У Єврокомісії працюють над десятим пакетом санкцій проти росії, який планують ухвалити до саміту Україна — ЄС, що має пройти 3 лютого. Про це кореспонденту «УК» розповіли джерела в дипломатичних колах у Брюсселі.

Минулого тижня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що ЄС збирається запропонувати нові санкції і проти білорусі за причетність до російської агресії в Україні. За словами одного із джерел, санкції проти білорусі буде спрямовано здебільшого на те, щоб усунути розбіжності із санкціями проти росії, які кремль використовує для обходу обмежень. У Брюсселі тримають у таємниці, яких саме товарних позицій чи галузей стосуватимуться білоруські санкції, щоб не дати змоги москві й мінську до них підготуватися.

Щодо десятого санкційного пакета проти росії, то в нього заплановано внести обмеження щодо ядерної енергетики. Обмеження на співпрацю ЄС з росією у цій галузі вже не вперше опиняються на столі переговорів під час формування антиросійських санкційних пакетів, проте жодної із цих пропозицій досі ухвалено не було, а серед понад тисячі осіб та підприємств рф, на які вже накладено штрафні санкції ЄС, немає тих, хто пов’язаний з атомною енергетикою. Проти обмежень у цій галузі виступає Будапешт. Як відомо, російська державна корпорація «росатом» координує проєкт із розширення угорської атомної електростанції «Пакш».

Україна також наполягає на штрафних обмеженнях проти ядерного сектору росії. Вона вважає неприйнятним, коли кілька країн ЄС, котрі залежать від російського ядерного палива і технологій, щоразу блокують ці санкційні пропозиції. У Києві переконані, що атаки росіян на українські атомні станції — це не випадковість, а частина цілеспрямованого плану з ядерного шантажу Європи та захоплення України. Тому ті європейські країни, які продовжують співпрацю з росатомом, чиї фахівці беруть активну участь у захопленні Запорізької АЕС, насправді співпрацюють з терористами та вбивцями.

На санкціях проти росатому наполягають і країни Балтії та Польща. Проте, за словами одного із джерел, позаяк кілька країн ЄС мають високу залежність від росії в галузі ядерної енергетики, із цього питання дуже важко отримати одностайну підтримку. Тому якщо в десятий пакет санкцій увійдуть хоч мінімальні обмеження щодо російської ядерної галузі, у Брюсселі це вважатимуть прогресом.

До десятого пакета санкцій планують внести заборону на експорт та імпорт специфічних товарів до і з росії та нові індивідуальні санкції проти російських олігархів і компаній, які активно задіяні у військовому секторі рф. Окрім того, група країн має намір знову наполягати на забороні імпорту російських діамантів, які щороку збагачують бюджет рф на 4,5 мільярда євро. Під час обговорення дев’ятого пакета санкцій заборону на експорт діамантів з росії було вилучено на вимогу Бельгії.

Тим часом у Брюсселі триває активна підготовка до саміту Україна — ЄС. Як сказало одне із джерел, цей саміт буде особливим із двох причин: він відбудеться напередодні роковин із дня початку російського вторгнення і Україна вперше візьме в ньому участь як країна-кандидатка на вступ до ЄС. З огляду на це на саміті в ЄС хочуть не тільки повторити слова, які було вже сказано в червні під час надання Києву статусу кандидата, а й визнати прогрес у реформах, який Україна могла зробити попри війну, і чітко сформулювати кроки, що приведуть її до членства в ЄС.

На саміті порушуватимуть питання фінансової допомоги Україні та обговорюватимуть плани з конфіскації заморожених російських активів і відбудови нашої країни. Як відомо, наприкінці минулого року Єврокомісія представила своє бачення юридичних шляхів, які дають змогу на законних підставах конфіскувати приватні російські активи. Проте європейські дипломати визнають, що це питання залишається дуже складним у правовому вимірі, оскільки потребує гармонізації міжнародного і національного законодавства країн-членів ЄС, а також законодавства Євросоюзу.

У європейських інституціях вже триває робота над підсумковою декларацією саміту. Як повідомило джерело, в документі буде використано сильну заохочувальну лексику на адресу Києва. Проте наближення до початку переговорів про вступ України до ЄС залежатиме від виконання Києвом усіх необхідних умов для цього. Формальний звіт про виконання семи умов, які було висунуто Україні в червні під час надання статусу країни-кандидата, Єврокомісія має представити навесні. Саме від підсумків цього звіту залежатиме ухвалення рішення ЄС про початок переговорів про вступ України до блоку, наголосило джерело.