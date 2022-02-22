У Закарпатській області діятимуть сім батальйонів територіальної оборони: шість у районах і один — в обласному центрі Ужгороді. Про особливості їхнього створення — в розповіді кореспондента «Урядового кур’єра».

Депутати виявляють щедрість

В Ужгороді депутати міської ради на сесії, що відбулася на початку цього тижня, одностайно проголосували за збільшення фінансування підрозділу територіальної оборони, що створюється на базі міста. З попередніх 200 тисяч, які було закладено в бюджетні витрати раніше, суму фінансування збільшили до 2 мільйонів гривень.

Виступаючи перед депутатами, начальник Ужгородського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Ігор Тищук пояснив, що кошти потрібні насамперед на матеріально-технічне забезпечення. Без нього неможливо налагодити повноцінну роботу створюваного в місті підрозділу.

«Хочу подякувати депутатам Ужгородської міської ради за позитивне і оперативне ухвалення рішення про надання коштів, — сказав полковник. — Підрозділ створено зовсім недавно. Нам потрібно все, починаючи від комп’ютерів і закінчуючи доведенням місця розташування батальйону до належного стану, щоб він мав вигляд штатного підрозділу Збройних сил України».

«З огляду на обмежений фінансовий ресурс сподіваємося, що 2 мільйони, які передбачила міська рада, — не кінцева сума. За необхідності звертатимемося до органу місцевого самоврядування і сподіваємося, що він сприятиме потребам підрозділів, які забезпечують мир і спокій», — додав полковник.

Про високий рівень підготовки військовиків Ужгорода свідчать факти. На змаганнях найкращих взводів територіальної оборони, що торік проходили в Оперативному командуванні «Захід», бійці 68 окремого батальйону стали переможцями. На змаганнях, що відбувалися на рівні Збройних сил України, вони стали призерами — посіли друге місце.

Місце розташування має значення

Після завершення сесії автор цих рядків разом з командиром батальйону територіальної оборони №200 Олександром Шаповалом побував в одному із приміщень, яке розглядають як найбільш імовірне для розташування цього підрозділу. Будівлю лінійного відділу поліції на станції «Ужгород» уже не використовують. Після детального огляду військовики зробили висновок: її стан задовільний, ремонтні роботи не потребуватимуть великих капіталовкладень. На подвір’ї є гараж для техніки, майданчик для шикування. Після доведення всіх приміщень до стану, який відповідає вимогам військових, проведення комунікацій тощо тут можна буде розмістити і батальйон, і командування територіальної бригади. Справа за тим, щоб вирішити питання передачі комплексу, власник якого — Львівська залізниця, у користування ЗСУ.

Ще один батальйон територіальної оборони — №68, який формується на базі Ужгородського району, буде розташовано у місті Перечин. Депутати Перечинської територіальної громади на чолі з головою Іваном Погоріляком з готовністю відгукнулися на потреби військових. Зокрема, погодилися передати тероборонцям приміщення одного із закладів, вивільнене після реорганізації. Будівлю збережено дуже добре, тож можна входити і розташовуватися. Є приміщення для сектору мобілізаційної роботи, зберігання зброї та інші, обов’язкові для військових підрозділів. Уже надіслано заявку про розташування батальйону тероборони №68 у місті Перечин.

Ретельно підбирали кандидатури

Про особливості створення батальйонів в Ужгороді та Ужгородському районі полковник Ігор Тищук розповідає: «Щоб кадрово сформувати цей підрозділ, ми ретельно вивчали особові справи і резервістів, і тих військовиків, які брали участь у діях в зоні ООС. Щоб підібрати понад 100 осіб, переглянули кілька сотень кандидатур. Добір був дуже вимогливим, адже це військові у штатному розписі, вони мають бути відповідальними, морально стійкими. Їм належить працювати з багатьма цивільними, часто в незвичних умовах, і високі ділові якості необхідні. Ці військові виконуватимуть функції інструкторів у підрозділах. Створення так званого ядра тут фактично завершено».

