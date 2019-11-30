Шанувальники сценічного мистецтва у Сумах та гості міста звикли, що кожен новий театральний сезон Сумський обласний академічний театр драми та музичної комедії ім. М. Щепкіна розпочинає масштабними роботами. І цьогорічної осені колектив сповна виправдав надії шанувальників. Як наголошує очільник закладу заслужений діяч мистецтв Микола Юдін, у творчості не може бути зупинок чи перепочинку — тільки постійний рух, пошук, удосконалення, орієнтир на найкращі зразки національного і світового мистецтва.

Дві вистави та концерт

«Така історія» і «На зламі душ наших…» — ці театральні роботи настільки різні, що варто говорити про їхню ексклюзивність у нинішньому театральному середовищі України. Щепкінці явили українському глядачеві всесвітньо відомий твір «Вестсайдська історія» Артура Лорентса, який вважається одним із найскладніших для сценічного втілення. А якщо врахувати особливості музики Леонарда Бернстайна, яка потребує виняткової віртуозності, то й поготів. Творчий колектив спільно з оркестром підготували прем’єру впродовж трьох напружених місяців. У підсумку мюзикл на дві дії «Така історія» пройшов на єдиному диханні, змушуючи глядачів разом з учасниками дійства співпереживати, радіти і печалитися, мріяти і щиро аплодувати акторам й усім причетним до роботи за їхню майстерність.

Узятий за основу відомий шекспірівський сюжет про Ромео і Джульєтту, насичений особливою романтичною любов’ю, колізіями, ніколи нікого не залишає байдужим. Про масштаби вистави можна судити з одного факту: в ній задіяні майже 70 акторів, серед яких Марія Корінна, Максим Шолох, Роман Козак (режисер і сценограф вистави), Юрій Оноприйко, Катерина Саченко й десятки інших.

А вже за кілька днів потому на глядачів чекала нова прем’єра — вистава «На зламі душ наших…» за твором сучасного драматурга Дмитра Дінева (Болгарія — Австрія) «Шкіра і Небо». Доволі несподіваний для глядача факт: режисуру, сценографію і музичне оформлення виконав добре знаний у європейському театральному світі Раду Гілаш із Румунії, який упродовж майже двох місяців наполегливо готував виставу в Сумах.

Військова драма на одну дію особливо актуальна, адже події відбуваються в наш час у період одного зі збройних конфліктів. Як зазначено в анотації, головний герой — найманець, чужак, який воює за тих, хто більше платить. Усе його життя витатуюване на його тілі: дати, імена, хрест, сльоза, змій і навіть крила янголів, які летять, коли він займається сексом.

Вона — дівчина, яка оббирає мертвих солдатів, щоб вижити. Їхня зустріч, що починається з погрози розправи за мародерство, поступово переростає у щось більше, важливіше. Війна в режисерській інтерпретації умовна — немає ознак певної країни або конкретних історичних подій. Герої зі зброєю в руках постійно борються за своє життя і так звикли до куль, вибухів, смертей, що все це стало для них чимось простим, звичним і буденним.

Акторське тріо у складі Світлани та Юрія Куликів, Владислава Писарева майстерно впоралося із ролями, про що засвідчили не тільки висока оцінка їхньої роботи від Раду Гілаша, а й оплески переповненої глядацької зали.

Так само тепло і щиро зустріли глядачі розмаїту концертну програму, яка стала завершальним прем’єрним акордом і поєднала твори української, європейської та світової класики. Як завжди, на творчій висоті були лауреат багатьох гран-прі всеукраїнських мистецьких конкурсів оркестр театру під орудою заслуженого працівника культури Віталія Таміліна, виступи народної артистки Євгенії Серебрякової, заслужених артистів Леоніда Матвієнка, Марії Грищенко, Ольги Богомолової, Наталії Нерянової, молодих виконавців.

Попереду нові прем’єри

Ті, хто не був у сумському театрі рік-два, зізнається: зміни зримі й відчутні в усьому — починаючи від нового оформлення холу і закінчуючи репертуаром. Це підтверджує і Микола Юдін: так, театр взявся за втілення масштабного проєкту з умовною назвою «Світовий театр — у Сумах».

Прем’єрну ставку зроблено на європейську та світову класику із залученням сучасних режисерів зі знаковими іменами. І це не випадковість, а один із кроків на шляху реалізації задуму, хоч національна драматургія залишається у пріоритеті.

Ще одне підтвердження цього — те, що головним режисером театру нещодавно став добре знайомий сумському і європейському глядачеві Лінас Зайкаускас із Литви, який уже має досвід співпраці зі щепкінцями. Торік на малій сцені він поставив спектакль «Все, що тобі потрібно — це кохання», який став помітним у театральному житті не тільки Сумщини, а й України.

А новий режисер, за словами Миколи Юдіна, — це і нові напрями та підходи у щоденній роботі. Найближчим часом на сумського глядача чекають театральні серіали, зокрема за творами Нобелівського лауреата Світлани Алексієвич із Білорусі. Тривають перемовини, підсумком яких може стати приїзд письменниці у Суми. Як каже Лінас Зайкаускас, її проза природно вписується у сценічні виміри й неодмінно стане драматургічним проривом у театральному мистецтві.

Одне слово, на сумського глядача найближчим часом чекає приємна творча інтрига, яка має увінчатися черговим успіхом.