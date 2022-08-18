Дискусія про припинення видачі віз громадянам росії для в’їзду на територію країн ЄС за останній тиждень перейшла на загальноєвропейський рівень. Цьому великою мірою посприяли й дикунські витівки російських туристів у ЄС. Так, російську блогерку, яка переслідувала українських біженок у Зальцбурзі зі словами: «Чєй Хєрсон? Наш Хєрсон! Слава расіі», а потім розміщувала свої відео в телеграм-каналі, бельгійські ЗМІ назвали найненависнішою туристкою в Європі. А твіт українських студентів із розповіддю про те, як на вулиці Цюриха до них з кулаками полізли битися росіянин і білорус, ретвітнули європейські правозахисники, журналісти та колишній президент Естонії Тоомас Гендрік Ільвес.

Лідери думок у Європі єдині в тому, що росіяни не мають права милуватися витворами мистецтва в Луврі та насолоджуватися елітним шопінгом, якого їх у росії позбавили санкції, доки російська армія вбиває українців та спустошує українську землю. За повідомленнями російських соціологів, 69% громадян рф ніколи не виїжджали навіть в інші регіони країни. Проте саме серед тих 30%, які часто із задоволенням подорожують за межі мордору, є ті, які, мовчки схвалюючи вбивство українців, насолоджуються плодами західної цивілізації та демократії.

«Під час російської агресії не може навіть ітися про звичайний туризм для російських громадян», — заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський. За його словами, Чехія припинила видачу віз туристам з росії 25 лютого, наступного дня після початку російського вторгнення в Україну. Вона вже не раз закликала інші країни ЄС наслідувати її приклад. «І ми намагаємося пояснити нашим партнерам, що це виправданий і ефективний крок», — сказав дипломат.

Щоб рішення про візові санкції було ухвалено на загальноєвропейському рівні, його має затвердити Рада ЄС за одностайної підтримки 27 країн-членів. Але поки що про таку підтримку не йдеться. Один з головних критиків цієї ідеї — федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц. На його думку, те, що відбувається в Україні, — це «війна путіна», і ЄС уже ввів численні санкції проти осіб, близьких до російського президента. У відомстві канцлера не раз наголошували, що існують росіяни, які не підтримують режим путіна, тому ЄС не може заборонити видавати так звані гуманітарні візи.

Віза — лише «за нагальної потреби»

Доки в європейських столицях триває неформальне обговорення політичної, юридичної та технічної складових цього питання, національні уряди деяких країн ЄС самостійно ухвалюють рішення, які максимально блокують для росіян можливість потрапити в Європу. Проте візові обмеження, які вже запровадили деякі країни, все-таки мають певні винятки. Зокрема, в’їзд дозволено членам офіційних делегацій, дипломатам, особам, близькі родичі яких уже стали громадянами ЄС, а також тим, хто хоче виїхати з росії з гуманітарною метою.

Окрім Чехії, одними з перших вирішили закрити в’їзд російських туристів Естонія, Литва та Латвія. «Припиніть видавати туристські візи росіянам. Відвідування Європи — це привілей, а не право людини», — з таким закликом звернулася до європейських колег прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас. Уряд у Таллінні вирішив не лише не приймати заявки на видачу туристських віз громадянам рф, а й не впускати у країну навіть тих громадян росії, яким Естонія раніше вже видала шенгенську візу.

Литва теж перестала видавати туристські візи росіянам. За словами міністра закордонних справ цієї країни Габріеліуса Ландсбергіса, до таких дій уряд країни вдався через те, що ще з 2020 року Литва «відчула величезний потік людей, які тікають з білорусі та росії». Міністр наголосив, що Вільнюс продовжує видавати візи гуманітарного характеру.

«За допомогою неурядових організацій та інших партнерів ми знайшли спосіб, як оцінити, хто саме має потребу в такій візі й тікає від переслідувань», — пояснив Габріеліус Ландсбергіс.

Посилила візову політику щодо росіян і Латвія. Навесні цього року вона припинила видачу їм туристських віз. А на початку серпня латвійське посольство в москві повідомило, що «на невизначений термін» зупиняє приймати заяви на отримання будь-яких типів віз. Окрім того, коаліція влади Латвії домовилася змінити принципи продовження громадянам рф тимчасових посвідок на проживання і робити це лише в окремих випадках. Наприклад, постійні посвідки на проживання для чоловіка/дружини з росії пропонують видавати лише після іспиту з латвійської мови.

Країни Балтії та Фінляндія запропонують спільну модель

Про припинення — також на невизначений термін — видачі короткострокових віз та посвідки на проживання для росіян ще наприкінці травня заявила Данія. А на сайті Посольства Словаччини в рф ідеться, що заяви для отримання шенгенської візи «приймають лише у разі нагальної потреби».

Опосередковано на появу візових обмежень для росіян вплинуло те, що москва вислала досить велику кількість дипломатів країн-членів ЄС, які працювали в рф. Це істотно ускладнило роботу консульських відділів. Нині дуже важко отримати короткострокову візу в консульствах Болгарії, Нідерландів та Бельгії. Але офіційні представники цих країн наполягають, що це суто технічні труднощі, а не політичний жест.

Проте цілком імовірно, що європейським столицям зрештою вдасться прийти до спільного знаменника у візовій політиці щодо росіян. Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що Гельсінкі разом із трьома балтійськими країнами запропонує рішення, яке може влаштувати всі столиці ЄС. Його буде винесено на обговорення на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яка відбудеться наприкінці серпня. Тим часом сама Фінляндія оголосила про скорочення видачі віз росіянам на 90%. Це означає, що Фінляндія прийматиме лише близько 100 візових заявок на день порівняно з тисячею, які приймали до ухвалення цього рішення.