Ці два батальйони очолили майори Олександр Шаповал та Олександр Чуйко, які до цього проходили службу у Збройних силах України. Майор Шаповал з 2014 року на різних посадах виконував бойові завдання на сході. Очолював штаб 15 окремого гірсько-штурмового батальйону, який стояв безпосередньо на лінії зіткнення в зоні ООС. Після переміщення на службі займався створенням підрозділів тероборони при Ужгородському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

68 окремий батальйон тероборони створено на території Ужгородського району. Кадрове формування його фактично теж завершено. Командир цього підрозділу майор Олександр Чуйко пройшов горнило бойових дій на сході. Був командиром 4 окремого мотопіхотного батальйону у складі мотопіхотної бригади. З восьми років воєнного протистояння з агресором більшу частину часу перебував у зоні бойових дій. Спочатку — начальник штабу, згодом — командир батальйону. Переїхавши на захід країни, на Закарпаття, очолив батальйон територіальної оборони.

Утримати медиків у комісіях

На сесії Ужгородської міської ради начальник відділу охорони здоров’я, депутат міської ради Ярослав Глагола порушив питання про підвищення зарплат медперсоналу, зайнятому в роботі призовних комісій. Адже нині, після січневого різкого підвищення зарплат лікарів у медзакладах Національної служби здоров’я, їхні колеги в комісіях отримують значно менше. «Щоб вони не звільнялися, цю розбіжність потрібно усунути».

Слова депутата Ярослава Глаголи прокоментував полковник Ігор Тищук. «Медики двічі на рік по чотири місяці працюють перед кожним призовом до війська. Вони ж задіяні і в позаштатній військово-лікарській комісії, яка проводить медичні обстеження військовозобов’язаних. Такі обстеження проходять планово щоп’ять років. Також вони обстежують людей під час приймання на військовий контракт та в інших ситуаціях. Заробітна плата цих медпрацівників далеко не відповідає встановленій їхнім колегам, що працюють у закладах охорони здоров’я, яким цього року значно підвищили оплату. Тож зрозуміле бажання лікарів звільнятися із цих комісій і переходити туди, де платять більше».

Для подальшого вивчення цього питання, можливостей надання коштів для медиків депутати звернуться до бюджетної комісії міської ради.

Додаткові кошти від облради

Наступного дня після сесії депутатів Ужгорода відбулося позачергове засідання Закарпатської обласної ради. Її депутати для кращого фінансування потреб підрозділів територіальної оборони області вирішили збільшити суму бюджетних коштів: на потреби підрозділів тероборони 2022 року передбачили 4 мільйони гривень.

Голова ради Володимир Чубірко розповів, що Закарпаття — один із трьох регіонів, котрі передбачили найбільше коштів на потреби тероборони. Гроші використають на радіозв’язок, координацію роботи силових структур, що відповідають за безпеку населення області. Ще частина коштів піде на створення кімнат для зберігання зброї.

Служити і громаду захищати Служити і громаду захищати

«На Закарпатті ми проводимо певні заходи, щоб у територіальну оборону приходили достойні люди, — зазначив полковник Ігор Тищук. — Наголошуємо, що служити в її підрозділах почесно. Що в теробороні служити — свою родину, громаду захищати. Продовжуємо плановий набір у ці формування».

В Ужгороді створюють і добровольче об’єднання територіальної оборони. До цієї роботи активно долучився громадський активіст офіцер резерву Збройних сил України Ігор Баран. За його словами, в обласному центрі чимало охочих, готових увійти до складу добровольчого формування, передбаченого Законом «Про основи національного спротиву». Працює в тісному контакті з командуванням територіальної оборони.

«Наприкінці місяця проводитимемо певні заходи з виконанням бойових стрільб, — повідомив командир взводу територіальної оборони в Ужгороді Ігор Баран. — На них запрошуємо всіх, хто хоче постріляти з бойової зброї. Стрільби на полігоні відбуватимуться під керівництвом інструкторів. Цей захід проводять для того, щоб люди могли згадати чи вдосконалити навички стрільби. Сподіваємося, це збільшить кількість охочих долучитися до захисту рідного краю».

У розмовах з командуванням сил територіальної оборони доводилося неодноразово чути, що всіх тих, хто хоче проходити службу на посадах військовослужбовців і резервістів в Ужгороді та районі, запрошують звертатися до створених підрозділів.