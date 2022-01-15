Новорічні та різдвяні дні в місті Торецьк Донецької області дуже нагадували свято Водохреще, яке ще попереду. Адже серед головних атрибутів цього січневого відтинку часу стали не ялинка чи вервечки колядників на вулицях, а бідони, відра, каністри, каструлі та пластикові пляшки. Тобто це мало вигляд підготовки до прадавніх обрядів, пов’язаних з водою. Проте жителі міста принципово ігнорували певні традиції. Приміром, на Водохреще кожен ревний господар кропить свяченою водою не тільки всіх представників родини, а й хату, гараж, сарайчик, погріб, криницю.

А ось у першу декаду січня люди з відрами чи каністрами в Торецьку категорично відмовилися від такого неекономного і навіть марнотратного використання води. Адже наприкінці минулого року в місті оголосили надзвичайну ситуацію через пошкодження на водогоні Горлівка — Торецьк і припинення централізованого водопостачання в повному обсязі.

Без режиму тиші

Аварія на водогоні сталася 25 грудня, і відтоді події розвивалися за вже звичним для прифронтового краю сценарієм. Через день у місті оголосили надзвичайну ситуацію і почали підвозити жителям воду. Адже ремонту пошкоджень та відновленню централізованого водопостачання стали на заваді похмурі реалії прифронтових територій. Аварія сталася у так званій сірій зоні, а проросійські незаконні збройні формування відмовилися гарантувати безпеку ремонтним бригадам комунального підприємства «Вода Донбасу». Окупанти взялися звично зволікати з рішенням про створення нормальних умов для оперативного усунення аварії й відновлення водопостачання понад 30 тисяч жителів Торецька.

«З непідконтрольної території підтвердження режиму тиші ми досі не отримали», — засвідчив 10 січня позицію проросійських бойовиків керівник міської військово-цивільної адміністрації Василь Чинчик. Про це так само повідомили в КП «Вода Донбасу»: «Протягом усього періоду конфлікту ремонтні бригади не мають доступу для повноцінного обстеження цієї ділянки водоводу завдовжки 2 кілометри , що в сірій зоні».

Комунальники уточнили, що з цієї причини через пориви труб із 1500 кубометрів води на годину, які подавали з фільтрувальної станції, до міських резервуарів Торецька доходила менш як половина — 600. А після чергової аварії 25 грудня навіть ця недостатня кількість різко зменшилася до 340 кубометрів на годину.

Отож у місті змушені обмежитися прокачуванням води за встановленим графіком, завезенням її автоцистернами та організацією в котельних пунктах видачі технічної води. В управлінні ДСНС Донецької області розповіли: щодня рятувальники привозять у місто 3—10 тонн води. Фахівці стверджують: нині до Торецька надходить до 8000 тисяч кубічних метрів води на добу, а щоб прокачати всі міські райони, потрібно не менш як 14 000 кубів.

Коли матеріал готували до друку, в міській військово-цивільній адміністрації Торецька знову підтвердили: початок очікуваного ремонту залежить від режиму тиші з не підконтрольного Україні боку, але гарантії безпеки звідти досі не надали. У місті щодня повідомляють про графік підвезення та прокачування води.

«Спостерігаємо поліпшення»

А доки в Торецьку задовго до Водохреща люди суто із практичною метою поглядають у бік водойм, жителі інших населених пунктів області зіткнулися з іншими проблемами водопостачання. У грудні у соціальних мережах поширювали дописи з посиланням на надійні джерела на кшталт «добрі знайомі з ДСНС повідомили» про небезпечне забруднення амонієм Сіверського Дінця — головної водної артерії Донбасу. З огляду на це лихо жителям Донецької й сусідньої Харківської області наполегливо рекомендували не вживавати воду навіть після кип’ятіння. Наприклад, у Слов’янську поширювали інформацію і свідчення тутешніх людей про нехарактерний запах води, яка тхнула ліками. Такі самі нарікання надходили з Бахмута, Краматорська, Дружківки, Покровська.

Були всі підстави поставитися до цієї тривоги всерйоз. По-перше, експерти вже тривалий час прогнозують забруднення місцевих водойм токсичними водами, що йдуть до поверхні після масового закриття проросійськими окупантами вугільних шахт. По-друге, слід зважати на прифронтову дійсність і цинізм російських агресорів, які у гібридній війні використовують проти України всі можливі способи для дестабілізації ситуації. Чого тільки варта голослівна заява на рівні міністра оборони РФ про ймовірну «хімічну атаку» та американських найманців, які буцімто доставили в Авдіївку та Лиман «резервуари з невстановленим хімічним компонентом».

Однак фахівці, які регулярно беруть проби, тримаючи на контролі стан води, поки що дуже небезпечних відхилень не виявили.

«Водопровідну воду фільтрують, вона проходить весь технологічний процес, якого не порушують ні у Слов­міськводоканалі, ні в КП «Вода Донбасу». Сертифікована лабораторія Словміськ­водоканалу щодня проводить виміри та перевіряє якість води у водогінних мережах. Вона виявляє збільшення концентрації амонію, але ці показники не перевищують граничних норм. Нині вони йдуть на спад», — повідомили у Сіверсько-Донецькому басейновому управлінні водних ресурсів на лист-запит Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації. Експерти запевняють, що амоній у питній воді з’являється внаслідок життєдіяльності мікроорганізмів, і він постійно є в незначних концентраціях. На ситуацію вплинула відносно тепла для зими погода.

Трохи згодом у КП «Вода Донбасу» підтвердили: водопровідна вода відповідає всім нормам і не становить жодних загроз. «Про це свідчать підсумки щоденного моніторингу. Спостерігаємо поліпшення за органолептичними показниками — запаху ліків не зафіксовано у жодній точці відбору води. Не визначено вмісту фенолів», — відповіли фахівці на запит Покровськводоканалу.

Проте як повідомили в середині грудня в Донецькій облдержадміністрації, певне забруднення основного джерела питної води — Сіверського Дінця таки було. За словами начальника відділу департаменту з питань цивільного захисту населення ОДА Сергія Гончарова, причиною цього стали поки що не встановлені стоки за межами області. А оскільки місцеві лабораторії не можуть встановити виявлені сполуки, проби води відправили для дослідження у столицю.

Із цих причин на Донеччині збільшили кількість лабораторних тестів та аналізів проб води. А щоб зменшити занепокоєння і заспокоїти споживачів, директори водоканалів у Краматорську й Маріуполі навіть показово випили по склянці водопровідної води. Ще до Водохреща.