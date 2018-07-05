Сербський бізнес може вигідно вкладати свій капітал в українську економіку. У цьому Президент Петро Порошенко запевнив сербських підприємців під час українсько-сербського ділового форуму, який відбувся у рамках його офіційного візиту до Белграда. «У першому кварталі поточного року товарообіг між нашими країнами зріс на 34%», — сказав він, зазначивши, що це «дуже пристойні» показники. За словами Президента, перспективними напрямами для інвестицій в нашу країну є харчова, переробна, машинобудівна промисловості і фармакологічна галузь.

Петро Порошенко також повідомив, що у ході українсько-сербських переговорів було домовлено про засідання найближчим часом двосторонньої міжурядової комісії. «Ми домовилися, що лише за однією-двома позиціями (зокрема це зерно і кукурудза) будуть заходи, які захищатимуть сербський ринок зі зрозумілих причин. За рештою ми прибираємо будь-які бар’єри», — пообіцяв глава держави. На його думку, лише вільна торгівля може гарантувати зростання товарообігу і зміцнення економічних зв’язків між нашими країнами.

У свою чергу, Президент Сербії Александр Вучич зазначив, що лише з 2017 року наші країни почали нарощувати обсяги торговельної співпраці. «І тут маємо дані щодо збільшення імпорту і експорту з обох сторін», — підтвердив він і висловив сподівання, що незабаром Київ і Белград підпишуть Угоду про вільну торгівлю, а нині працюватимуть над усуненням перешкод для укладення цього документа.

Як повідомляє прес-служба АП, під час переговорів Петра Порошенка та Александра Вучича, окрім політичних та економічних питань, обговорювалася гуманітарна співпраця. Український Президент розповів, що результатом цих переговорів стала домовленість встановити пам’ятник Тарасові Шевченку в місті Нові-Сад. «Ми віримо, що незабаром у наших містах з’являться пам’ятники іншим відомим українським літераторам і що наша культурна співпраця в інших галузях просуватиметься», — підтвердив Александр Вучич.

У рамках візиту Петро Порошенко провів також зустріч з Прем’єр-міністром Республіки Сербія Аною Брнабич. Сторони обговорили перспективи економічної співпраці та відзначили позитивну динаміку зростання двостороннього товарообігу. Було домовлено докласти спільних зусиль для завершення підготовки низки двосторонніх угод, зокрема про соціальне забезпечення, туризм, реадмісію, судноплавство внутрішніми водними шляхами, морське торговельне судноплавство тощо.

Перебуваючи у Белграді, Петро Порошенко закликав сербський парламент визнати Голодомор геноцидом українського народу. Про це йшлося у ході його переговорів з Главою Народної Скупщини Сербії Маєю Гойкович. Політики ще раз підтвердили свою відданість неухильному дотриманню принципів суверенітету та територіальної цілісності обох країн та запобігання випадкам порушень цих принципів.

У бесіді з Маєю Гойкович Петро Порошенко нагадав, що Україна вважає неприйнятними візити деяких депутатів Скупщини на територію окупованого Росією Криму. Про сербських найманців, які воюють на боці підтримуваних Росією загонів бойовиків на Донбасі, з представниками влади Сербії «відверто і ґрунтовно» говорив і міністр закордонних справ Павло Клімкін. Про це міністр написав на своїй сторінці у Facebook.

Згідно з даними СБУ, лише на території, під­конт­рольній угрупованню «ЛНР», від початку конфлікту на Донбасі воювало більш як 300 громадян Сербії. Прокуратура Сербії повідомила, що з кінця 2014 року порушила 45 справ щодо найманців, які беруть участь у військових конфліктах за кордоном, у тому числі на Донбасі. «Моя позиція однозначна: якщо буде доведено, що хтось із них скоїв злочини проти людяності, то вони мають закінчити в Гаазі. Працюємо далі над тим, щоб виявити всіх найманців та їхню роль», — написав Павло Клімкін.

Як відомо, нині Київ очікує на рішення Вселенського патріарха Варфоломія щодо проголошення автономії Української помісної автокефальної церкви.

Президент України Петро Порошенко у Белграді зустрівся з Патріархом Сербської православної церкви Іринеєм. Глава Української держави закликав Патріарха молитися за мир і наголосив на підтримці територіальної цілісності Сербії. Крім цього, він попросив у нього підтримати Україну у важливому для неї питанні — отриманні томосу. «Сподіваюся, що Сербська православна церква як одна із найстаріших у християнському православному світі підтримувала і буде підтримувати Україну», — написав Петро Порошенко у Facebook.