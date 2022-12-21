Новий механізм корегування має багато обмежень і не стане панацеєю від енергетичної кризи

Після місяців тривалих обговорень, здавалося б, непримиренних позицій країни ЄС нарешті домовилися про обмеження ціни на газ — питання, яке має стати головною відповіддю на енергетичну кризу, спричинену шантажем росії.

Вирішили кваліфікованою більшістю

Про обмеження ціни вдалося домовитися міністрам енергетики ЄС, які провели у Брюсселі останню цього року зустріч, досягнувши політичної домовленості щодо так званого механізму корегування ринку. Відповідно до угоди, яка має набути чинності з 15 лютого і буде чинною протягом року, ціну на газ на всіх європейських газових біржах буде обмежено на рівні 180 євро за мегават-годину. Обмеження набуде чинності, якщо ціни на газ у короткострокових контрактах, які укладають на газовому хабі Title Transfer Facility в Нідерландах, перевищуватимуть 180 євро за мегават-годину протягом трьох днів поспіль.

Цю домовленість країн ЄС схвалила кваліфікована більшість. Угорщина висловилася проти цього рішення, а Австрія та Нідерланди утрималися. Німеччина, яка тривалий час виступала проти пропозицій про обмеження ціни, все-таки підтримала цю схему з деякими застереженнями.

Вони стосувалися занепокоєння Берліна щодо того, що втручання в європейський газовий ринок може відлякати міжнародні вантажі скрапленого газу від Європи саме зараз, коли ЄС намагається позбутися залежності від російського газу.

Євросоюз вирішив розробити механізм корегування газового ринку, ввівши обмеження ціни на газ, після того, як улітку в Європі спостерігався значний стрибок цін. Тоді на головному європейському газовому хабі Title Transfer Facility ціни сягали 345 євро за мегават-годину.

Нині ця ціна знизилися до 115 євро, проте однаково залишається вчетверо-вп’ятеро вищою за середні показники до того, як росія вторглася в Україну та спричинила хаос у постачанні газу до Європи.

Механізм зупинять, якщо ризики будуть вищими за вигоду

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні назвала угоду, досягнуту на зустрічі міністрів енергетики ЄС, «маленькою великою перемогою». А глава польського уряду Матеуш Моравецький заявив, що це стало «початком кінця росії та спроможності газпрому маніпулювати ринком».

Із певною пересторогою до введення обмеження ціни на газ ставляться у Нідерландах. Там вважають, що нині важливо зосередити увагу на зниженні ціни для європейських споживачів і водночас гарантувати безпеку постачання газу, а механізм корегування ринку не надто сприяє розв’язанню цих двох проблем. Окремі експерти вважають, що обмеження ціни на газ — лише тимчасовий надзвичайний захід, який створює враження, що ЄС може дозволити собі платити 180 євро за мегават-годину, хоч насправді і ця ціна занадто висока.

У Єврокомісії поділяють занепокоєння країн із приводу можливого впливу цього рішення на стабільність постачання газу. Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон під час пресконференції, яка відбулася по завершенні зустрічі міністрів, заявила, що ЄК «буде готова призупинити активацію механізму», якщо звіти Європейського управління з цінних паперів і ринків (ESMA), Агентства зі співробітництва регуляторів енергетики (ACER) та Європейського центрального банку засвідчать, що «ризики обмеження цін на газ переважують вигоди».

Бельгія, Італія, Іспанія та Греція в дискусії про введення обмеження ціни на газ наголошували передусім на необхідності знизити рахунки за електроенергію для простих громадян і підприємств. «Це стосується нашого енергетичного майбутнього. Ідеться про нашу енергетичну безпеку, про те, як нам встановити доступні ціни та запобігти деіндустріалізації», — заявила міністр енергетики Бельгії Тінне ван дер Стратен.

Як саме складний механізм, про який домовилися країни-члени ЄС, досягне цієї мети, ще належить побачити. Навіть якщо його врешті-решт буде запущено, його можна призупинити, якщо з’ясується, що він підвищує попит, скорочує імпорт скрапленого газу чи впливає на стабільність ринку.

«Є стільки запобіжних заходів, що важко повністю зрозуміти, як це відбуватиметься», — сказав на круглому столі у Брюсселі старший науковий співробітник аналітичного центру Bruegel Сімон Тальяп’єтр. За його словами, «обмеження ціни на газ сприймають у кількох країнах-членах ЄС як срібну кулю. Але цей захід не розв’яже чарівним чином усіх наших проблем, і було б справді великою помилкою думати так».