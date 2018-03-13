На Закарпатті вже вдруге відбувся міжнародний конкурс Stankovych fest, мета якого — підтримати творчо обдаровану молодь і відкрити нових зірок. На мистецький турнір з’їхалися понад три сотні молодих талантів з усієї України, а також із сусідніх Угорщини, Словаччини, Польщі. Протягом чотирьох днів вони змагалися у номінаціях «Музичне та образотворче мистецтво», «Юний композитор».
У творчих випробуваннях виступали індивідуальні виконавці, дуети, ансамблі в кількох вікових категоріях. Уперше в цьому році брали участь таланти, старші за 26 років.
Головою журі, як і торік, був всесвітньо відомий композитор Євген Станкович, який народився і виріс у краї за Карпатами. У складі журі й інші відомі митці: Андрій Чебикін, Володимир Микита, Михайло Чембержі, Олександр Олійник, Наталія Петій-Потапчук. Мистецький конкурс розгорнувся на базі двох санаторіїв Свалявщини. А юні композитори змагалися у школі, у якій навчався фундатор конкурсу зірка композиторського мистецтва Євген Станкович. І це стало однією з родзинок цьогорічного фесту.
Нагородження та гала-концерт переможців влаштували у Свалявському районному будинку культури. Дипломи і призи за високу виконавську майстерність повезли додому посланці багатьох регіонів України та з-за кордону. Гран-прі у номінації «образотворче мистецтво» виборола Клара Маргевкова зі словацького міста Ліпани. Ще однією володаркою гран-прі стала вихованка дитячої школи мистецтв №2 з закарпатського міста Мукачево Олександра Макарова. Вона здобула головний приз у номінації «музичне мистецтво» за віртуозну та натхненну гру на ксилофоні. Третій володар гран-прі – Володимир Машіка, який отримав це звання у номінації «композитори», представляючи Національну музичну академію України ім. П. І. Чайковського (м. Київ).
Спеціальні призи Євгена Станковича отримали студент Львівської національної музичної академії Ростислав Федина (фортепіано), зразковий хор Ужгородського коледжу культури та мистецтв під керівництвом Ондраша Тазінгера, оркестр народних інструментів викладачів Свалявської дитячої школи мистецтв під керівництвом Світлани Фізер та виконавиця-домристка Ліляна Бабіч з Одеської національної музичної академії ім. Нежданової.
Організатори сподіваються, що надалі Stankovych fest збиратиме ще більше учасників з різних країн, тут міцнішатимуть крила юних виконавців, набиратимуться досвіду композитори і художники, здатні здобувати світове визнання за прикладом Євгена Станковича.