яка відбулася 4 листопада, один з керівників комунальних підприємств розповів, що влітку та восени в одному з мікрорайонів міста тривали роботи зі встановлення в котельні потужної когенераційної установки, яка б дала змогу виробляти тепло і подавати електроенергію в мережі. Але роботи зупинили через брак фінансування. Тепер така установка була б актуальною як ніколи. Зрештою міські депутати вирішили збільшити внесок до статутного капіталу цього підприємства, додавши 102 мільйони гривень, щоб забезпечити видатки, пов’язані з воєнним станом та різними непередбачуваними ситуаціями.

Черкащани сподіваються, що теплопостачальному підприємству ці кошти стануть істотною підтримкою для проходження складного опалювального сезону. Але водночас у Черкасах готують і план «Б» — розгортають пункти обігріву. В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради Сергій Отрешко розповів, що профільний департамент вивчив досвід інших міст (оскільки розгортання пунктів обігріву не має чітких нормативів) і готовий до встановлення таких пунктів у Черкасах за відповідних обставин та низьких температур. Їх планують розгорнути в міських скверах і парках. У цьому питанні місто співпрацюватиме і з іншими структурами, але має розраховувати лише на власні сили.

За графіком усе-таки краще

За повідомленням пресслужби Укренерго, у неділю, 6 листопада, диспетчерський центр Укренерго надав операторам обленерго обсяги для обмеження електропостачання для споживачів у Києві та семи областях. Графіки погодинних відключень застосовано в м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Графіки передбачають, що певні групи споживачів обмежуватимуть щодня, але за певним розкладом, який склали оператори розподільчих мереж для кожної області. Знайти інформацію про відключення саме для вашої області або міста ви можете на сайті, в особистому кабінеті або в соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).