Українському тижню моди 20 років, тобто 40 сезонів на мінливому подіумі — бренд, гідний наслідування. А що наші дизайнери пропонують наслідувати нам, коли, за статистикою, кожен другий співвітчизник економить на купівлі одягу?
Завдяки ентузіазму беззмінних керівників тиждень вмістив майже 70 різноманітних заходів: практичні семінари, лекції, інсталяції, перформанси, конкурси від численних спонсорів і головне — 51 дефіле в «Мистецькому Арсеналі». З 4 по 9 лютого тут відбулися покази «осінь — зима 2017—2018» під гаслом «Не буває некрасивих людей».
З 2006 року Український тиждень моди — в розкладі світового графіка і витримує його м’який диктат. Голова оргкомітету UFW Ірина Данилевська прагне об’єднати українську моду, відшукати нові таланти, створити фешн-спільноту і скріпити ланцюжок дизайнер — дефіле — байєр — виробництво — бутик — споживач, щоб створити фешн-індустрію, яка сприятиме промоції України у світі, що на моїй пам’яті відбулося з італійською легкою промисловістю.
Боротьбу зі стереотипами на UFW, бо «країна має стати модною, сучасною, а громадяни — вільними і толерантними», впроваджували 59 дизайнерів. На тиждень акредитувалися журналісти зі США, Англії, Кореї, Франції.
Дефіле MUSI (Мусіченко). Спідниці нагадують про нью-лук 1950-х, жіночий брючний кльош із кінця 1970-х з брутальним чоловічим взуттям. Светри з різнорівневим поділом, спідниці із запахом. Пропонують і вузькі штанці. Використано аплікації з хутра, лампаси, прикраси Сваровські, стьобані фактури, оздоблені блискавками. Колір насичений синій. Колекція приваблює певною культурологічністю.
«Сереброва», напевно, шукала натхнення в Ренесансі з його важкими летючими прозорими фактурами, буфами, вільною талією, пасками. Акцент на плечах. Декор — бахрома.
У Людмили Кисленко колекція — тріумфальний унісекс. Фахівці відзначають вплив американських дизайнерів, хоч дизайнерка орієнтувалася на власне відчуття часу в запиті постійних клієнтів. Трикотаж, ворсисті фактури, об’ємні вільні дутики, стяжки з латиницею, паски з кишенями — модифікації її постійних елементів. Короткі вузькі штанці, легінси, різнорівневий поділ. М’які плечі, акцент на прорізі ліктів. Фішка — шапки-шоломи як привіт з 1960-х. Колір — відтінки сірого, чорно-білого, сріблясті. Куртки-комірці, куртки-ковдри. Одяг двобічний. Взуття зі схованим підбором. Колекція комбінаторна, позначена цільністю образу.
Дует Альони Ворожбит і Тетяни Земскової запропонував жакети у стилі 1980-х, довжину міді, косий крій, спідниці-брюки, схований підбор. Вишукана небанальна гама з приглушеним сіро-кавовим та білим. Хутряні комірці, тілогрійки, манто. М’які плечі, оригінальні застібки, вертикальні прорізи на рукавах. Співробітниця естонського посольства Наталя, їхня клієнтка впродовж 30 років, відзначила якість речей: «Років із 15 можна носити, а на вигляд актуально. Обмінюємось їхнім одягом з подругами, він не залежить від розмірної сітки. Ми стали друзями їхніх колекцій».
«Айсіна». Як на мене, найсуперечливіша колекція-сексі. Оборка як патронташ, буфи, капор. Міді із запахом, міні-сарафан, комбінезон-галіфе. Несмак: грубуваті срібні гамаші із золотими босоніжками. Колір блакитний, насичений рожевий, блискучі фактури.
Насамкінець. Нещодавно прочитав роман зі світу моди Кристін Орбен «Шмотки». Ось одна із фраз неординарної шопоголістки: «Дотримування моди передбачає гнучкість спини і духовну відкритість, вміння щоразу відмовлятися від себе колишнього». Атож, Мода. Вона лише тимчасове відображення моралі та думок, якими переймається суспільство в певний сезон. Мода позиціонується в координатах практичності та зручності, у виклику острахам, які спричиняють віджилі стандарти, що і впроваджує 20 років UFW.
Георгій-Григорій ПИЛИПЕНКО
для «Урядового кур’єра»